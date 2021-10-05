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Технологии

Windows 11 вышла, но ее получат не все

Microsoft выпустила Windows 11 раньше срока

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Depositphotos
Пользователи Microsoft уже с 4 октября могут приобрести новую операционную систему Windows 11 — на день раньше запланированного. Обновить свой компьютер бесплатно могут владельцы устройств с установленной на них изначально Windows 10, остальным придется ждать. Основные отличия новой операционки – более высокая защищенность, новый дизайн и большая заявленная эффективность.

Новая операционная система Windows 11 стала доступна для пользователей уже 4 октября по североамериканскому времени.

Установить ее можно на устройства, отвечающие минимальным системным требованиям. Проверить, подходит ли ваш компьютер для обновления ОС, можно с помощью приложения PC Health Check – его Microsoft предлагает скачать дополнительно.

Минимальные системные требования для Win11 выглядят следующим образом. Процессор: двухъядерный совместимый чип с частотой 1 ГГц и выше; оперативная память: 4 ГБ; встроенная память: 64 ГБ; видеокарта должна поддерживать DirectX 12; дисплей должен иметь разрешение не менее 720p; должен быть включен модуль TPM 2.0, а также Secure Boot и UEFI.

Если PC не отвечает минимальным требованиям, Windows 11 можно установить на него через ISO-образ. Компания Microsoft решила не мешать этому, но полную совместимость и надежную работу при такой установке «не гарантирует».

Обновить ОС вручную можно также с помощью «Помощника по установке» или создания установочной флешки.

На форумах DTF и VC.ru, а также в Twitter некоторые пользователи десятой «винды» жалуются на трудности с обновлением и несоответствием весьма современных компьютеров требованиям Win11.

Презентация Windows 11 состоялась в июле, тогда было заявлено, что новая операционная система будет «самой защищенной» версией Windows. Создатели ОС обещали большую скорость работы, уменьшение размера обновлений на 40% и возросшую эффективность.

Кроме того, отличается Windows 11 от предшественниц новым дизайном интерфейсов. Система также оптимизирована для работы с сенсорными панелями и голосовым вводом команд.

«Windows 11 лучше расставляет приоритеты для приложений и процессов, быстрее загружает приложения, даже при высокой загрузке процессора. В ней используется усовершенствованный алгоритм приоретизации задач приложений и процессов, которые пользователь использует на переднем плане. Они получают больше вычислительных ресурсов», — сообщал в начале сентября портал Habr.

Кроме того, 11-я «винда» может на 25% быстрее выходить из спящего режима и на 30% быстрее запускать рабочий стол. Уровень обратной совместимости с Windows 10 компания назвала «очень высоким». Microsoft также предлагает пользователям приложение App Assure для решения возможных проблем с совместимостью.

Обновлен также Microsoft Store – в нем поддерживаются приложения x86, предусмотрена также поддержка приложений для Android (это, по-видимому, позволит обойтись без эмуляторов). Кроме того, в Store на старте появится Epic Games Store, а также Opera, Discord, LibreOffice и другие приложения. Windows 11 также обучена работе в режиме AutoHDR, включающем HDR в видеоиграх. Имеется и технология DirectStorage – она позволяет ускорять работу игр, загружая данные в память видеокарты. В систему интегрировано также приложение Xbox с поддержкой подписки Game Pass и стриминг-сервиса Cloud Gaming.

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