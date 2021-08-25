Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бельгийке запретили посещать зоопарк из-за романа с шимпанзе 15:41
Во Франции после смерти жены вдовец нашел три трупа младенцев, когда убирался дома 15:40
Экс-глава Белоруссии предрек стране много крови и страданий 15:39
Китайские олимпийцы раскритиковали качество золотых медалей 15:31
В Москве откроется филиал «Эрмитажа» 15:23
Путин объяснил, что правительство не должно навязывать вакцинацию 15:21
Итальянские активисты сообщили о тайном знаке, который дает пропуск в аэропорт... 15:19
Лидер афганского сопротивления предупредил Россию об угрозах со стороны талибов* 15:17
Пригожин поддержал Долину после премьеры песни о Вале Карнавал 15:15
Лавров назвал отношения между Россией и Евросоюзом плачевными 15:13
Технологии

Открой рот, подуй на экран и помаши рукой. Как управлять смартфоном без касаний

Apple запатентовала функцию взаимодействия с iPhone при помощи дыхания

close
100%
Depositphotos
Компания Apple получила патент на реализацию нового способа управления iPhone и Apple Watch — при помощи дыхания. Это не единственный нетрадиционный метод взаимодействия с гаджетами. «Газета.Ru» собрала несколько самых неоднозначных из них и выяснила, почему новые разработки не всегда находят своего пользователя.

Портал PhoneArena обнаружил патент компании Apple, в котором описывается новый способ управления iPhone и Apple Watch. Патент называется «Обнаружение дыхания и переключение режимов электронных девайсов».

Для того, чтобы выполнить определенное действие, например, ответить на звонок, пользователю нужно будет подуть на устройство.

Apple объясняет, кому и зачем такой способ взаимодействия с гаджетами может понадобиться.

«Портативным электронным устройствам часто требуется основная рука пользователя, чтобы держать или носить гаджет, а вторая, чтобы взаимодействовать с ним», — говорится в описании патента. Apple предлагает установку специальных датчиков в смартфоны и смарт-часы, которые будут отслеживать поток воздуха и поступаемого давления в их сторону для того, чтобы ответить на звонок или открыть сообщение в случае, если у пользователя заняты обе руки.

close
100%
USPTO

В конце прошлого года сообщалось о другом патенте купертиновцев, который также содержит в себе альтернативный метод управления гаджетом. Речь идет о функции для беспроводных наушников, которая называется «Фиксирование сигналов, проходящих сквозь тело, в носимых аудио-устройствах». Согласно этому патенту, Apple разрабатывает способ взаимодействия с наушниками при помощи касания пальцами лица.

«Пользователь может дотронуться до поверхности своего тела, например, до кожи на щеке. Также он может управлять [гаджетом], клацнув зубами или щелкнув языком», — говорится в документе.

Другим способом контроля над воспроизведением звука является небольшое движение головой или взмах пальцами в непосредственной близости от наушников. С помощью этих жестов владелец гарнитуры сможет переключаться между треками, ставить их на паузу, принимать входящие звонки — в общем, делать все, для чего раньше требовалось наличие кнопки на устройстве.

Google (он же Alphabet), как и Apple, часто патентует разного рода нововведения, и иногда даже доводит разработки до конечного пользователя. Ранее стало известно об управлении смартфона мимикой, которое должно появиться в Android 12. Пользователь сможет открывать панель уведомлений и выполнять различные действия в смартфоне при помощи улыбки, открытия рта, взгляда вправо и влево, поднятия бровей и других жестов. Ожидается, что список жестов будет расширен после официального релиза обновления ОС.

Кроме того, в линейке серии Google Pixel, начиная со второй модели, существует эксклюзивная функция сжатия граней.

Технология «Active Edge» позволяет с помощью сжатия устройства в руке запускать выбранное приложение или выполнять определенное действие. Настроив чувствительность и выбрав нужную функцию, пользователь может запустить Google-ассистента или открыть приложение камеры.

Еще один жест, впервые представленный Google, также существует и на iPhone. Функция называется «Коснуться сзади» и позволяет назначить определенные действия при двойном или тройном постукивании по задней крышке смартфона. Этот способ взаимодействия представлен в линейке Pixel и в «яблочных» смартфонах, начиная с модели iPhone 8.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что считает подобные методы управления экзотическими.

«Не то чтобы они были популярны. Это больше экзотика, которую придумывают ежегодно в большом количестве. Есть разные жесты, которые помогают без касаний взаимодействовать со смартфоном. Например, то же отслеживание жестов камерой.

Многим людям достаточно привычного управления рукой при помощи сенсорного экрана или физических кнопок.

Люди уже привыкли к тем интерфейсам, которые есть. И это нормально, раз за столько лет существования многие жесты не прижились», — заявил Муртазин.

Он добавил, что некоторые люди находят подобные альтернативные методы взаимодействия со смартфонами удобными, но их — единицы.

«Большинство просто не обращает на них [функции] внимания», — заключил Муртазин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией
Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету
Бывший правоохранитель. Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы
В Тюмени задержан подозреваемый в расправе над восьмилетней девочкой
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
Экс-глава Белоруссии предрек стране много крови и страданий
Лидер афганского сопротивления предупредил Россию об угрозах со стороны талибов*
Мать ребенка-аутиста заявила о вырезанном фрагменте из видео драки в метро
Президент Эстонии рассказала, в каком случае Украина может вступить в НАТО
Новости и материалы
Бельгийке запретили посещать зоопарк из-за романа с шимпанзе
Во Франции после смерти жены вдовец нашел три трупа младенцев, когда убирался дома
Китайские олимпийцы раскритиковали качество золотых медалей
В Москве откроется филиал «Эрмитажа»
Путин объяснил, что правительство не должно навязывать вакцинацию
Итальянские активисты сообщили о тайном знаке, который дает пропуск в аэропорт Кабула
Пригожин поддержал Долину после премьеры песни о Вале Карнавал
Лавров назвал отношения между Россией и Евросоюзом плачевными
Португальский физик предложил способ создания в космосе стабильной кротовой норы
Долина высмеяла тиктокершу Валю Карнавал в новом клипе
Фотобудка «отрезала» англичанке половину тела
Шушкевич заявил, что за 30 лет Белоруссия потеряла независимость
Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса»
Умер философ Жан-Люк Нанси
Китайских школьников и студентов обяжут учить идеи Си Цзиньпина
Во Внуково задержали мужчину с драгоценностями на 36 млн рублей
Путин готов обсудить учреждение Дня отца
Путин отправил письмо и игрушки сирийской девочке
Все новости
111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19
Власти подсчитали, во сколько обойдется лечение больных COVID-19 до конца года
«Коса»: очередной (плохой) триллер Цекало про убийства в глубинке — на этот раз с песнями Muse
Рецензия на детективный сериал «Коса»
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19
Байдену представили доклад об источниках возникновения коронавируса
Что известно об иске Крыма к Киеву из-за водной блокады
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
У американской ПРО в Польше нет тепла и электричества
Почему США не могут достроить противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана
Минобороны эвакуирует из Кабула более 500 человек
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт назвал дату первых поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»
Бу Андерссон заводит узбекский автопром
Бывшего главу «АвтоВАЗа» и «Группы ГАЗ» забрали в UzAuto Motors
«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»
Итоги экстренного онлайн-саммита «Большой семерки» по «Талибану*»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях