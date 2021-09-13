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Технологии

Полуостров в отключке. Какие интернет-сервисы недоступны в Крыму

Как зарубежные технологические компании блокируют крымчан

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Макс Ветров/РИА «Новости»
В конце прошлой недели в прессе появились сообщения о том, что китайская компания Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма по причине «невозможности эксплуатации продукта на этой территории». После присоединения полуострова в 2014 году многие компании усложнили местным жителям доступ к своим сервисам. Какие из них не будут работать в Крыму и можно ли обойти ограничения — в материале «Газеты.Ru».

Проблемы с гаджетами

Ограничения на интернет-сервисы в Крыму актуальны и для местных жителей, и для туристов, однако зачастую они обходятся сменой местонахождения аккаунта на другой российский регион, чаще всего Краснодарский край. Российские операторы оказывают услуги в Крыму по отдельным условиям, как в случае с зарубежными странами.

Если турист пользуется местной сим-картой, то также должен пользоваться VPN, как и крымчане. Если же сим-карта не меняется, то и ограничений нет. Однако отдельные сервисы (Uber, «Яндекс.Такси», Airbnb) по факту не предоставляют услуг именно на территории полуострова, из-за чего не поможет ни смена региона, ни сим-карты.

В 2015 году Google заблокировала сервис AdSense для размещения контекстной рекламы, который используют в том числе YouTube-блогеры для своего заработка. Также американская компания запретила пользователям смартфонов на Android скачивать приложения из Play Market.

Ситуация известна как ошибка 403. Из-за этого местные жители не могут не только скачать, но и обновить ранее установленные приложения.

Блокировка реализована территориально и пропадает, как только человек покидает полуостров. Также она распространена на пользователей именно крымских операторов. Решение проблемы — в подключении через VPN-сервис, который замаскирует крымчанина под жителя страны из Евросоюза.

Однако если речь идет о бесплатных сервисах, то Google никакие блокировки не проводит. Например, Google Карты работать на полуострове не переставали, а браузер Google Chrome в настоящее время доступен крымчанам для скачивания и обновления.

Apple также имеет ограничения для региона. Программистам закрыли аккаунты в AppStore, а продажа гаджетов компании официально запрещена. Решение вступило в силу еще в феврале 2015 года.

Запрет касается и предоставления услуг, относящихся к продукции Apple. Однако можно сменить регион пользователя в настройках Apple ID, чтобы обойти ограничения.

Также устройства корпорации все еще можно найти в продаже на территории полуострова, хоть и неофициально.

Развлечения

Игровой сервис Steam выявляет тех, кто пользуется им в Крыму, и блокирует таких пользователей. В 2015 году жители полуострова узнали, что больше не могут приобретать игры в Steam. Блокируется только приобретение в самом онлайн-магазине, поэтому пользователи все еще могут играть в бесплатные (free-to-play) проекты. Способы обхода имеются и связаны именно с подменой соединения при покупке игр.

Самый популярный вариант — использовать мобильный интернет работающего в Краснодарском крае оператора, который позволяет заходить крымчанам в сеть через краснодарский IP.

Сервис бронирования гостиниц Booking.com частично блокирует возможность заказа номеров в крымских отелях — для путешествий. Но тут же открылась лазейка — если отметить галочкой, что планируемая поездка является рабочей командировкой, сервис открывает доступ к гостиницам полуострова и позволяет проводить бронирования.

Airbnb более строг, чем Booking, в этом вопросе. Чтобы не нарушать американское законодательство, компания исключила возможность бронирования квартир и другого жилья в Крыму.

Стриминговый сервис Netflix для просмотра сериалов и фильмов официально работает во всех регионах России за исключением Крыма, но VPN позволяет обойти блокировки. Стоит отметить, что для качественного просмотра контента необходима достойная скорость соединения, чем могут похвастаться только платные VPN-сервисы.

Сервис для видеоконференций Zoom официально сообщает, что не работает в Крыму. «В настоящее время пользователи этой страны не имеют доступа к услугам Zoom по нормативным причинам», — говорится в сообщении компании.

При этом отдельные пользователи из Севастополя уверяют, что это не так, и у них получается пользоваться Zoom по умолчанию. Однако большинство крымчан для доступа к сервису используют VPN.

Покупки

В настоящий момент MasterCard и Visa восстановили свою работу в Крыму после непродолжительного ухода из региона. Теперь крымчане могут пользоваться банковскими картами с этими платежными системами, помимо отечественного «Мира». Однако менее крупные платежные системы ушли из региона, например, Skrill и PayPal.

По картам крымских банков, находящихся под санкциями, нельзя расплачиваться в зарубежных интернет-магазинах.

Но многие заказывают банковские карты по почте и указывают свой реальный адрес, лишь меняя регион на Краснодарский край. Такие посылки доходят до клиентов.

Маркетплейс AliЕxpress тоже до сих пор работает только через VPN и при этом требует немалых дополнительных манипуляций — в адресе доставки нужно указать Краснодарский край, но верный индекс, а также заменить номер телефона.

Отдых

Для поездок по Крыму нельзя воспользоваться Uber или «Яндекс.Такси». Сервисы заказа такси на полуострове есть, но только местные.

Французская компания BlaBlaCar, с помощью которой можно найти попутчика на поездки из одного города в другой, тоже перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза.

Приложение для онлайн-знакомств Tinder в Крыму довольно популярно — у него есть пользователи как среди местных, так и среди туристов. Официально им тоже нельзя пользоваться в Крыму, но VPN и здесь дает возможность обойти ограничения.

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