Microsoft проводит осеннюю презентацию

Панай начал выступление с речи о важности гаджетов для пользователей, пообещал показать восемь новых устройств.
Исполнительный вице-президент Microsoft Панос Панай уже в предвкушении скорой презентации.
Almost showtime...#MicrosoftEvent https://t.co/856YkSaSVh pic.twitter.com/TeHRW3TJfm— Panos Panay (@panos_panay) September 22, 2021
Ожидается, что на ивенте покажут планшет Surface Pro 8, обновленные модели Surface Pro X и Surface Go 3, а также новый ноутбук Surface Book 4 (Studio). В дополнение к стационарным ожидается и мобильное устройство — второе поколение складного смартфона Surface Duo.