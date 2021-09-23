Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» может лишиться офиса в Доме Зингера — той самой штаб-квартиры, откуда в 2012 году Павел Дуров запускал из окна бумажные самолетики с пятитысячными купюрами. Нередко здания и даже целые кварталы, в которых располагаются IT-гиганты, становятся неотъемлемой частью бренда и приобретают культовый статус. «Газета.Ru» вспомнила самые известные штаб-квартиры крупнейших технологических компаний.

«ВКонтакте»

Дом Зингера на Невском проспекте построен в Санкт-Петербурге в 1902-1904 годах архитектором Павлом Сюзором в смешанном стиле необарокко и модерн. Изначально там располагался швейный дом Зингер.

Изначально офис социальной сети «ВКонтакте», который он занимает с 2010 года, был расположен на 7-м этаже здания прямо под куполом, но сейчас компания занимает все семь. На каждом из этажей сидят представители разных сфер.

В штаб-квартире «ВК» имеются как отдельные кабинеты, так и опенспейсы, спортзал с тренажерами и теннисным столом, но больше всего многим запомнилась переговорная, напоминающая камеру пыток. Так, там можно увидеть скелет, прикованный к стене, а над столом висит ловушка с шипами. Мрачные стулья обтянуты кожей, что добавляет месту атмосферности.

Самым запоминающимся моментом в истории офиса «ВКонтакте» стал перфоманс основателя компании Павла Дурова 27 мая 2012 года — он выбросил из окна 12 купюр по 5 тысяч рублей. Акцию пришлось остановить досрочно из-за «озверевшей толпы», как пояснял Дуров в одном из интервью.

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Компания Apple, как известно, зародилась в гараже дома приемных родителей Стива Джобса. Джобс хотел построить образцовую штаб-квартиру, которой не было бы ни у одной технологической компании. Он говорил, что это станет его наследием, в котором сочетались бы его страстное отношение к дизайну и созданию жизнестойкой компании.

«Я хочу оставить штаб-квартиру, которая несла бы на себе мою личную печать и служила воплощением ценностей компании на протяжении нескольких поколений», — говорил сооснователь Apple.

Строительство грандиозной штаб-квартиры Apple Park завершилось в 2017. Его архитектором является Норман Фостер, автор лондонского небоскреба Сент-Мэри Экс, также известного как «Огурец».

Apple Park расположен в Купертино, штат Калифорния. Его общая площадь составляет 71 га. Стоимость Apple Park составила свыше $5 млрд (более 365 млрд руб.), что сделало штаб-квартиру Apple одним из самых дорогих зданий в мире (для сравнения, стоимость самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа составляет $1,5 млрд).

На территории четырехэтажного сооружения работают более 12 тысяч сотрудников Apple. Внутри Apple Park имеется семь кафе, одно из которых занимает три этажа и способно принять 3000 посетителей.

Главная достопримечательность Apple Park — конференц-зал – театр, названный в честь Стива Джобса, который располагается на вершине холма в кампусе. Он способен вместить до 1000 посетителей и предназначен для проведения презентаций новых устройств Apple.

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Главная штаб-квартира компании Google – Googleplex, располагается на территории Кремниевой долины в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. Название Googleplex является контаминацией названия компании Google и complex в значении «группа зданий», а также отсылает к названию числа гуголплекс, равного десяти в степени гугол, а именно 1010100.

Googleplex перешел в полное владение Google в 2006 году, когда компания выкупила имущество арендодателя SGI за $319 млн (около 24 млрд руб.). Общая площадь комплекса составляет 190 тыс. кв.м., и является вторым по размеру кампусом Google.

На территории Googleplex имеется множество зданий, несколько из которых Google сдает в аренду другим компаниям. Территория комплекса примечательна тем, что на ней установлены скульптуры зеленого робота — маскота операционной системы Android.

Кроме того, вблизи Googleplex расположилась и секретная лаборатория Google X, переименованная в X Development LLC, которая отвечала за разработку очков дополненной реальности Google Glass и разработку беспилотных автомобилей.

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С 1986 года штаб-квартира Microsoft находится в Редмонде, в 25 км от Сиэтла в штате Вашингтон. Офис компании Билла Гейтса общей площадью 120 гектаров включает в себя 80 зданий, 33 кафе, которые ежедневно готовят около 35 тысяч обедов, а также более 500 мини-кухонь для самостоятельной готовки.

В свободное от работы время сотрудники Microsoft могут посещать спортивный центр, который является одним из самых больших в мире, играть в видеоигры, а также плавать в пяти бассейнах. Также на территории комплекса имеются спа-салон, баскетбольный зал, теннисный корт и футбольное поле.

На территории городка Microsoft есть даже небольшое озеро и зеленые насаждения, в которых обитают кролики.

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Xiaomi

Штаб-квартира Xiaomi представляет собой научно-технологический парк, который состоит из восьми зданий и занимает площадь 340 тыс. кв. м. В этом комплексе работает более 20 тысяч сотрудников Xiaomi.

Строительство парка было завершено в 2019 году. Оно обошлось компании в почти миллиард долларов (около 73 млрд руб.)

В комплексе из восьми зданий расположились офисные помещения, отделения исследования и разработки, конференц-залы, магазин продукции компании и многое другое.

Рабочее пространство выполнено в формате опенспейса, но есть и закрытые зоны, если сотрудник хочет поработать в тишине. На территории зданий парка Xiaomi имеются кухни, спортзалы, игровые зоны и множество кафе.

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Facebook

В 2004 году Марк Цукерберг переехал в Пало-Альто, в котором до 2015 года был расположен главный офис Facebook. Новая штаб-квартира компании Цукерберга площадью 40 тыс. кв.м., расположена в городе Менло-Парк в Кремниевой долине. При этом на текущий момент компания присоединяет к своей территории деревней Уиллоу, в которой планируют открыть супермаркет, аптеку, кафе и отель на 193 номера.

На данный момент штаб-квартира в Менло-Парк — это кампус, напоминающий город в городе, на территории которого можно найти бассейн, спортзал и студию йоги. Кроме того, имеется множество ресторанов, часть из которых абсолютно бесплатна для сотрудников Facebook. На территории городка для работников социальной сети также доступно посещение поликлиник, мастерской велосипедов, банков, парикмахерских, деревообрабатывающей мастерской, прачечной с химчисткой, а также консультации юриста и финансиста, игровые автоматы и многое другое.

На территории городка расположены офисы разных брендов Facebook, среди которых WhatsApp и Oculus, выпускающие VR-гарнитуры.

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«Яндекс»

Штаб-квартира «Яндекса» расположилась в огромном офисе в центре Москвы, занимающем почти целый квартал между улицами Льва Толстого и Тимура Фрунзе с общей площадью всех зданий более 50 000 кв. м.

Весь офис компании наполнен зелеными инсталляциями. Дополнительный комфорт для сотрудников создают кухни с брендированными кофе-машинами, кафе, множества переговорных и конференц-залов, балконы, лоджии и зоны отдыха, а также огромные библиотеки.

Одна из главных отличительных черт штаб-квартиры «Яндекса» на улице Льва Толстого — разрисованные лошади «Вечерняя Москва» и «Клоун», которые принято считать неофициальным символом компании. Фигуры лошадей появились рядом с офисом «Яндекса» после того, как генеральный директор компании Аркадий Волож купил их на благотворительном аукционе, средства с которого пошли на строительство здания для сирот и детей с особенностями развития.

close 100% Михаил Метцель/ТАСС

Штаб-квартира Mail.Ru Group также расположена в Москве и состоит из двух зданий, каждое из которых имеет 27 этажей. Компании принадлежит лишь левое из них.

В компании работают более 3,5 тысяч сотрудников. Рабочие места имеют вид опенспейсов, а над каждым «общим» столом имеется своя система вентиляции и освещения. На территории штаб-квартиры Mail.Ru Group есть мини-кофейни, фреш-бар, в котором можно купить овощи, фрукты и свежевыжатые соки, а на первом этаже БЦ есть кафе и ресторан.

В здании Mail.Ru Group есть фитнес-центр с тренером, а также доступны занятия по йоге и танцам. Кроме того, есть футбольный зал и лаунж-зона для отдыха работников.

Подземная 5-уровневая парковка доступна не только автомобилистам, но и сотрудникам, предпочитающий другие виды транспорта — например, велосипеды.