Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью

Сентябрь открывает новый игровой сезон. У уже известных франшиз выйдут долгожданные продолжения, но среди релизов ожидаются и новые амбициозные проекты. «Газета.Ru» выбрала восемь игр, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

Deathloop (14 сентября)

Новый проект от Arkane Studios, судя по опубликованным роликам, обещает стать геймплейным продолжением Dishonored. Стелс и убийства с использованием различных способностей на месте, но есть и новшества.

До главных целей теперь нужно добраться до истечения времени, иначе временная петля перезапустится. И все пойдет по новой.

Не дать справиться с задачами будет пытаться и личный враг в лице другого игрока или ИИ.

У проекта все шансы стать хорошей игрой. Пока игра от Arkane выглядит интересной, но все-таки более-менее однообразной. Есть надежда, что разработчики все-таки приготовили что-то еще, что выделило бы проект среди остальных: сохраненное в тайне развитие сюжета или необычные геймплейные элементы.

Ранее «Газета.Ru» публиковала рецензию на Dishonored 2 — можно ознакомиться с ней для более подробного погружения в стиль Arkane и их последние игры.

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Kena: Bridge of Spirits (21 сентября)

Приключенческая игра с главной героиней по имени Кена, способной помогать духам найти умиротворение. В мире Bridge of Spirits люди могут застрять между физическим и спиритическим миром, став духами. Цель — понять, что мешает неупокоенным двигаться дальше, и помочь примириться с прошлым. Попутно Кена развивает свои навыки, прокачивает способности и находит союзников.

Bridge Of Spirits — одна из первых игр, анонсированных для PlayStation 5.

Красочная картинка и необычная полумультяшная стилистика выделили проект Ember Lab среди других анонсов. Из-за сдвигов даты релиза внимание к ней слегка поугасло, но сам проект от этого хуже не стал.

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Lost Judgement (24 сентября)

Японская Ryu Ga Gotoku Studio, известная серией Yakuza, решила выпустить продолжение приключений детектива Такаюки Йагами в Токио. Сюжет продолжится после событий Judgement, первой игры про Йагами.

Проект насыщен кинематографичными роликами и диалогами персонажей. Главный герой умеет ловко драться, используя подручные предметы. Это его не раз выручает, ведь в своих расследованиях он регулярно сталкивается с самыми опасными людьми города.

Lost Judgement, как и другим играм студии, свойственна возможность расслабиться от напряженного сюжета. В проекте присутствует множество мини-игр, вроде гонок, игровых автоматов и бейсбола.

Также игрока развлекают дополнительными заданиями, которые по-новому раскрывают Йагами и второстепенных персонажей, делая их более человечными. У игры есть перевод субтитрами и озвучка на английском, если вы не готовы к полному погружению в сюжет на оригинальном, японском языке.

На «Газете.Ru» опубликована рецензия на Yakuza 0, одну из лучших игр студии. Проект собрал в себя геймплейные находки разработчиков за долгие годы. Во многом именно благодаря ей Ryu Ga Gotoku Studio получила широкую известность в России.

close 100% Sega

Death Stranding Director's Cut (24 сентября)

Новая версия симулятора доставки и медитативной ходьбы по природе от японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Главный герой Сэм Бриджес в исполнении актера Нормана Ридуса является курьером. Он гуляет по территории, которая раньше была США, выполняя просьбы людей и пытаясь восстановить страну, которая пострадала от фантастического катаклизма.

Death Stranding — одна большая аллегория на текущие события в мире, где регулярно говорят об изменениях климата и проблемах с экологией.

Произошедшая в 2020 году пандемия лишь усилила внимание к проекту, в котором жизнь на Земле предстает проживанием в самодельном «бункере» с системой заказа доставок. Выходить же опасно — могут буквально забрать на «тот свет».

В режиссерской версии игры появятся дополнительные режимы и улучшения. Также есть намек и на новые сюжетные миссии и ролики. В оригинале история уже была завершенной, но оставались варианты для ее развития.

close 100% Sony Interactive Entertainment

Far Cry 6 (7 октября)

Новая часть Far Cry продолжает развивать тему борьбы с авторитарными диктаторами. На очереди глава вымышленной латиноамериканского островного государства Яра Антон Кастильо.

Вероятно, этого персонажа специально создали для того, чтобы пригласить актера Джанкарло Эспозито. Таким был его Густаво Фринг в сериале «Во все тяжкие» и Мофф Гидеон в «Мандалорце».

Сюжетный трейлер сделал акцент именно на раскрытии конфликта Кастильо и восставших против него бойцов сопротивления. Диктатор считает свои методы оправданными, ведь все его зверства существуют ради лекарства от рака Вивиро (Viviro), а значит на благо людей.

Геймплейно проект пока во много похож на то, каким Far Cry был последние несколько частей. Перестрелки из самых разных типов оружия, захваты баз, странные союзники и второстепенные персонажи, апгрейд оружия и предметов. В 2012 году шутер Ubisoft в открытом мире смотрелся куда более новаторским. Возможно вытащить игру поможет образ Кастильо, как это было с Ваасом Монтенегро в Far Cry 3. По одной из теорий, сын диктатора Яры и является молодым Ваасом.

close 100% Ubisoft

Battlefield 2042 (22 октября)

В этот раз разработчики Battlefield не стали мучиться и придумывать сюжет для хорошей одиночной кампании — в игре ее совсем не будет. Проект известен в первую очередь за мультиплеер, так что решение кажется пусть и спорным, но обоснованным. Вместо этого появятся бои с ботами в качестве одиночной игры. Сюжет же будет развиваться через обновления, вероятно в формате сезонов, как в многопользовательских онлайн-играх.

Новый шутер в серии уходит в недалекое будущее, где солдаты сражаются с технологически продвинутым оружием и экипировкой. Конфликт построен на противостоянии России и США из-за того, что ресурсов на всех уже не хватает.

В игре по сети разработчики обещают сделать все, как обычно, лучше и больше, чем в последних вышедших играх (Battlefield 1 про Первую мировую и Battlefield V про Вторую мировую). Например, размеры карт увеличат, одновременных игроков в бою будет уже 128, а вместо четырех классов на выбор — 10 специальностей.

Проект активно продвигает катаклизмы, как некое новшество, способное изменить расклад сил в мультиплеере. К примеру, ураган, сносящий здания и людей. Однако уже попробовавшие этот элемент журналисты посчитали, что подобное вскоре начинает казаться обыденным и только вредит игре. Возможно до релиза разработчики из Dice наладят этот момент, вернув увлекательность элементу.

Ранее «Газета.Ru» публиковала историю Battlefield, которая поможет понять, как развивалась и менялась серия игр.

close 100% Electronic Arts

Call of Duty: Vanguard (5 ноября)

Выход Call of Duty каждый год — традиция, которую не смогла изменить даже пандемия. В этот раз разработчиком выступает Sledgehammer Games, авторы Call of Duty: WWII 2017 года.

Сюжет Vanguard разворачивается во времена Второй мировой войны и никак не связан с предыдущими частями. В игре будет четыре основных кампании: Западный фронт во Франции, Восточный фронт в Сталинграде, Тихоокеанский фронт и сражения в Северной Африке. Персонажи каждой из них в итоге объединятся в финальных миссиях. Главным антагонистом выступит Генрих Фрайзингер, вымышленный глава Гестапо, стремящийся восстановить НСДАП после штурма Берлина в мае 1945 года.

Героем на фронте в Сталинграде выступит советская снайпер Полина Петрова, которую сыграла актриса Лора Бейли. Ее прообразом стала Людмила Павличенко, самая успешная женщина-снайпер в истории.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала подробную историю одной из самых успешных серии шутеров в истории.

close 100% Activision

Shin Megami Tensei V (12 ноября)

Пятая часть серии ролевых игр от японской студии Atlus. Проект пока выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch. Эта серия основана на популярных в Японии романах и практически не связаны между собой. Так как проекты имеют независимые истории, то начать ознакомление с франшизой можно сразу с пятой части.

Впрочем, их объединяет ряд общих элементов, например, демоны среди персонажей и возможность набирать их в команду, нелинейный геймплей со свободой выбора и действий, вплоть до разных концовок.

Местом действия выступают два мира — реальный, на улицах Токио, и фантастический, где идет война между ангелами и демонами. Главным героем выступает старшеклассник, заинтересовавшийся слухами о демонами в подземных тоннелях японского мегаполиса. Любопытный юноша оказывается в другом мире — постапокалиптическом Токио, на руинах которого разворачивается конфликт светлых и темных сил.