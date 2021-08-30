Windows 11 будет работать на старых ПК. Но есть нюанс

Microsoft не будет препятствовать установке новой Windows 11 на старых ПК, однако обслуживать такую ОС не будет, сообщили в компании. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предупреждают о том, что пользователи, рискнувшие установить новую Windows самостоятельно, могут столкнуться с рядом серьезных проблем, угрожающих их приватности.

Microsoft сообщила, что высокие требования, необходимые для установки Windows 11, можно будет обойти, пишет портал Mashable со ссылкой на заявление компании.

Пользователи со старыми системами, которые вряд ли смогут «потянуть» новую ОС, все равно смогут загрузить операционную систему и установить ее вручную. Microsoft не собирается препятствовать такой установке ОС, однако поддерживать операционную систему компания также не намерена.

Пока неясно, можно ли будет устанавливать обновления и патчи вручную или они в любом случае будут недоступны пользователям устаревших ПК. При этом важно отметить, что отсутствие своевременных обновлений драйверов и системы безопасности могут привести к печальным последствиям для владельца устройства.

Перейти на новую ОС рано или поздно придется, но особого смысла устанавливать Windows 11 немедленно нет, сообщил «Газете.Ru» IT-директор ESET Руслан Сулейманов.

«Первые версии нового ПО, тем более такого сложного и комплексного, как операционная система, могут иметь какие-то ошибки и проблемы. Особенно это касается совместимости со старыми устройствами и программным обеспечением», — рассуждает эксперт.

По его словам, поддержка Windows 10 заканчивается в 2025 году, что позволяет подготовиться к осознанному переходу на новую ОС. За это время многие сторонние производители ПО и аппаратного обеспечения доработают совместимость своей продукции с новой Windows 11.

«Основная угроза для тех, кто все же рискнет вручную установить Windows 11 на «железо», не попадающее под минимальные требования Microsoft, — вероятность остаться как без доступа к регулярному обновлению драйверов, так и без автоматических обновлений безопасности.

И если самостоятельный поиск драйверов для нового геймпада — это неудобно, но не страшно, то несвоевременная установка обновлений безопасности несет серьезные риски.

Вплоть до полной компрометации или утери критически важной информации», — отметил консультант по информационной безопасности центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Скварский.



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В июне этого года Microsoft представила Windows 11 и опубликовала минимальные требования к оборудованию для установки последней версии операционной системы. Согласно им, Windows 11 будет работать на компьютерах с процессорами Intel 8-го поколения, AMD Zen 2, а также Qualcomm 7 и 8 Series, которые пока установлены лишь на ограниченном количестве ПК.

При этом ранее Microsoft не устанавливала такие высокие требования для предыдущих версий Windows. Для Windows 8 и Windows 10 пользователь должен был обладать лишь ПК с процессором с тактовой частотой 1 ГГц — этой характеристики было достаточно.

Как заявляет сама компания, мощные процессоры необходимы для того, чтобы обеспечить высококлассную безопасность, надежность и возможность поддержки новой версии BIOS, которая имеет такие функции, как Secure Boot и TPM 2.0. Все это должно снизить возможность заражения ПК вредоносным ПО на 60%.

Ранее стало известно, что Windows 11 может выйти уже этой осенью. Компания опубликовала запись с изображением скриншота рабочего стола новой версии Windows. Многие пользователи сразу же заметили дату 20 октября и время 11.11, указанные в правом нижнем углу снимка.

Windows автоматически устанавливает актуальные дату и время после подключения к интернету, так что многие пользователи предположили, что снимок экрана был специально отредактирован. По их мнению, Microsoft таким образом намекает на дату и время релиза новой версии операционной системы.