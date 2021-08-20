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Технологии

Tesla сделает своего робота-гуманоида. Пока это человек в костюме

Илон Маск пообещал создать робота Tesla Bot к следующему году

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Tesla
В следующем году Tesla собирается выпустить собственного антропоморфного робота, который будет помогать людям выполнять физическую и рутинную работу. Сам Маск ранее заявлял, что опасается подобных технологий, поэтому он сделает машину такой, чтобы человек мог ее одолеть при помощи грубой физической силы. Подробнее о новом проекте бизнесмена — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания работает над созданием человекоподобного робота Tesla Bot, прототип которого должен появиться уже в следующем году, сообщает портал The Verge.

О планах компании стало известно на презентации, посвященной дню искусственного интеллекта, робота там изображал актер в костюме.

Как отметил Маск, кодовое имя для робота внутри компании — Оптимус, однако на сайте указано другое название — Tesla Bot. Внешне концепт напоминает роботов из фильма «Я, робот», что вызвало сразу привел к созданию десятков мемов.

По словам Маска, при создании Оптимуса будут использованы наработки Tesla в автоматизированных системах, а также аппаратном и программном обеспечении. В частности, при проектировании робота будет применяться автопилот компании.

«В принципе, если начать думать о том, что мы делаем сейчас с машинами, то можно прийти к выводу, что Tesla — это робототехническая компания. Наши автомобили очень похожи на полуразумных роботов на колесах. Наша функция Full-Self Driving [полное автономное вождение], суперкомпьютер Dojo, а также нейронные сети, распознающие мир, — все это мы должны поместить в гуманоидную форму», — поделился Маск.

Ранее глава компании не раз высказывал свои опасения по поводу систем искусственного интеллекта, которые, по его мнению, представляют опасность для человечества и могут в будущем захватить мир.

«Мы должны быть обеспокоены ИИ. Мы в Tesla пытаемся сделать полезный и дружелюбный искусственный интеллект, который люди будут любить», — поделился Маск.

Маск подчеркнул, что хотя Tesla Bot и призван быть дружелюбным, компания все равно проектирует его таким образом, чтобы человек в случае опасности мог и убежать, и одолеть машину при помощи грубой силы. Предположительно, рост Оптимуса будет составлять 155 см, вес — 56 кг, а скорость передвижения — не более 8 км/ч. Лицо робота будет представлять из себя экран, на котором будет отображаться информация.

Как сообщается на официальном сайте компании, Tesla Bot предназначен для решения небезопасных или рутинных задач, например, для походов в магазин за покупками. Однако Маск не исключил, что в будущем робот сможет стать чем-то большим, чем просто помощником.

«Он может стать вашим приятелем. Купите такого, и он будет вам другом», — заявил миллиардер.

По словам Маска, Tesla уже обладает всем необходимым для создания андроида.

«Мы уже производим детали, необходимые для создания полезного гуманоидного робота, так что очевидно, что нам стоит этим заняться. Тем более, если это сделаем не мы, то за это возьмется кто-то другой», — заявил Маск во время презентации.

Он не назвал цену андроида, но отметил, что Tesla приложит все усилия к тому, чтобы робот не получился «супердорогим».

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