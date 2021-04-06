Тим Кук рассказал о своей отставке, Маске и Apple Car

Глава Apple Тим Кук стал гостем Кэры Свишер в подкасте Sway и рассказал о том, когда он собирается покинуть свой пост. По словам бизнесмена, он не видит себя генеральным директором «яблока» через 10 лет.

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Кук работает в Apple с 1997 года. В 2011 году он возглавил бренд после смерти сооснователя компании Стива Джобса. В прошлом году Тиму Куку исполнилось 60 лет, и многие аналитики уже начали подыскивать ему замену на высоком посту.

«Остаться еще на десять лет? Скорее всего, нет. Я могу вам сказать, что я отлично чувствую себя сейчас и уходить пока не планирую. Однако десять лет — это огромный срок, так что, наверное, я не останусь», — заявил Тим Кук.

На вопрос Свишер о том, чем бы занимался предприниматель, если бы не руководил Apple, Кук ответил, что уже не может представить свою жизнь без «яблока».

«Я очень сильно люблю эту компанию», — признался Кук.

В своем интервью гендиректор Apple также рассказал о технологии, которую считает наиболее приоритетной в настоящий момент.

«Обычно я никогда не говорю о будущем. Но мне очень нравится дополненная реальность и искусственный интеллект», — признался глава компании. Он отказался говорить о возможной AR-гарнитуре, разработку которой журналисты давно приписывают Apple, но сообщил, что технология дополнения существующей реальности может иметь массу применений.

«Мы сейчас с вами отлично беседуем. Но наш диалог мог бы быть еще лучше, если бы мы смогли его дополнить чем-то еще. Вашей аудитории это бы тоже понравилось. Мне кажется, технология AR вкупе с мобильным телефоном имеет огромные перспективы в сфере здравоохранения, образования, гейминга, ритейла», — сообщил Тим Кук, добавив, что дополненная реальность будет широко использоваться в будущих разработках Apple.

Кэра Свишер не обошла вниманием и новости о том, что в настоящий момент Apple создает свой собственный электромобиль. Известно, что ранее глава компании Tesla, производящей аналогичный транспорт, Илон Маск сообщил, что хотел продать свое производство Apple, но встреча по этому вопросу так и не состоялась. Тим Кук неожиданно признался, что ни разу не общался со знаменитым инженером.

«Вы знаете, я никогда не встречался с Илоном, хотя я очень восхищаюсь им и его компанией. Мне кажется, Tesla проделала невероятную работу не только по захвату лидерства в сфере электромобилей, но и по его удержанию», — отметил Кук.

Он добавил, что в основе технологии электромобилей лежит его автономность.

«Если подумать, то машина во многом является роботом. Беспилотный автомобиль — тоже робот. С автономностью можно сделать очень многое. Посмотрим, что получится у Apple, мы сейчас тестируем очень много функций. Некоторые из них так никогда и не увидят свет», — подчеркнул глава компании.

На вопрос Свишер о том, разрабатывает ли «яблоко» автомобиль с нуля или занимается только технологиями, которые станут частью машины, Кук не ответил, ограничившись тем, что Apple «любит совмещать аппаратное обеспечение, ПО и сервисы», потому что только так «получается настоящая магия».

Другой важный вопрос Свишер касался отношений Тима Кука и нынешнего президента США Джо Байдена. Известно, что предыдущий американский глава Дональд Трамп неоднократно упоминал о своей дружбе с Куком. Интервьюер спросила, как глава Apple оценивает предстоящую работу с администрацией нового президента.

«Я не считаю себя очень политизированным, но для меня важна политика моей компании. Мы считаем, что всегда необходимо сотрудничать. Поэтому вне зависимости о того, кто будет занимать Белый дом, мы будем искать возможности для взаимодействия… Мы делали так во время срока Трампа и будем продолжать делать это при президенте Байдене», — заключил Тим Кук.