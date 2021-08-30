Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России побит восьмилетний рекорд по коррупционным преступлениям 17:59
Непомнящий: не удивлен слухам об уходе Витории из «Спартака», но обидно за него 17:57
Аксенов назвал «катастрофической» ситуацию с уборкой мусора в Крыму 17:55
Новый фильм о Человеке-пауке может стать самым длинным в серии 17:49
Раненых коров в Швейцарии эвакуировали с гор на вертолете 17:48
Орландо Блум рассказал, что чуть не умер после падения с третьего этажа в 1998... 17:45
Хоккеист Телегин, бывший муж певицы Пелагеи, женился на дочери миллионера 17:45
Заключенный сбежал из московского СИЗО №4 17:45
Мать поступившей в МГУ девятилетней девочки рассказала, сколько стоит обучение... 17:41
Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса 17:40
Технологии

Windows 11 будет работать на старых ПК. Но есть нюанс

Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на старые ПК

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Microsoft не будет препятствовать установке новой Windows 11 на старых ПК, однако обслуживать такую ОС не будет, сообщили в компании. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предупреждают о том, что пользователи, рискнувшие установить новую Windows самостоятельно, могут столкнуться с рядом серьезных проблем, угрожающих их приватности.

Microsoft сообщила, что высокие требования, необходимые для установки Windows 11, можно будет обойти, пишет портал Mashable со ссылкой на заявление компании.

Пользователи со старыми системами, которые вряд ли смогут «потянуть» новую ОС, все равно смогут загрузить операционную систему и установить ее вручную. Microsoft не собирается препятствовать такой установке ОС, однако поддерживать операционную систему компания также не намерена.

Пока неясно, можно ли будет устанавливать обновления и патчи вручную или они в любом случае будут недоступны пользователям устаревших ПК. При этом важно отметить, что отсутствие своевременных обновлений драйверов и системы безопасности могут привести к печальным последствиям для владельца устройства.

Перейти на новую ОС рано или поздно придется, но особого смысла устанавливать Windows 11 немедленно нет, сообщил «Газете.Ru» IT-директор ESET Руслан Сулейманов.

«Первые версии нового ПО, тем более такого сложного и комплексного, как операционная система, могут иметь какие-то ошибки и проблемы. Особенно это касается совместимости со старыми устройствами и программным обеспечением», — рассуждает эксперт.

По его словам, поддержка Windows 10 заканчивается в 2025 году, что позволяет подготовиться к осознанному переходу на новую ОС. За это время многие сторонние производители ПО и аппаратного обеспечения доработают совместимость своей продукции с новой Windows 11.

«Основная угроза для тех, кто все же рискнет вручную установить Windows 11 на «железо», не попадающее под минимальные требования Microsoft, — вероятность остаться как без доступа к регулярному обновлению драйверов, так и без автоматических обновлений безопасности.

И если самостоятельный поиск драйверов для нового геймпада — это неудобно, но не страшно, то несвоевременная установка обновлений безопасности несет серьезные риски.

Вплоть до полной компрометации или утери критически важной информации», — отметил консультант по информационной безопасности центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Скварский.

<1>

В июне этого года Microsoft представила Windows 11 и опубликовала минимальные требования к оборудованию для установки последней версии операционной системы. Согласно им, Windows 11 будет работать на компьютерах с процессорами Intel 8-го поколения, AMD Zen 2, а также Qualcomm 7 и 8 Series, которые пока установлены лишь на ограниченном количестве ПК.

При этом ранее Microsoft не устанавливала такие высокие требования для предыдущих версий Windows. Для Windows 8 и Windows 10 пользователь должен был обладать лишь ПК с процессором с тактовой частотой 1 ГГц — этой характеристики было достаточно.

Как заявляет сама компания, мощные процессоры необходимы для того, чтобы обеспечить высококлассную безопасность, надежность и возможность поддержки новой версии BIOS, которая имеет такие функции, как Secure Boot и TPM 2.0. Все это должно снизить возможность заражения ПК вредоносным ПО на 60%.

Ранее стало известно, что Windows 11 может выйти уже этой осенью. Компания опубликовала запись с изображением скриншота рабочего стола новой версии Windows. Многие пользователи сразу же заметили дату 20 октября и время 11.11, указанные в правом нижнем углу снимка.

Windows автоматически устанавливает актуальные дату и время после подключения к интернету, так что многие пользователи предположили, что снимок экрана был специально отредактирован. По их мнению, Microsoft таким образом намекает на дату и время релиза новой версии операционной системы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Кто убил митрополита Филиппа. Версий несколько
Путин: версия убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым — не единственная
«Байден России ничего не сдает»: Зеленский полетел в США
Эксперты о том, почему переговоры с Зеленским для Байдена сейчас важнее, чем раньше
«Должен считать за счастье»: комик Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в России
Юрист рассказал, что комика Мирзализаде могут больше никогда не пустить в Россию
ИГ* взяло на себя ответственность за ракетную атаку на аэропорт Кабула
Лавров в Волгограде не смог ответить ребенку, когда «взрослые отменят войну»
Кравцов: с нового учебного года в школах будут проводить церемонию поднятия флага
Mash: в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов «Тануки»
Новости и материалы
В России побит восьмилетний рекорд по коррупционным преступлениям
Непомнящий: не удивлен слухам об уходе Витории из «Спартака», но обидно за него
Аксенов назвал «катастрофической» ситуацию с уборкой мусора в Крыму
Новый фильм о Человеке-пауке может стать самым длинным в серии
Раненых коров в Швейцарии эвакуировали с гор на вертолете
Орландо Блум рассказал, что чуть не умер после падения с третьего этажа в 1998 году
Хоккеист Телегин, бывший муж певицы Пелагеи, женился на дочери миллионера
Заключенный сбежал из московского СИЗО №4
Мать поступившей в МГУ девятилетней девочки рассказала, сколько стоит обучение в вузе
Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса
Экономист пояснил, зачем Минфин снова открывает кубышку ФНБ
В Татарстане провели забег на шпильках среди женщин и мужчин
Ученые выяснили, как за год изменились симптомы COVID-19
Мать выпавшего из окна 11-месячного ребенка объяснила причину инцидента
Червиченко назвал «Спартак» «неустойчивой и непредсказуемой субстанцией»
Врач рассказал о симптомах ожидающейся в России лихорадки Западного Нила
Житель Ставрополья нашел в огороде живого «крысиного короля»
Верховный суд не стал запрещать продажу iPhone из-за иска российского изобретателя
Все новости
Армия заждалась дронов. Какие беспилотники купит Минобороны РФ
Что мешает российскому бизнесу выполнять заказы военных на беспилотники
7 гигабайт жалоб: как Безос тормозит лунную программу США
Иск Безоса к NASA «подвесил» компьютеры чиновников
Города с нуля: как будут развивать Сибирь
В Кремле прокомментировали идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
«Проблема мигрантов обсуждается в правительстве»
Кремль не считает участие мигрантов в массовых конфликтах большой проблемой
АУЕ* в «Матросской Тишине». Что известно про заключенных-экстремистов
Против экстремистской группы АУЕ* в «Матросской Тишине» завели уголовное дело
Глава Apple готовится покинуть компанию. Ему осталось закончить лишь один проект
Bloomberg: Тим Кук оставит Apple после выхода нового типа устройства
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
В России ждут нашествие комаров и лихорадку Западного Нила
В России осенью могут появиться комары-переносчики лихорадки Западного Нила
Меньше натрия: как заменители соли защищают от инсульта
Ученые нашли способ снизить вред соли
«Сгорел за месяц». В Екатеринбурге умер Герой России
Ветеран чеченской войны Роман Шадрин скончался на 55-м году жизни
Фриганство в России: одним – способ выжить, другим – бизнес
Кто такие фриганы и почему их становится все больше
BMW решился на углубленную сборку автомобилей в России
BMW отказался от своего завода в России в пользу совместного с «Автотором»
Супруги Бакальчук впервые вошли в рейтинг Forbes и возглавили его
Основатели Wildberries заняли первое место в списке богатейших семей России
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях