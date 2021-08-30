Глава Apple готовится покинуть компанию. Ему осталось закончить лишь один проект

Несмотря на многочисленные слухи об уходе главы Apple с должности в ближайшие несколько лет, появилась информация о том, что Тим Кук задержится в роли генерального директора ради «еще одного проекта». По данным Bloomberg, прежде чем выйти на пенсию, Кук собирается лично проконтролировать запуск нового типа устройства, слухи о разработке которого ходят уже давно.

Как сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на аналитика Bloomberg Марка Гурмана, в ближайшее время глава Apple Тим Кук планирует лично проконтролировать выход нового типа «яблочного» устройства на рынок, после чего покинет должность генерального директора.

Тим Кук работает в Apple с 1997 года. Он вступил в должность главы компании в 2011 году, незадолго до смерти Стива Джобса. На прошлой неделе состоялся юбилей его правления в качестве гендиректора корпорации. В апреле нынешнего года он принял участие в подкасте Sway от New York Times, в котором рассказал о том, когда он собирается покинуть свой пост. По словам бизнесмена, он не видит себя генеральным директором «яблока» через 10 лет.

«Еще десять лет? Вероятнее всего, нет. Могу сказать вам, что я себя сейчас прекрасно чувствую. Дата еще не назначена, но еще десять лет – это долгий срок», — заявил Тим Кук.

Ранее инсайдер Мин-Чи Куо сообщал, что Apple запланировала выход гарнитуры смешанной реальности на 2022 год, а выход очков дополненной реальности на 2025-й. По источникам Гурмана, это именно та новая категория продуктов, разработку которых Кук собирается проконтролировать до своего ухода с поста CEO. Таким образом, Тим Кук может остаться в Apple до 2025-2028 годов, считает журналист Bloomberg.

AR/VR – гарнитура смешанной реальности

Слухи о грядущих гарнитурах смешанной и дополненной реальностях от Apple ходят давно. Мин-Чи Куо неоднократно рассказывал о том, какими они должны быть, когда их ждать и по какой цене.

Так, Куо считает, что сейчас, на этапе разработки, гарнитура смешанной реальности весит от 200 до 300 грамм, однако, если Apple успешно решит некоторые технические проблемы, итоговый вес продукта может составить от 100 до 200 грамм.

В гарнитуре будет задействован дисплей производства Sony с технологией micro-OLED. Гарнитура также должна получить независимую вычислительную мощность и память.

Таким образом, она будет способна работать автономно без подключения к iPhone.

Гарнитура смешанной реальности позволяет воспроизводить контент не только для виртуальной реальности, но и для дополненной. Инсайдер надеется, что Apple удастся внедрить в гарнитуру AR-функции, которые будут интегрированы в ее собственные сервисы, такие как Apple TV+ и Apple Arcade, что станет одной из ключевых особенностей устройства.

Цена на гарнитуру смешанной реальности, по заявлению Мин-Чи Куо, составит около $1000, что примерно равняется цене флагманского iPhone. Выход VR/AR-гарнитуры ожидается в 2022 году.

AR-очки

Мин-Чи Куо также прогнозирует, что к 2025 году компания Apple представит очки дополненной реальности. Apple уже давно работает над прототипами очков, ключевой особенностью которых является возможность «наложить объекты дополненной реальности на реальный мир».

Из его сообщений следует, что AR-очки получат те же функции, что уже будут в AR/VR-гарнитуре, но без поддержки виртуальной реальности. Технические особенности, по его мнению, также будут схожи с гарнитурой.

Гарнитуру смешанной реальности Куо называет «портативным решением», в то время как AR-очки от Apple станут, по мнению аналитика, «мобильным устройством».

При этом Куо считает, что в 2030-х годах Apple будет способна представить новую разработку в AR – контактные линзы с поддержкой дополненной реальности. Вероятно, именно после выхода гарнитур смешанной и дополненной реальностей, Тим Кук покинет Apple. Однако до сих пор неясно, кто может занять место руководителя самой крупной корпорации в мире после его ухода.