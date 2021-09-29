Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, материалы дела засекречены. Сам арестованный не признал вину в передаче секретных данных иностранной разведке.

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков был задержан утром 28 сентября, а сегодня — арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Вину в передаче секретных данных иностранной разведке он не признал, сообщил источник ТАСС.

Материалы уголовного дела засекречены. По обвинению по ст. 275 УК РФ «Госизмена» Сачкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Издание Readovka со ссылкой на собственные источники сообщило, что задержание Сачкова связано с делом экс-замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Чекист был в 2016 году обвинен в передаче США сведений о хакерской атаке на серверы Демократической партии.

По данным телеканала RTVI, сейчас не удается связаться с сооснователем компании и ее техническим директором Дмитрием Волковым. Как сообщает BFM, обслуживание клиентов и партнеров компании повсеместно продолжается в штатном режиме.

Накануне журналисты RTVI сообщили, что в здании штаб-квартиры Group-IB на Шарикоподшипниковской улице в Москве прошли обыски. Ночью у здания стоял пассажирский автобус и минивэн с тонированными стеклами, вход охраняли двое мужчин в тактическом обмундировании и масках. Они сообщили корреспондентам, что в здании «кино снимают».

Компания Group-IB была создана в России в 2003 году, она занимается предотвращением кибератак и расследовании преступлений в IT-сфере, киберкриминалистикой и аудитом систем информационной безопасности. Среди ее партнеров — Ростех, Европол, Интерпол и ОБСЕ, а также Сбербанк, Альфа-банк и «Мегафон». В частности, специалисты Group-IB помогали Интерполу ловить хакеров из Марокко, атаковавших банки во Франции, и взломщиков корпоративных почт из Нигерии. Кроме того, компания предотвратила кибератаки на сервера Росгеологии.

В 2019 Group-IB проверяла итоги скандального голосования на телешоу «Голос. Дети», выявив накрутку голосов за первоначальную победительницу.

Издатель и главный редактор технологического ресурса TechFusion.ru Олег Капранов заявил BFM, что у Group-IB «репутация хорошей, крепко сделанной компании, которая развивалась по всем законам классического бизнеса».

По его словам, отношение к Group-IB всегда было очень хорошее еще и потому, что они делают важные вещи для индустрии, для безопасности данных, для безопасности пользователей.

«Понятно, что заниматься в любой стране мира подобным бизнесом, не будучи на короткой ноге с представителями правоохранительных органов, довольно сложно», — отметил эксперт.

В свою очередь, гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил радиостанции, что, возможно, Сачков подписывал определенные документы, которые запрещали передавать [информацию], поскольку компания сотрудничала и с российскими, и с зарубежными органами госвласти и правоохранения.

«Но сейчас, видимо, есть оценка, что часть информации могла уйти. Насколько она правомочна, сказать сложно. Здесь должны разобраться правосудие и следствие. Будем следить за событиями», — добавил он.

Илье Сачкову 35 лет, он выпускник МГТУ им. Баумана. Входил в список самых ярких предпринимателей в мире до 30 лет по версии Forbes, является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД РФ, Совета Европы в сфере кибербезопасности. Возглавляет в качестве доцента кафедру информационной безопасности МГТУ им. Баумана.

В 2020 году Group-IB уже привлекала внимание правоохранительных органов — Минюста США. Топ-менеджер компании Никита Кислицын, отмечало ведомство, мог быть причастен к попытке продать данные пользователей соцсети Formspring в 2012 году.

В компании назвали эти обвинения несостоятельными, деятельность Кислицына, по версии Group-IB, носила сугубо исследовательский характер.