В туалет по отпечатку пальца. Унитазы научат определять COVID-19

Смарт-унитазы, над которыми работают несколько компаний по всему миру, по задумке смогут определять наличие в организме различных заболеваний, в том числе COVID-19. Как работает гаджет и стоит ли доверить ему свое здоровье — выясняла «Газета.Ru»

Специалисты множества медицинских учреждений и стартапов разрабатывают умные туалеты, которые могут считывать показатели здоровья и диагностировать различные заболевания, включая COVID-19, сообщает издание The Wall Street Journal.

Так, устройства могут выявлять первые симптомы желудочно-кишечных заболеваний, фиксировать уровень артериального давления или нехватку витаминов и микроэлементов. Врачи уже давно используют образцы кала и мочи для определения состояния здоровья людей, но в последние годы врачам удалось установить больше взаимосвязей между микрофлорой кишечника и мочевыделительной системы и самочувствием человека.

Более того, во время пандемии по анализам воды из канализации выявлялись будущие очаги коронавируса и отслеживалась скорость его распространения.

Это подтолкнуло исследователей из медицинской школы Стэнфорда оснастить обычный унитаз камерами и внедрить туда ИИ, обученный анализу продуктов человеческой жизнедеятельности по диагностической карте. Унитаз также имеет специальную тест-полоску для мочи, которая обнаруживает в ней специфические молекулы. Все это позволяет дать представление о здоровье человека.

Чтобы отличать разных пользователей друг от друга, в устройстве предусмотрен сканер отпечатков пальцев, который расположен на кнопке смыва.

Команда Стэнфордской медицинской школы уже подписала соглашение с корейским производителем унитазов Izen о запуске производства устройств. Они надеются получить рабочие прототипы, которые можно будет использовать в клинических испытаниях, к концу этого года.

Другой прототип умного туалета был разработан в Университете Дьюка. Он также использует камеры и искусственный интеллект для проведения анализов.

В устройство были встроены специальные датчики, которые могут обнаруживать наличие крови и специфических белков в сданном биоматериале. Устройство также можно подключить к приложению на телефоне, чтобы получать оповещения о состоянии здоровья, а также рекомендации по питанию.

Стартап Casana, занимающийся мониторингом здоровья на дому, сейчас работает над созданием сиденья для унитаза, которое может измерять кровяное давление, уровень кислорода в крови или частоту сердечных сокращений. Другие компании предлагают также функции мониторинга веса и уровня сахара.

Многие исследователи, разрабатывающие эту технологию, сходятся в том, что ценность умного туалета заключается в том, что такое устройство имеет несколько преимуществ перед другими гаджетами для мониторинга здоровья, например, умными часами.

Умный туалет может помочь врачам контролировать пациентов с такими хроническими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника. Еще одним плюсом является то, что устройство позволяет проводить частые анализы мочи и кала, что обеспечивает непрерывный мониторинг здоровья и помогает вовремя обнаружить нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Некоторые из специалистов также отмечают, что в число преимуществ умного унитаза входит простота его использования.

«Если вы хотите, чтобы кто-то чем-то пользовался, это должно быть что-то очень простое. Каждый из нас ходит в туалет», — отметил гендиректор Medic.Life Чед Адамс, чья компания занимается разработкой смарт-унитаза. Адамс утверждает, что усовершенствованные модели такого устройства в будущем смогут выявлять различные инфекции, в том числе и COVID-19.

Впрочем, нельзя считать, что унитаз, каким бы умным он не был, сможет заменить настоящего диагноста. По словам консультанта цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врача-терапевта Павла Прокина, по анализам не ставят диагноз в принципе.

«Только на основании анализов кала и мочи нельзя ставить диагноз COVID-19. Это возможно сделать, но лишь на основании общего анализа крови и данных жалоб и анамнеза можно говорить о возможной вирусной инфекции», — говорит Прокин «Газете.Ru».