Вэл Килмер не мог говорить семь лет из-за рака. Голос ему вернула нейросеть

Голливудский актер Вэл Килмер снова обрел возможность говорить, которую он потерял в ходе лечения рака гортани. Компания Sonantik с помощью ИИ воссоздала голос артиста благодаря репликам из его старых фильмов. Этот случай — пример симбиоза компьютера и человека, однако многие эксперты опасаются, что эта технология может быть использована и в недобрых целях.

Британская компания Sonantik смогла вернуть Вэлу Килмеру его голос, сообщает Washington Post.

Актер, известный во всем мире благодаря ролям в таких фильмах как «Бэтмен навсегда», «Схватка» и «Лучший стрелок», потерял свой голос из-за рака гортани. В 2014 году ему была проведена операция, которая кардинально изменила карьеру и жизнь голливудского актера, лишив его возможности говорить.

В конце прошлого года компания Sonantic, которая занимается клонированием голосов для актеров и студий звукозаписи, помогла Килмеру снова обрести голос.

«Мой голос, каким я его помню, у меня отняли. Окружающим очень сложно меня понимать», — говорит нейросеть, в интонации которой сразу узнается Килмер.

Представители компании утверждает, что инженеры извлекли образцы голоса Килмера из старых фильмов и очистили их от фонового шума. Потом полученные данные были пропущенные через алгоритмы искусственного интеллекта, после чего нейросеть смогла говорить голосом актера. Компания создала около четырех десятков моделей звучания его речи. Лучшие были интегрировали в программу Voice Engine, которая преобразовывает текст в голос Килмера, сохраняя аутентичное звучание и интонации актера.

Сам Килмер был в восторге от технологии: «Sonantic мастерски восстановила мой голос. Я и не думал, что такое возможно».

Sonantic в основном сотрудничает с игровыми брендами и звукозаписывающими студиями. Последние используют технологию, чтобы отредактировать уже записанную аудиодорожку.

«Нам нравится думать о нашем проекте как о Photoshop для голоса, где вы можете войти и подправить небольшие участки», — заявил технический директор бренда Джон Флинн.

Между тем многие эксперты обеспокоены распространением этой технологии.

Прежде всего, существуют опасения касательно того, что актеры дубляжа могут потерять работу, если их голоса могут быть сгенерированы нейросетью. Сама компания заявляет, что ее продукт не предназначен для замены актеров и может лишь помочь в производстве кинокартины, взяв часть работы на себя.

Кроме того, технология может быть использована для создания фейковых аудиозаписей, или аудиодипфейков, опасаются эксперты.

Стоит отметить, что законы США не запрещают воссоздавать голоса людей с помощью ИИ. Однако существует закон, который запрещает использовать сходство с другими людьми или притворяться ими с целью наживы.

«Если компании или люди будут без разрешения воспроизводить голоса узнаваемых людей, они могут нарушить право на неприкосновенность частной жизни и подвергнуть себя судебному иску», — заверил юрист по интеллектуальной собственности компании Reed Smith LLP Питер Реймонд.

По его словам, если такая технология будет создана в пародийных целях или для помощи в съемке или озвучке фильма, то использование чужого голоса не будет являться нарушением. Однако если цели будут иными, то наказания за использование чужого голова не избежать.