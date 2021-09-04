Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью

Deathloop (14 сентября)
Новый проект от Arkane Studios, судя по опубликованным роликам, обещает стать геймплейным продолжением Dishonored. Стелс и убийства с использованием различных способностей на месте, но есть и новшества.
До главных целей теперь нужно добраться до истечения времени, иначе временная петля перезапустится. И все пойдет по новой.
Не дать справиться с задачами будет пытаться и личный враг в лице другого игрока или ИИ.
У проекта все шансы стать хорошей игрой. Пока игра от Arkane выглядит интересной, но все-таки более-менее однообразной. Есть надежда, что разработчики все-таки приготовили что-то еще, что выделило бы проект среди остальных: сохраненное в тайне развитие сюжета или необычные геймплейные элементы.
Ранее «Газета.Ru» публиковала рецензию на Dishonored 2 — можно ознакомиться с ней для более подробного погружения в стиль Arkane и их последние игры.
Kena: Bridge of Spirits (21 сентября)
Приключенческая игра с главной героиней по имени Кена, способной помогать духам найти умиротворение. В мире Bridge of Spirits люди могут застрять между физическим и спиритическим миром, став духами. Цель — понять, что мешает неупокоенным двигаться дальше, и помочь примириться с прошлым. Попутно Кена развивает свои навыки, прокачивает способности и находит союзников.
Bridge Of Spirits — одна из первых игр, анонсированных для PlayStation 5.
Красочная картинка и необычная полумультяшная стилистика выделили проект Ember Lab среди других анонсов. Из-за сдвигов даты релиза внимание к ней слегка поугасло, но сам проект от этого хуже не стал.
Lost Judgement (24 сентября)
Японская Ryu Ga Gotoku Studio, известная серией Yakuza, решила выпустить продолжение приключений детектива Такаюки Йагами в Токио. Сюжет продолжится после событий Judgement, первой игры про Йагами.
Проект насыщен кинематографичными роликами и диалогами персонажей. Главный герой умеет ловко драться, используя подручные предметы. Это его не раз выручает, ведь в своих расследованиях он регулярно сталкивается с самыми опасными людьми города.
Lost Judgement, как и другим играм студии, свойственна возможность расслабиться от напряженного сюжета. В проекте присутствует множество мини-игр, вроде гонок, игровых автоматов и бейсбола.
Также игрока развлекают дополнительными заданиями, которые по-новому раскрывают Йагами и второстепенных персонажей, делая их более человечными. У игры есть перевод субтитрами и озвучка на английском, если вы не готовы к полному погружению в сюжет на оригинальном, японском языке.
На «Газете.Ru» опубликована рецензия на Yakuza 0, одну из лучших игр студии. Проект собрал в себя геймплейные находки разработчиков за долгие годы. Во многом именно благодаря ей Ryu Ga Gotoku Studio получила широкую известность в России.
Death Stranding Director's Cut (24 сентября)
Новая версия симулятора доставки и медитативной ходьбы по природе от японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Главный герой Сэм Бриджес в исполнении актера Нормана Ридуса является курьером. Он гуляет по территории, которая раньше была США, выполняя просьбы людей и пытаясь восстановить страну, которая пострадала от фантастического катаклизма.
Death Stranding — одна большая аллегория на текущие события в мире, где регулярно говорят об изменениях климата и проблемах с экологией.
Произошедшая в 2020 году пандемия лишь усилила внимание к проекту, в котором жизнь на Земле предстает проживанием в самодельном «бункере» с системой заказа доставок. Выходить же опасно — могут буквально забрать на «тот свет».
В режиссерской версии игры появятся дополнительные режимы и улучшения. Также есть намек и на новые сюжетные миссии и ролики. В оригинале история уже была завершенной, но оставались варианты для ее развития.
Far Cry 6 (7 октября)
Новая часть Far Cry продолжает развивать тему борьбы с авторитарными диктаторами. На очереди глава вымышленной латиноамериканского островного государства Яра Антон Кастильо.
Вероятно, этого персонажа специально создали для того, чтобы пригласить актера Джанкарло Эспозито. Таким был его Густаво Фринг в сериале «Во все тяжкие» и Мофф Гидеон в «Мандалорце».
Сюжетный трейлер сделал акцент именно на раскрытии конфликта Кастильо и восставших против него бойцов сопротивления. Диктатор считает свои методы оправданными, ведь все его зверства существуют ради лекарства от рака Вивиро (Viviro), а значит на благо людей.
Геймплейно проект пока во много похож на то, каким Far Cry был последние несколько частей. Перестрелки из самых разных типов оружия, захваты баз, странные союзники и второстепенные персонажи, апгрейд оружия и предметов. В 2012 году шутер Ubisoft в открытом мире смотрелся куда более новаторским. Возможно вытащить игру поможет образ Кастильо, как это было с Ваасом Монтенегро в Far Cry 3. По одной из теорий, сын диктатора Яры и является молодым Ваасом.
Battlefield 2042 (22 октября)
В этот раз разработчики Battlefield не стали мучиться и придумывать сюжет для хорошей одиночной кампании — в игре ее совсем не будет. Проект известен в первую очередь за мультиплеер, так что решение кажется пусть и спорным, но обоснованным. Вместо этого появятся бои с ботами в качестве одиночной игры. Сюжет же будет развиваться через обновления, вероятно в формате сезонов, как в многопользовательских онлайн-играх.
Новый шутер в серии уходит в недалекое будущее, где солдаты сражаются с технологически продвинутым оружием и экипировкой. Конфликт построен на противостоянии России и США из-за того, что ресурсов на всех уже не хватает.
В игре по сети разработчики обещают сделать все, как обычно, лучше и больше, чем в последних вышедших играх (Battlefield 1 про Первую мировую и Battlefield V про Вторую мировую). Например, размеры карт увеличат, одновременных игроков в бою будет уже 128, а вместо четырех классов на выбор — 10 специальностей.
Проект активно продвигает катаклизмы, как некое новшество, способное изменить расклад сил в мультиплеере. К примеру, ураган, сносящий здания и людей. Однако уже попробовавшие этот элемент журналисты посчитали, что подобное вскоре начинает казаться обыденным и только вредит игре. Возможно до релиза разработчики из Dice наладят этот момент, вернув увлекательность элементу.
Ранее «Газета.Ru» публиковала историю Battlefield, которая поможет понять, как развивалась и менялась серия игр.
Call of Duty: Vanguard (5 ноября)
Выход Call of Duty каждый год — традиция, которую не смогла изменить даже пандемия. В этот раз разработчиком выступает Sledgehammer Games, авторы Call of Duty: WWII 2017 года.
Сюжет Vanguard разворачивается во времена Второй мировой войны и никак не связан с предыдущими частями. В игре будет четыре основных кампании: Западный фронт во Франции, Восточный фронт в Сталинграде, Тихоокеанский фронт и сражения в Северной Африке. Персонажи каждой из них в итоге объединятся в финальных миссиях. Главным антагонистом выступит Генрих Фрайзингер, вымышленный глава Гестапо, стремящийся восстановить НСДАП после штурма Берлина в мае 1945 года.
Героем на фронте в Сталинграде выступит советская снайпер Полина Петрова, которую сыграла актриса Лора Бейли. Ее прообразом стала Людмила Павличенко, самая успешная женщина-снайпер в истории.
Ранее «Газета.Ru» опубликовала подробную историю одной из самых успешных серии шутеров в истории.
Shin Megami Tensei V (12 ноября)
Пятая часть серии ролевых игр от японской студии Atlus. Проект пока выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch. Эта серия основана на популярных в Японии романах и практически не связаны между собой. Так как проекты имеют независимые истории, то начать ознакомление с франшизой можно сразу с пятой части.
Впрочем, их объединяет ряд общих элементов, например, демоны среди персонажей и возможность набирать их в команду, нелинейный геймплей со свободой выбора и действий, вплоть до разных концовок.
Местом действия выступают два мира — реальный, на улицах Токио, и фантастический, где идет война между ангелами и демонами. Главным героем выступает старшеклассник, заинтересовавшийся слухами о демонами в подземных тоннелях японского мегаполиса. Любопытный юноша оказывается в другом мире — постапокалиптическом Токио, на руинах которого разворачивается конфликт светлых и темных сил.