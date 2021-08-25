Открой рот, подуй на экран и помаши рукой. Как управлять смартфоном без касаний

Компания Apple получила патент на реализацию нового способа управления iPhone и Apple Watch — при помощи дыхания. Это не единственный нетрадиционный метод взаимодействия с гаджетами. «Газета.Ru» собрала несколько самых неоднозначных из них и выяснила, почему новые разработки не всегда находят своего пользователя.

Портал PhoneArena обнаружил патент компании Apple, в котором описывается новый способ управления iPhone и Apple Watch. Патент называется «Обнаружение дыхания и переключение режимов электронных девайсов».

Для того, чтобы выполнить определенное действие, например, ответить на звонок, пользователю нужно будет подуть на устройство.

Apple объясняет, кому и зачем такой способ взаимодействия с гаджетами может понадобиться.

«Портативным электронным устройствам часто требуется основная рука пользователя, чтобы держать или носить гаджет, а вторая, чтобы взаимодействовать с ним», — говорится в описании патента. Apple предлагает установку специальных датчиков в смартфоны и смарт-часы, которые будут отслеживать поток воздуха и поступаемого давления в их сторону для того, чтобы ответить на звонок или открыть сообщение в случае, если у пользователя заняты обе руки.

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В конце прошлого года сообщалось о другом патенте купертиновцев, который также содержит в себе альтернативный метод управления гаджетом. Речь идет о функции для беспроводных наушников, которая называется «Фиксирование сигналов, проходящих сквозь тело, в носимых аудио-устройствах». Согласно этому патенту, Apple разрабатывает способ взаимодействия с наушниками при помощи касания пальцами лица.

«Пользователь может дотронуться до поверхности своего тела, например, до кожи на щеке. Также он может управлять [гаджетом], клацнув зубами или щелкнув языком», — говорится в документе.

Другим способом контроля над воспроизведением звука является небольшое движение головой или взмах пальцами в непосредственной близости от наушников. С помощью этих жестов владелец гарнитуры сможет переключаться между треками, ставить их на паузу, принимать входящие звонки — в общем, делать все, для чего раньше требовалось наличие кнопки на устройстве.

Google (он же Alphabet), как и Apple, часто патентует разного рода нововведения, и иногда даже доводит разработки до конечного пользователя. Ранее стало известно об управлении смартфона мимикой, которое должно появиться в Android 12. Пользователь сможет открывать панель уведомлений и выполнять различные действия в смартфоне при помощи улыбки, открытия рта, взгляда вправо и влево, поднятия бровей и других жестов. Ожидается, что список жестов будет расширен после официального релиза обновления ОС.

Кроме того, в линейке серии Google Pixel, начиная со второй модели, существует эксклюзивная функция сжатия граней.

Технология «Active Edge» позволяет с помощью сжатия устройства в руке запускать выбранное приложение или выполнять определенное действие. Настроив чувствительность и выбрав нужную функцию, пользователь может запустить Google-ассистента или открыть приложение камеры.

Еще один жест, впервые представленный Google, также существует и на iPhone. Функция называется «Коснуться сзади» и позволяет назначить определенные действия при двойном или тройном постукивании по задней крышке смартфона. Этот способ взаимодействия представлен в линейке Pixel и в «яблочных» смартфонах, начиная с модели iPhone 8.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что считает подобные методы управления экзотическими.

«Не то чтобы они были популярны. Это больше экзотика, которую придумывают ежегодно в большом количестве. Есть разные жесты, которые помогают без касаний взаимодействовать со смартфоном. Например, то же отслеживание жестов камерой.

Многим людям достаточно привычного управления рукой при помощи сенсорного экрана или физических кнопок.

Люди уже привыкли к тем интерфейсам, которые есть. И это нормально, раз за столько лет существования многие жесты не прижились», — заявил Муртазин.

Он добавил, что некоторые люди находят подобные альтернативные методы взаимодействия со смартфонами удобными, но их — единицы.

«Большинство просто не обращает на них [функции] внимания», — заключил Муртазин.