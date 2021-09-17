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Технологии

Старая челка, медленная зарядка. Чего не хватает iPhone 13

Почему iPhone 13 выглядит отстающим на фоне конкурентов

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В 2021 году производители смартфонов внедрили подэкранные фронтальные камеры, зарядки, способные зарядить гаджет до 100% за 17 минут, складные устройства. В то же время один из пионеров отрасли Apple представляет iPhone 13, в котором самым громким технологическим прорывом является дисплей на 120 Гц, что и так уже давно есть у конкурентов. Почему iPhone 13 выглядит менее привлекательно на фоне предложений на базе Android — в материале «Газеты.Ru».

«Челка»

iPhone X – первый смартфон с «челкой», вышедший в 2017 году. В этом вырезе Apple уместила биометрический сенсор Face ID. Некоторые производители высмеивали такое решение, другие копировали. Тем не менее были придуманы более интересные решения того, как разместить фронтальную камеру и прочие сенсоры, не лишаясь потенциально полезной площади дисплея.

Сначала появились «капли» и так называемые отверстия в дисплее. В 2021 году было представлено несколько устройств, фронтальные камеры которых и вовсе разместили под дисплеем.

Незадолго до выхода iPhone 13 стало известно, что Apple планирует избавиться от «челки» в смартфоне 2022 года, разместив Face ID или Touch ID под дисплеем, а фронтальную камеру вписать в аккуратное отверстие. Вероятно, Apple решила дождаться следующего года, чтобы уже в новой модели заявить об отказе от «челки» как о какой-то революции, но, кажется, будет уже слишком поздно.

120 Гц

Слишком поздно Apple ворвалась и в битву дисплеев с высокой частотой обновления изображения, презентовав эту функцию только для смартфонов iPhone 13 Pro и Pro Max. Технология ProMotion давно известна компании по iPad Pro 2017 года, именно в то время производители стали активно внедрять технологию в свои устройства, но Apple почему-то решила отложить ее для iPhone до 2021 года и снова пришла к финишу в числе последних.

Сейчас подобным никого не удивить – в бюджетные смартфоны от 10 тыс. руб. китайские вендоры устанавливают дисплеи с частотой 90 Гц, а максимальная частота обновления изображения в смартфоне сегодня – 165. Настолько высокий уровень нужен не всем, но установка 120-герцового дисплея во флагман в 2021 году — уже давно не инновация.

3х приближение

На мероприятии «California Streaming» Apple объявила о возросшем качестве камер в iPhone, в том числе телеобъектива в 13 Pro, который может еще больше «приблизить» фото перед его захватом. В прошлогодних iPhone 12 Pro и 12 Pro Max приближение составляло 2х и 2.5х, а в iPhone 13 Pro и Pro Max – 3х.

На рынке Android-смартфонов телеобъективы также устанавливаются только во флагманах. Например, два объектива Samsung Galaxy S21 Ultra предлагают 3-х и 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум.

8K видео

Смартфоны Apple известны как одни из лучших устройств по части фото и видеосъемки. Однако компания не продвигает съемку видео в разрешении 8К. Многие вендоры внедряют в свои флагманы эту функцию, и пока она выглядит не то чтобы очень технологично.

Несмотря на то, что представленный режим «Киноэффект» произвел фурор — это не изобретение Apple. Ранее «портретную видеосъемку» уже представляла китайская компания Oppo.

«Медленная» зарядка

Представленная 14 сентября линейка iPhone 13 получила быструю зарядку мощностью 20 Вт. Быстрая зарядка iPhone X в 2017 году была мощностью 15 Вт. За четыре года Apple добавила 5 ватт, в то время как многие производители предлагают быструю зарядку от 33 до 120 Вт. Среди бюджетных смартфонов нередко встречаются модели, поддерживающие зарядку мощностью 30-67 Вт, которая при этом всегда идет в комплекте. Apple, заботясь об экологии, предлагает приобрести быструю зарядку на 20 Вт отдельно — за 1 990 руб.

Батарея

На каждой презентации купертиновцы умалчивают о емкости аккумулятора, но с гордостью заявляют, что их новый смартфон будет жить от одного заряда аккумулятора на 1,5-2 часа больше предыдущего. За те 14 лет, что они презентуют смартфоны, iPhone должен был научиться работать без подзарядки как минимум сутки.

В iPhone 13 Pro несколько проблем, связанных с батареей. Яркость его дисплея вкупе с технологией ProMotion не дают ему шанса на жизнь — iPhone 13, по слухам, получил ровно тот же объем аккумулятора, что и iPhone 13, в котором нет поддержки частоты обновления изображения 120 Гц. Соответственно, обычный iPhone 13 продержится без подзарядки дольше Pro-версии.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала об итогах презентации 14 сентября из Apple Park.

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