Журналисты нашли недоработки в iOS 15

Спустя шесть дней после презентации Apple California Streaming состоялся релиз iOS 15, которая доступна для смартфонов компании, выходивших с 2015 года. Журналисты портала The Verge, которые тестировали новую iOS с того момента, как летом стала доступна бета-версия системы, в своем обзоре операционной системы назвали апдейт «скучным», а также выяснили, что некоторые функции, о которых заявляла Apple, все еще не доступны.
В то же время обновление не выглядит недоработанным – в релизной сборке отсутствуют какие-либо проблемы с производительностью и системные ошибки, все работает плавно и без нареканий.
Фокусирование
В iOS 15 дебютировала функция «Фокусирование», которая призвана помочь пользователю сосредоточиться на своих повседневных задачах и не отвлекаться на уведомления.
Это достигается путем фильтрации последних — пользователь сам решает, какие сообщения он готов получать во время работы или отдыха.
Автор The Verge привел в пример свой сценарий использования «Фокусирования». Так, благодаря этому режиму он смог отделить рабочие приложения от личных, отключив уведомления корпоративного мессенджера, рабочей электронной почты, Google-календаря и всего того, что может его отвлекать в выходной, в то время как в «Рабочем» режиме он отключил уведомления Instagram, чтобы быть более сосредоточенным на работе в офисе.
Между тем он отметил, что «Фокусирование» по сути является усовершенствованной функцией «Не беспокоить», и многие пользователи, скорее всего, даже не заметят новую опцию.
«Умный» смартфон
Apple уже многие годы работает над развитием машинного обучения, и iOS 15 получила два значительных обновления в этом направлении. Прежде всего, речь идет о функции «Живой текст».
Если навести камеру на какой-либо текст (написанный от руки или печатный), iPhone сделает его копируемым.
«Живой текст» доступен во всей системе, текст считывается с любого источника. The Verge отмечает, что функция работает как надо, однако при использовании iOS 15 со времен бета-тестирования ей так и не нашлось частого практического применения. Кроме того,
она не работает с русским языком (как минимум на данном этапе).
FaceTime для всех
В обзоре отмечается отсутствие заявленной функции FaceTime SharePlay, которая в том числе позволяет присоединиться к звонку даже пользователям Android и Windows при помощи браузера. Однако уже доступны функции, которые The Verge принял положительно. Это возможность звонка с размытым задним фоном и улучшением качества звука.
Safari
Вместе с апдейтом системы iPhone получил обновленный Safari с улучшенным дизайном. Уже можно опробовать новые функции, среди которых возможность перенести адресную строку вниз. В случае если пользователь не сможет или не захочет привыкать к новому расположению адресной строки, Apple позволяет вернуть ее на прежнее место.
Также Apple добавила пролистывание вкладок с возможностью группировать их, как это возможно в Google Chrome. Вторым важным нововведением в браузере Apple стала возможность установки расширений из App Store.
Приложения
После покупки компанией сервиса Dark Sky приложение «Погода» в iPhone получило новый дизайн в виде градиентных полос, обозначающих температуру, а также новые уведомления об осадках.
Apple также добавила несколько новых погодных анимаций. Так, при грозе яркость приложения станет выше, а на экране появятся яркие молнии. В случае, если за окном дождь, то его капли будут отскакивать от верхней части дисплея и стекать по бокам экрана.
Практически каждое приложение в iOS 15 получило как минимум небольшое обновление. Так,
обновились карты Apple, в которые добавили более детализированные 3D-модели крупных городов (среди них нет российских),
а также AR-маршруты, «мемодзи» получили одежду, в приложении «Здоровье» можно делиться медицинскими данными, а заметки и напоминания получили систему тегов, а также интеллектуальные папки.
Выводы
По мнению The Verge, новые функции, появившиеся в iOS 15, не лишены интереса, однако операционная система не двигает вперед и не меняет iPhone в хорошую сторону. Журналисты портала отметили интересные находки вроде дополнительных смарт-функций и симпатичных анимаций, но также обратили внимание на анонсированные, но не вышедшие к релизу опции вроде SharePlay.
iOS 15 уже доступна для смартфонов iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016), а также всех более современных моделей устройства.