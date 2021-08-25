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Технологии

Атака на Сталинград и борьба с диктатором: главное на Gamescom 2021

На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns

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Кадры из игр Call of Duty: Vanguard, Death Stranding: Director

Кадры из игр Call of Duty: Vanguard, Death Stranding: Director's Cut и Far Cry 6

Sledgehammer Games/Kojima Productions/Ubisoft Toronto
Вечером 25 февраля игровой журналист Джефф Кили третий год подряд провел шоу Opening Night Live, в рамках которого было сделано несколько новых анонсов, раскрыты даты выхода известных проектов, а также представлены свежие трейлеры долгожданных игр. «Газета.Ru» собрала главные события с двухчасового онлайн-мероприятия выставки Gamescom.

Анонсирована новая Saints Row. Это перезапуск серии

Экшен-серию от студии Volition представили дебютным трейлером, из которого становится понятно, что проект является перезапуском, а не продолжением серии. Присутствует новая стилистика, но сохранена безбашенность, присущая последним частям — Saints Row: The Third и Saints Row IV.

Новая Saints Row выйдет на ПК и консолях 25 февраля 2022 года. Действие развернется в городе Санто-Илесо (Santo Ileso) на юго-западе США. Согласно описанию ролика, по сюжету компания друзей будет бороться с другими группировками за контроль над городом. Их объединение получит название The Saints.

Геймплей сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard в Сталинграде

На шоу представили девятиминутный геймплей за советского снайпера Полину Петрову, которую сыграла актриса Лора Бейли. Прообразом персонажа стала Людмила Павличенко, самая успешная женщина-снайпер в истории.

Во фрагменте сюжетной миссии в Сталинграде Полина пробирается через осажденный нацистами город. За это время игрокам показали возможность нападения с ножом, а также стрельбу из разного огнестрельного оружия, в том числе из снайперской винтовки.

Также игрокам продемонстрировали, как выглядел Сталинград до нападения немецких войск.

Известно, что Полина Петрова появится не только в сюжетной кампании, но и в мультиплеере. Релиз запланирован на 5 ноября 2021 года.

Сюжетный трейлер Far Cry 6

В новом трейлере раскрывается история конфликта главы вымышленной страны Либертад Антона Кастильо (роль исполняет актер Джанкарло Эспозито из сериала «Во все тяжкие») и восставших против него бойцов сопротивления.

Кастильо представлен как злодей, однако сам он считает свои методы оправданными. Благодаря им в стране производят лекарство от рака под названием Вивиро (Viviro), и диктатор уверяет, что помогает людям исцелиться от смертельной болезни.

В интервью ведущей Кастильо добавляет, что чудесный препарат поможет возродить страну. Повстанцы с этим не согласны и считают, что Кастильо поработил собственный народ, а земли испортил ради фармацевтики.

Релиз игры состоится 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК.

Новые подробности Death Stranding: Director's Cut

В большом обзорном ролике, созданном японским геймдиректором Хидео Кодзимой, раскрыли нововведения и дополнительный контент режиссерской версии Death Stranding.

В трансляции показали новые предметы, включая двигатели-стабилизаторы для быстрого и мягкого спуска с горной местности, робота-помощника, переносящего часть грузов, а также катапульту для доставки предметов на дальние расстояния.

В расширенную версию игры введут виртуальный тренировочный полигон для практики в стрельбе и гоночные трассы с таблицами рекордов. Также добавят возможность перепройти любую из битв с боссами.

В Death Stranding: Director's Cut появится обновленная рейтинговая система для курьеров, которая теперь будет сравнивать успехи разных игроков. В проигрыватель добавят 10 новых композиций, среди которых и песня от российской группы Biting Elbows.

Ожидаются сюжетные миссии на новых локациях, а также виды противников, не встречавшиеся в оригинальной игре. Режиссерское издание проекта Кодзимы выйдет 24 сентября 2021 года на PlayStation 5.

Анонсирована игра с супергероями Marvel от Firaxis — Midnight Suns

На шоу была анонсирована новая тактическая RPG по вселенной Marvel от студии Firaxis — создателей XCOM. Для сюжета разработчики совместно с Marvel придумали новую супергероиню Охотницу. Релиз состоится в марте 2022 года. Дебютный геймплейный ролик пообещали представить 1 сентября.

Изменилась дата выхода Horizon: Forbidden West

Студия Guerilla перешла в финальную стадию разработки Horizon: Forbidden West, однако команда не была уверена в том, что успеет доработать игру до конца 2021 года. Геймдиректор проекта Матийс де Йонг подтвердил, что новую часть перенесли на следующий год.

Он сообщил, что Horizon: Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Также было объявлено о выходе патча для предыдущей части Horizon: Zero Dawn на PS5. Он уже доступен онлайн и бесплатен для всех обладателей игры. Обновление увеличивает частоту кадров до 60 и вводит поддержку разрешения 4K.

Дата выхода Halo Infinite

Студия 343 Industries подтвердила дату выхода Halo Infinite. Релиз состоится 8 декабря 2021 года. Игрокам одновременно станут доступны кампания и мультиплеер. На трансляции представили кинематографический трейлер первого сезона мультиплеера игры.

При этом геймплей сюжетной кампании разработчики пока так и не показали. Также в рамках анонса были представлены специальные геймпад Elite Series 2 и приставка Xbox Series X в честь 20-летия серии Halo.

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