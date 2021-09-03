Скорость не главное: насколько вредна быстрая зарядка

Производители смартфонов в последние годы добавляют в свои устройства быструю зарядку — они предлагают заряжать гаджеты на запредельной скорости, не давая пользователю внятных ответов на вопрос, насколько это вредно для аккумулятора. Из-за этого в сети появилось множество мифов об этой технологии, вплоть до рассказов о взрывающихся смартфонах. Стоит ли опасаться быстрой зарядки — в материале «Газеты.Ru».

В ритме жизни

Из-за растущих технических требований и объемов аккумуляторов производители смартфонов были вынуждены решить проблему быстро разряжающихся гаджетов. Первая версия быстрой зарядки от компании Qualcomm появилась в 2013 году и позволила обеспечить мощность электрического тока 10 ватт (5В/2А). Актуальная версия Quick Charge 5 способна заряжать аккумулятор с мощностью выше 100 ватт. Эта технология позволяет заряжать аккумулятор объемом 4500 мАч (два элемента питания по 2250 мАч) на 50% всего за 5 минут, а зарядка на 100% займет 15 минут.

Сегодня быстрая зарядка представлена практически в каждом мобильном устройстве. Китайские вендоры устанавливают эту технологию даже в бюджетные модели, цена которых начинается от 10 тысяч рублей. Разница лишь в том, что в более дорогих моделях производители ставят более совершенные зарядки с еще большей мощностью тока.

Пользователи смартфонов нередко скептически относятся к быстрой зарядке из-за высокой мощности тока, которая может превышать 100 ватт. Многие считают, что быстрая зарядка приводит к перегреву аккумулятора, что способствует его быстрому износу, а в некоторых случаях — возгоранию или взрыву.

От перегрева никто не застрахован

Генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, чем мощнее зарядка, тем сильнее изнашивается электрохимическая система литий-ионных аккумуляторов — то есть сокращается их срок службы.

«На практике цифры в 50 и 120 ватт вовсе не значат, что такая мощность будет перманентно поддерживаться. И на данный момент они представляют собой скорее маркетинговую характеристику, нежели применимую в деле выгоду», — считает эксперт .

По словам редактора направления гаджеты журнала «Ситилинк» Павла Сумцова, быстрая зарядка не наносит существенного вреда смартфону. Он добавил, что обычно за первые сотни циклов быстрой зарядки батареи современных смартфонов теряют меньше процентов емкости, чем обещает производитель даже при обычной зарядке.

Ведущий YouTube-канала Big Geek Евгений Сенин объяснил, что основной минус быстрой зарядки — перегрев, потому что нагревается батарея, блок питания, разъем и даже кабель. Во всех этих элементах стоят специальные датчики и контроллеры, которые следят за температурой и параметрами тока.

«Быстрая зарядка — это не просто мощный блок питания, а целый умный программно-аппаратный комплекс, призванный обеспечить быстрый и, главное, безопасный перенос большого количества энергии из сети в батарею смартфона, в том числе посредством контроля перегрева. Именно поэтому важно использовать оригинальные кабель и блок питания, потому что все эти элементы «общаются» с собой и с контроллером питания в смартфоне, обеспечивая максимально безопасную быструю зарядку, какой ее задумал производитель. Если использовать хотя бы один неоригинальный элемент, в теории уже могут возникнуть проблемы», — сообщил ведущий канала.

Он отметил еще одну проблему быстрых зарядок — обилие стандартов и их плохая совместимость: «Никто вам не гарантирует, что быстрая зарядка от Vivo будет хорошо и безопасно заряжать Xiaomi».

Сенин уверен, что среди пользователей не просто так «ходят мифы» о вреде быстрой зарядки.

«Быстрая зарядка убивает аккумулятор смартфона, но не существенно, если придерживаться нескольких рекомендаций», — заявил Сенин.

Например, не следует пользоваться устройством во время быстрой заряди, так как во время работы экран и активный процессор выделяют дополнительное тепло, советует эксперт. В лучшем случае в этот момент смартфон будет заряжаться медленнее, а в худшем — это может привести к деградации аккумулятора.

Сенин также рекомендует снимать чехол во время быстрой зарядки, чтобы тепло лучше рассеивалось во время нагрева устройства. Если телефон будет греться слишком сильно, может сработать защита и быстрая зарядка перестанет подавать повышенную мощность. При чрезмерном перегреве он действительно и вовсе может загореться и взорваться.

Вред здоровью

Нередко люди боятся новых технологий не только по причине переживаний за гаджеты, а также из-за страха за собственное здоровье. Медицинский аналитик BestDoctor Полина Козлова рассказала «Газете.Ru», что быстрая зарядка не способна навредить организму человека.

«Вред здоровью быстрой зарядкой не идентифицируется на основе имеющихся данных. Сейчас у смартфонов литий-ионные аккумуляторы. Доработать их так, чтобы они работали дольше, не получается, поэтому вендоры пытаются ускорять процесс зарядки. В этом случае не возникает какой-то дополнительной энергии, все включает увеличение силы тока. То есть повредить это может только аккумулятору, а не человеку, так как механизм зарядки остается таким же, как и у всех электрически зависимых устройств», — уверяет эксперт.