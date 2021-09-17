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Технологии

Война правок: как китайские активисты пытались переписать «Википедию»

«Википедия» заблокировала редакторов из КНР за правку политических статей

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«Википедия» заблокировала нескольких редакторов из КНР, которые пытались «захватить» китайскую версию ресурса. Они вносили правки, поддерживающие курс китайских властей, и угрожали несогласным. Такие манипуляции не редкость, они происходят в том числе и в российском разделе онлайн-энциклопедии, выяснила «Газета.Ru».

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Китайскую версию «Википедию» пытались переписать и захватить — для этого в сообщество внедрили провластных авторов. На сайте фонда «Викимедиа», некоммерческой организации, которая поддерживает структуру «Википедии», говорится о заговоре с целью установления государственного контроля над китайской версией онлайн-энциклопедии.

Сотрудники фонда приняли решение заблокировать семь редакторов из КНР. В обращении к волонтерам вице-президент «Викимедии» Мэгги Деннис уточнила, что впоследствии еще 12 пользователей из этой страны были лишены прав администрирования контента онлайн-энциклопедии.

Расследование выявило, что эти редакторы также содействовали деанонимизации и преследованию в реальном мире участников «Википедии» за «вклад, не соответствующий идеологическим установкам КНР».

По информации фонда, как минимум одного не согласного с позицией властей КНР участника идентифицировали в реальной жизни и избили.

В материале указано, что несколько пропекинских активистов пообещали сообщить имена противников властей Китая полиции национальной безопасности КНР, другие угрожали редакторам насилием над их родственниками в Telegram-чате китайской версии «Википедии».

Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский подтвердил «Газете.Ru» сообщения о незаконных действиях китайских активистов. По его словам, это были участники «Википедии» с достаточно большими правами.

«Оказалось, что они отдельно группировались. И по сути регулировали китайскую «Википедию» — наказывали тех, кто писал статьи на темы, которые они не одобряли», — сказал Козловский.

Фонд выяснил, что планировался полноценный «захват» версии ресурса на китайском языке. По словам Мэгги Деннис, для внутреннего расследования потребовалось около года.

Она добавила, что группа авторов с высоким уровнем доступа могла получить контроль над редактированием «Википедии».

«Целью было управление контентом», — пояснила Деннис действия авторов. Однако вице-президент «Викимедии» отказалась подтвердить связь лишенных прав редактирования пользователей с Пекином.

«Я не могу указывать пальцем на китайские власти и не обладаю информацией, которая подтолкнула бы меня к этому», — добавила Деннис.

Китайские пользователи в ответ обвинили «Викимедию» в попытке избыточно влиять на ситуацию и действиям вопреки «чувствам и мнению сообщества». Они уверены — их наказали безосновательно.

В их ответе говорится, что «фонд сорвал маску лицемерия и обнажил свои зеленые клыки нам и всему материковому китайскому сообществу».

«Исполнители этого фарса решили, что их самый большой воображаемый соперник, группа пользователей «Викимедиа» материкового Китая, была уничтожена», — добавили авторы, критикуя меры фонда.

От Чечни до США

Как отметил Станислав Козловский из «Викимедиа.Ru», подобные редактирования не редкость для «Википедии». Козловский привел пример, когда чеченскую версию сервиса начали активно править администраторы.

По его словам, они в том числе разместили вместо логотипа онлайн-энциклопедии флаг Ичкерии (непризнанное формирование, функционировавшее на части бывшей Чечено-Ингушкой АССР после распада СССР до января 1994 года. — прим. «Газеты.Ru»).

«Их изгнали. Сейчас это достаточно нейтральная версия, а тогда была политически ангажированная», — заявил Козловский.

Исполнительный директор российской «Викимедии» пояснил, что правкой английской версии регулярно занимаются пиарщики. В период президентства Дональда Трампа в США «Википедию» активно редактировали, но это были не организованные действия, а деятельность отдельных активистов.

Кроме того, в июле 2019 года были заблокированы 12 пользователей российской «Википедии» за координированные действия по редактированию статей.

Тогда проверка группы редакторов выявила, что они формировали положительный фон в материалах про губернаторов и негативный — про оппозицию.

Представители онлайн-энциклопедии проверили 12 редакторов под никами Себастьян, Flint1972, Zergeist2, Vladislav 1987, Nefedechev, Baydarka, Vasgrom, Иван Кучеров, P.miner77, Tonnay-Charente, Pluzhnikov и Oldfishkeeper.

Козловский рассказал, что примерно месяц назад было раскрыто еще одно вмешательство в работу ресурса.

«Поймали достаточно большую группу, которая пыталась влиять на голосования в [российской] «Википедии», — отметил он.

В отчете сервиса говорится, что были выявлены случаи аномального голосования «за» для получения отдельными пользователями больших возможностей в редактировании контента энциклопедии.

В список подозреваемых аккаунтов пока внесены 124 никнейма.

«Ориентировочная оценка числа учетных записей, предположительно координируемых извне, таким образом составляет 150-200 учетных записей», — заключили авторы расследования.

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