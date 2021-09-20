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Технологии

Слишком свободный: будет ли работать в России интернет от Илона Маска

Спутниковый интернет Starlink могут запустить уже в октябре

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SpaceX
Миллиардер Илон Маск заявил, что запуск спутникового интернета Starlink может состояться уже в следующем месяце. Проект будет действовать во многих странах мира, но существует вероятность того, что до России он так и не доберется.

Осталось чуть-чуть

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска может быть запущен уже в октябре 2021 года. Такие сроки назвал сам миллиардер, отвечая на вопрос подписчика о дате старта проекта в своем Twitter-аккаунте.

Разработка глобальной спутниковой системы компании SpaceX началась в 2015 году, а первые прототипы спутников TINTIN были успешно запущены 22 февраля 2018 года. По состоянию на август 2021 года число бета-тестеров Starlink достигло 100 тыс. в 14 странах мира.

Илон Маск задумал глобальную спутниковую систему, чтобы обеспечить связью места, где интернет работает ненадежно, является слишком дорогим или вовсе отсутствует, как например в горах или посреди океана.

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту систему, для исследовательских и научных целей.

Спутниковому интернету, в отличие от мобильной связи, не требуется установка вышек связи на определенном маршруте, что позволяет получить доступ к интернету в любой точке планеты — главное, чтобы над этой территорией располагался спутник, а у пользователя была станция и антенна.

SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году. Сейчас интернет от Маска доступен в Северной Америке, части Европы, Австралии, Новой Зеландии и Чили. В ближайшее время появится возможность подключения к спутниковому интернету в Мексике, Японии, Южной Африке и Филиппинах.

А что с Россией

Существует несколько причин, по которым до России спутниковый интернет от Илона Маска может так и не дойти. Прежде всего, технология SpaceX позволяет пользоваться интернетом без какого-либо контроля со стороны регуляторов по схеме «спутник-пользователь». В связи с этим в 2020 году комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству предложил к рассмотрению законопроект, запрещающий использование иностранных спутниковых сетей связи.

В комитете считают, что весь трафик должен проходить через расположенную в России станцию российского оператора связи.

Как следует из пояснительной записки, использование систем, подобных Starlink, несет угрозу для национальной безопасности России и мешает работе системы оперативно-розыскных мероприятий, которая используется в стране для контроля за пользователями интернета и мобильной связи. За использование спутникового интернета от SpaceX и других провайдеров подобных услуг должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, юридических лиц наказывать денежным штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Пока законопроект находится на рассмотрении.

«Вполне вероятно, что рассмотрение в первом чтении будет проходить в осеннюю сессию», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы VII созыва Павла Крашенинникова.

Роскомнадзор и правительство действительно не смогут контролировать запрет на посещения ресурсов, которые внесены в РФ в черный список, что может стать основной проблемой на пути появления Starlink в стране, сообщил генеральный директор телекоммуникационного агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Всем проектам спутниковой связи необходимо иметь наземные станции, чтобы подобное можно было как-то регулировать, а Starlink их не имеет», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» Кусков.

«Сфера» защиты

Есть и другая причина, по которой Starlink может не попасть на российский рынок. Роскосмос к 2030 году собирается развернуть «Сферу» — отечественный аналог Starlink, на который планируют потратить 1,5 трлн руб., что вдвое больше, чем расходы SpaceX на спутниковый проект.

«Сфера» предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников с целью обеспечения России спутниковым интернетом и сотовой связью. В рамках этой программы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонец», а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», кандидат технических наук Андрей Ионин считает, что у спутникового интернета высокие шансы приобрести популярность.

«Спутниковый интернет – это, подчеркну, необходимый элемент цифровой экономики. Потому что цифровая экономика для своей работоспособности нуждается в глобальности, где наземную связь разворачивать экономически нецелесообразно, и гарантии доступа в случае каких-то внештатных ситуаций.

Работоспособность спутникового интернета никак не зависит от того, что происходит на Земле – тайфун, теракт, война, техногенная авария – космический интернет работает, как генераторы в реанимациях.

Все страны строят цифровую экономику, кто-то продвинулся дальше, как Китай и США ,а кто-то нет, как Россия. Без космического интернета цифровая экономика абсолютно неработоспособна. В этом и есть основная задача такого интернета, а вовсе не в конкуренции с мобильными сетями. Это аналог ГЛОНАСС, GPS.

Если у вас нет своей системы космического интернета, то у вас и нет суверенитета в цифровой экономике. У США такая система есть», — заявил эксперт.

При этом Ионин отметил, что создание «Сферы» в качестве государственного аналога Starlink — это нонсенс.

По его словам, необходимо создавать систему, «понятную» государству, но и работающую на глобальном рынке за счет коммерческих инвесторов, которые видят в этом свой интерес.

«Государству вместо того, чтобы слушать Роскосмос, надо искать коммерческих инвесторов, как Маск нашел в свое время. Нужно найти стратегических партнеров, которые тоже не хотят зависеть от США: Китай, Индия, Турция – таких стран много. Можно делать вместе с ними и разделить расходы. Единственная мотивация Роскосмоса в этом деле – получить деньги, неважно на что – ракеты, «Сферу», космодром Восточный – неважно, главное получить деньги из бюджета. Это трата денег, и самое главное, времени», — заключил эксперт.

На момент выхода материала Роскосмос не смог предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий.

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