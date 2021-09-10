Почему не стоит тратить $299 на смарт-очки от Facebook и Ray-Ban

Facebook выпустила собственные «умные» солнцезащитные очки: оправа от Ray-Ban, а в ней две камеры и динамики. Однако, как сообщают зарубежные СМИ, функционал новинки не оправдывает цену устройства в $299. «Газета.Ru» нашла пять причин не покупать гаджет и узнала у экспертов, почему смарт-очки не вызывают интереса у потребителей.

Компания Facebook совместно с Ray-Ban выпустила «умные» очки. Ray-Ban Stories умеют снимать фото и видео на встроенные камеры, воспроизводить музыку через динамики рядом с ухом, принимать звонки, а также загружать контент в соцсети через приложение для смартфонов Facebook View. Таким образом они являются полноценным гаджетом в экосистеме компании Марка Цукерберга.

Однако, как пишет Mashable, солнцезащитные очки за $299 (примерно 22 тыс. руб. по текущему курсу) имеют ряд недостатков, которые делают такое приобретение неоправданным. По сути, это просто дорогая игрушка для людей, которые хотят выделиться среди остальных, считает портал.

Смартфон снимает лучше

Камеры внутри очков позволяют делать снимки и записи, но качество съемки оставляет желать лучшего.

Практически любой современный смартфон в руках уже давно делает более качественные фотографии.

Более того, телефоны имеют экран, на котором можно подробно рассмотреть область съемки. У Stories же видеоискателем выступают ваши глаза, из-за чего сделать удачный кадр с первого раза будет довольно проблематично.

Также очки невозможно использовать без смартфона и установленного приложения Facebook View, доступного для Android и iOS. Кроме того, пользователю понадобится активная учетная запись в соцсети Facebook, чтобы настроить гаджет.

В съемке от первого лица есть определенная ценность, но если ролики планируется публиковать в соцсетях и создавать из них контент, то у очков есть существенный недостаток. Снимать видео можно не дольше 30 секунд. Полминуты — достаточно жесткое ограничение по времени, так как зачастую даже для съемок в TikTok более долгий ролик обрезают уже в процессе редактирования.

В Ray-Ban Stories есть возможность слушать музыку или подкасты через Bluetooth. Звук передается с телефона через динамики в дужках умных очков. Однако качество звука через эти динамики крайне слабое, что сводит на нет их полезность. Проблема кроется еще и в том, что некоторые композиции можно расслышать лишь с увеличенной громкостью. В Ray-Ban Stories нет как таковых наушников — это просто динамик у уха, поэтому звук будет слышен и людям, которые находятся рядом.

Владелец смарт-очков очевидно будет раздражать этим шумом людей, сидящих рядом на скамейке в парке или в вагоне метро.

Это также причина не отвечать на телефонные звонки с помощью очков — вести разговор собеседник и обладатель умных очков будут при свидетелях.

Более того, у пользователей есть все причины не доверять Facebook, которая в прошлом не раз становилась фигурантом крупных скандалов, связанных с приватностью своих клиентов. Существует угроза, что, как и в случае с соцсетью, личная информация и данные с очков окажутся у мошенников или будут взломаны. А учитывая наличие камер и микрофона, владельцу стоит опасаться наблюдения за тем, где и с кем он находится и общается.

Почему мир не готов к смарт-очкам

Несмотря на необычный форм-фактор, потребители пока не воспринимают «умные» очки как полезный гаджет на каждый день из-за их специфики влияния на внешность, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon.

«Для пользователя важно, подходят ли они под стиль одежды, форму лица и так далее, комфортно ли носить их постоянно», — отметил представитель компании.

Кроме того, по мнению спикера, на данном этапе очки не предлагают революционного функционала и популярных приложений, которые могли бы привлечь современного потребителя.

«Спектр задач, которые можно решить с помощью таких очков, ограничен съемками медиаконтента и прослушиванием аудио», — добавили в пресс-службе.

Менеджер продукта Lenovo Иван Лаврентьев согласен с тем, что интерес к очкам снижен из-за их малого функционала. В комментарии «Газете.Ru» он пояснил, что в основном это устройства, которые могут лишь делать фотографии и снимать видео.

«Полный функционал «умных» очков раскрывается при наличии встроенного экрана, который может заменить монитор и позволит работать из любого места. Такие технологии значительно расширяют возможности применения очков не только для обычных пользователей, но и открывают огромные перспективы для бизнеса», — добавил специалист.

Коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар заявил «Газете.Ru», что Stories от Facebook — это очень узкоспециализированная вещь. По его словам, солнцезащитные очки невозможно носить постоянно, а кому-то не интересно иметь такой аксессуар из эстетических соображений.

«Более чем в 95% случаев способ вывода текста или картинки [через очки] будет неудобным», — уверен специалист.

Он также призвал компанию подумать о защите гаджета от влаги, пыли и падений. Новинка потенциально больше подвержена риску выхода из строя, считает эксперт.

«Кроме того, вопросы информационной безопасности должны быть для Facebook на первом месте. Иначе полезное устройство может потенциально стать новым способом утечки персональных данных», — заключил Дбар.