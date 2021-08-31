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Технологии

Windows 11 выйдет 5 октября. Стоит ли обновляться

Microsoft официально назначила дату выхода новой Windows

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Microsoft
Компания Microsoft определилась с датой выхода новой операционной системы Windows 11. Сообщается, что «одиннадцатка» станет доступна уже 5 октября 2021 года — в этот же день все владельцы Windows 10 смогут бесплатно обновиться до актуальной версии. Чего ждать от новой ОС и стоит ли тестировать ее в числе первых — выясняла «Газета.Ru».

Год на развертывание

Релиз Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании Microsoft. Операционная система станет доступна всем владельцам компьютеров на базе Windows 10, а также будет поставляться на новых ПК в качестве предустановленной ОС.

Сообщается, что бесплатный апгрейд для пользователей «десятки» будет распространяться постепенно — в течение нескольких недель или даже месяцев после релиза.

«Учитывая наш огромный опыт с Windows 10, мы хотим быть уверены в том, что обеспечим вам наилучший пользовательский опыт», — заявил главный маркетолог Microsoft Аарон Вудман.

По его словам, все совместимые устройства получат доступ к бесплатному апгрейду до Windows 11 к середине 2022 года. Пользователи «десятки» получат специальное уведомление, которое подскажет, что обновление готово к загрузке.

Сообщается, что техподдержка Windows 10 будет завершена к 14 октября 2025 года.

Обновятся не все

Минимальные технические характеристики Windows 11 включают в себя 64-разрядный процессор на 1 ГГц или выше с 2 или более ядрами, оперативная память на 4 ГБ, объем памяти 64 ГБ, прошивка UEFI, возможность безопасной загрузки, модуль TPM 2.0, видеокарта, совместимая с DirectX 12 или более поздней версией, с драйвером WDDM 2.0, диагональ не менее 9 дюймов и подключение к интернету.

Ранее эксперты отмечали, что обновиться до «одиннадцатки», следуя этим требованиям, смогут далеко не все. Проблема кроется в модуле TPM 2.0, который обеспечивает безопасность ПК, а также процессорах — Microsoft заявила, что Windows 11 будет работать на компьютерах с чипами Intel 8-го поколения, AMD Zen 2, а также Qualcomm 7 и 8 Series.

Такие комплектующие установлены лишь на ограниченном количестве современных систем.

Впоследствии Microsoft разрешила установить Windows 11 всем желающим — провести апгрейд операционной системы можно вручную, если пользователь уверен, что его компьютер потянет новую ОС. Однако есть нюанс — компания заявила о том, что не будет поддерживать такие версии операционной системы, в том числе обеспечивать их патчами безопасности. Таким образом, люди, устанавливающие Windows 11 на свой страх и риск, подвергают себя повышенным рискам хакерских атак и иных компрометаций своих компьютеров.

Однако даже тем, кто готов рискнуть, рекомендуется все же подождать и не торопиться с установкой Windows 11, сообщил «Газете.Ru» IT-директор компании ESET Руслан Сулейманов.

По его словам, первые версии нового программного обеспечения всегда содержат многочисленные ошибки и могут конфликтовать с существующим оборудованием.

«Особого смысла устанавливать Windows 11 немедленно я не вижу. Поддержка Windows 10 заканчивается в 2025 году, что позволяет подготовиться к осознанному переходу на новую ОС без спешки — пока сторонние производители ПО и аппаратного обеспечения доработают совместимость своей продукции с новой операционной системой», — заявил эксперт.

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