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Технологии

По-русски не читает: первые впечатления от iOS 15

Журналисты нашли недоработки в iOS 15

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Apple
Состоялся релиз операционной системы iOS 15, она доступна для пользователей iPhone от модели 6s и выше. Зарубежные обзорщики уже протестировали новую ОС, отметив некоторые удачные решения Apple, но в то же время раскритиковав апдейт за его тривиальность.

Спустя шесть дней после презентации Apple California Streaming состоялся релиз iOS 15, которая доступна для смартфонов компании, выходивших с 2015 года. Журналисты портала The Verge, которые тестировали новую iOS с того момента, как летом стала доступна бета-версия системы, в своем обзоре операционной системы назвали апдейт «скучным», а также выяснили, что некоторые функции, о которых заявляла Apple, все еще не доступны.

В то же время обновление не выглядит недоработанным – в релизной сборке отсутствуют какие-либо проблемы с производительностью и системные ошибки, все работает плавно и без нареканий.

Фокусирование

В iOS 15 дебютировала функция «Фокусирование», которая призвана помочь пользователю сосредоточиться на своих повседневных задачах и не отвлекаться на уведомления.

Это достигается путем фильтрации последних — пользователь сам решает, какие сообщения он готов получать во время работы или отдыха.

Автор The Verge привел в пример свой сценарий использования «Фокусирования». Так, благодаря этому режиму он смог отделить рабочие приложения от личных, отключив уведомления корпоративного мессенджера, рабочей электронной почты, Google-календаря и всего того, что может его отвлекать в выходной, в то время как в «Рабочем» режиме он отключил уведомления Instagram, чтобы быть более сосредоточенным на работе в офисе.

Между тем он отметил, что «Фокусирование» по сути является усовершенствованной функцией «Не беспокоить», и многие пользователи, скорее всего, даже не заметят новую опцию.

«Умный» смартфон

Apple уже многие годы работает над развитием машинного обучения, и iOS 15 получила два значительных обновления в этом направлении. Прежде всего, речь идет о функции «Живой текст».

Если навести камеру на какой-либо текст (написанный от руки или печатный), iPhone сделает его копируемым.

«Живой текст» доступен во всей системе, текст считывается с любого источника. The Verge отмечает, что функция работает как надо, однако при использовании iOS 15 со времен бета-тестирования ей так и не нашлось частого практического применения. Кроме того,

она не работает с русским языком (как минимум на данном этапе).

FaceTime для всех

В обзоре отмечается отсутствие заявленной функции FaceTime SharePlay, которая в том числе позволяет присоединиться к звонку даже пользователям Android и Windows при помощи браузера. Однако уже доступны функции, которые The Verge принял положительно. Это возможность звонка с размытым задним фоном и улучшением качества звука.

Safari

Вместе с апдейтом системы iPhone получил обновленный Safari с улучшенным дизайном. Уже можно опробовать новые функции, среди которых возможность перенести адресную строку вниз. В случае если пользователь не сможет или не захочет привыкать к новому расположению адресной строки, Apple позволяет вернуть ее на прежнее место.

Также Apple добавила пролистывание вкладок с возможностью группировать их, как это возможно в Google Chrome. Вторым важным нововведением в браузере Apple стала возможность установки расширений из App Store.

Приложения

После покупки компанией сервиса Dark Sky приложение «Погода» в iPhone получило новый дизайн в виде градиентных полос, обозначающих температуру, а также новые уведомления об осадках.

Apple также добавила несколько новых погодных анимаций. Так, при грозе яркость приложения станет выше, а на экране появятся яркие молнии. В случае, если за окном дождь, то его капли будут отскакивать от верхней части дисплея и стекать по бокам экрана.

Практически каждое приложение в iOS 15 получило как минимум небольшое обновление. Так,

обновились карты Apple, в которые добавили более детализированные 3D-модели крупных городов (среди них нет российских),

а также AR-маршруты, «мемодзи» получили одежду, в приложении «Здоровье» можно делиться медицинскими данными, а заметки и напоминания получили систему тегов, а также интеллектуальные папки.

Выводы

По мнению The Verge, новые функции, появившиеся в iOS 15, не лишены интереса, однако операционная система не двигает вперед и не меняет iPhone в хорошую сторону. Журналисты портала отметили интересные находки вроде дополнительных смарт-функций и симпатичных анимаций, но также обратили внимание на анонсированные, но не вышедшие к релизу опции вроде SharePlay.

iOS 15 уже доступна для смартфонов iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016), а также всех более современных моделей устройства.

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