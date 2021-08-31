iPhone, Galaxy, Xiaomi: какие гаджеты представят этой осенью

Осенью начинается сезон технологических презентаций, который продлится до конца зимы. В сентябре ожидается ряд мероприятий от крупнейших производителей смартфонов, которые покажут свои главные новинки уходящего года. Самые ожидаемые гаджеты этого месяца — в материале «Газеты.Ru».

Самая ожидаемая новинка сентября – линейка iPhone 13, которая, судя по многочисленным слухам, получит множество нововведений. В плане дизайна фронтальной панели ожидается возможное уменьшение или вовсе отказот «челки» благодаря установке подэкранного Face ID, а сзади — измененный дизайн блока камер в моделях iPhone 13 и 13 Mini.

Одно из самых важных изменений – это внедрение в iPhone OLED-дисплеев с поддержкой высокой частоты обновления изображения до 120 Гц (уже применяется в iPad Pro). Благодаря этой технологии пользователь получит более плавную картинку в интерфейсе приложений и игр. Но у этой технологии есть и обратная сторона – более быстрый разряд аккумулятора в сравнении со стандартным режимом в 60 Гц, что скорее всего Apple решит поддержкой быстрой зарядки до 25 Вт и увеличением объема батареи.

Кроме нового чипа Apple A15 Bionic, улучшенных камер с измененным расположением, также ожидается внедрение хранилища на 1 ТБ в Pro-версии. Базовые модели iPhone будут оснащаться объемом памяти от 64 ГБ.

По данным инсайдеров, презентация iPhone 13 назначена на 14 сентября, предзаказ откроется 17-го, а 24 сентября 2021 года начнутся продажи смартфонов от Apple. Официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее Google официально раскрыла некоторые подробности грядущих Pixel 6 и 6 Pro. Однако многие ожидают полноценной презентации флагманов, которая, по слухам, уже назначена на 13 сентября.

Еще в начале августа компания объявила, что смартфоны будут базироваться на платформе собственной разработки — чипе Google Tensor. В действительности оказалось, что Google разрабатывает чипсет совместно с Samsung. Отличительной особенностью Google Tensor является наличие процессора для задач в области ИИ и модуля безопасности Titan M2.

По данным инсайдеров, Pixel 6 получит 6,4-дюймовый FullHD+ дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц, а Pixel 6 Pro — QHD+ дисплей с диагональю 6,7 дюймов и поддержкой 120 Гц.

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Samsung

Компания Samsung уже несколько лет выпускает Lite и FE модели своих флагманских устройств, которые за меньшую стоимость предлагают практически идентичный опыт использования и те же флагманские характеристики, что и у «старших братьев».

Так, будущий Galaxy S21 FE должен получить флагманский чипсет от Qualcomm или Samsung. В зависимости от региона это будут Snapdragon 888 или Exynos 2100. Ранее компания оснастила этими однокристальными системами свою флагманскую линейку Galaxy S21.

Кроме производительного чипа S21 FE предложит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с динамической частотой обновления изображения 1-120 Гц. Эта технология не позволяет включать 120 Гц в тех сценариях, где это не имеет смысла, что положительно влияет на время автономной работы смартфона. По данным информаторов, смартфон получит аккумулятор на 4370 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки.

Презентация должна пройти 8 сентября 2021 года.

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Xiaomi

Xiaomi официально объявила дату своей масштабной презентации, на которой, по слухам, должны представить серию Xiaomi 11T.

Инсайдеры сообщают о возможных технических характеристиках Xiaomi 11T и 11T Pro. Так, обе модели получат AMOLED-дисплей на 120 Гц и аккумулятор объемом 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Базовая модель может получить чипсет Dimensity 1200 от компании MediaTek, в то время как в Xiaomi 11T Pro ожидается Snapdragon 888. В смартфоне ожидается три камеры: основная на 64 МП, 8 МП ультраширокоугольная и телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением.

Стоимость будущих новинок инсайдеры не сообщают.

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ZTE

Линейка игровых смартфонов от ZTE – Red Magic пользуется большим спросом среди геймеров, поэтому компания уже приготовила обновленную версию модели 2021 года – Red Magic 6s Pro. Презентация новинки назначена на 6 сентября 2021 года.

По слухам, смартфон не получит существенных изменений в дизайне, однако ожидается много технических обновлений. ZTE уже объявила в социальных сетях о том, что смартфон получит систему охлаждения, созданную на базе графенового листа. Эта технология будет работать в связке с мощным кулером, который уже устанавливался в предыдущей модели и показал себя как эффективное решение от перегрева.

Сообщается, что Red Magic 6s Pro получит флагманский чип Snapdragon 888+ от компании Qualcomm, 6,8-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления изображения 165 Гц и высокочувствительный сенсорный слой, который обновляется с частотой 500 Гц при касании одного пальца или 360 Гц при вводе несколькими пальцами.

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Vivo

Китайская компания Vivo 9 сентября покажет серию X70, которая будет представлена тремя моделями. Vivo X70 и X70 Pro будут базироваться на однокристальной системе Dimensity 1200. Они получат FullHD+ дисплеи с поддержкой 120 Гц и 8 и 12 ГБ оперативной памяти соответственно.

Флагманская модель Vivo X70 Pro+ получит более продвинутые технические характеристики: Snapdragon 888+, изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, камеру из четырех модулей с лазерным автофокусом и оптикой Zeiss.

Точные цены новинок инсайдеры не называют.

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Huawei

Согласно китайским информаторам, компания Huawei готовит к выходу смартфон nova 9, презентация которого может состояться 29 сентября 2021 года.

Смартфон получит 6,57-дюймовый AMOLED-экран, блок камер из четырех модулей, аккумулятор на 4300 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт и чип Snapdragon 778G с поддержкой сетей 5G.

Внешне смартфон напоминает представленный ранее бывшей дочерней компанией Huawei смартфон Honor 50 с логотипом nova.