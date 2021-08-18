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Должность вместо срока: как хакеры переходят на сторону закона

Укравшему $600 млн хакеру предложили работу

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Криптоплощадка Poly Network, которая на прошлой неделе лишилась около $600 млн в криптовалюте из-за неизвестного хакера, предложила ему работу в компании. Причиной этому стало заявление преступника о том, что он действовал исключительно «в интересах компании», а также тот факт, что он уже вернул половину похищенных средств. «Газета.Ru» вспомнила другие случаи, когда хакеры переходили на сторону добра и получали работу в крупнейших IT-компаниях мира и даже органах власти.

Крупнейшая криптокража

На прошлой неделе неизвестный хакер благодаря уязвимости криптоплатформы Poly Network вывел из нее активы на общую сумму свыше $600 млн. Это крупнейшая кибератака на блокчейн-сервис в истории. Вскоре после взлома злоумышленник начал возвращать деньги обратно, а свой поступок оправдал тем, что действовал забавы ради и изначально планировал вернуть деньги.

Потерпевшая сторона воодушевилась добропорядочностью хакера и объявила, что не намерена привлекать его к ответственности. Вместо этого представители Poly Network предложили ему вознаграждение в виде $500 тысяч и должность советника по вопросам кибербезопасности. Хакер пока не объявил о принятом решении.

Хакер, взломавший iPhone и PlayStation

В 2007 году Джордж Фрэнсис Хоц взломал привязку iPhone к оператору. Эта идея пришла ему в голову из-за того, что у него была SIM-карта оператора, который не продавал iPhone на контрактной основе. Позже Хоц, который более известен в мире хакеров как Geohot, создал первый джейлбрейк для iPhone.

В 2010 он нашел способ обойти защиту PlayStation 3. Ему грозило уголовное преследование за его преступления, но Хоц сумел избежать наказания — для этого ему пришлось удалить из сети все ключи и инструкции по взлому.

Послужной список позволил ему в возрасте 21 года устроиться в Facebook.

На данный момент Джордж Хоц — успешный бизнесмен, стартапер и автор открытого ПО, которое, по его словам, способно превратить практически любой легковой автомобиль в автопилотируемый.

Личный взломщик спецслужб

Джефф Мосс — американский хакер и основатель крупнейших конференций для хакеров Black Hat and DEFCON. В 80-х годах прошлого века он управлял подпольной доской хакерских объявлений, а в 2009 году получил предложение работы консультантом в Совете внутренней безопасности США — органа в составе администрации президента США, осуществляющего консультации руководителя страны.

Первый червь на iPhone

Австралиец Эшли Таунс в 2009 году создал первый известный червь на iPhone. Его вирус угрожал только модифицированным iPhone, подвергнутым процедуре джейлбрйка. Как такового вреда вирус не приносил — он лишь заменял обои в смартфоне на портрет автора хита 80-х «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли.

Хакер объяснил свой поступок тем, что таким образом хотел предупредить людей о небезопасности модифицированных iPhone. В итоге Таунс получил приглашение от Сиднейского разработчика iOS-приложений.

Facebook

В 2006 году студент Крис Путнам взломал Facebook таким образом, чтобы профили пользователей отображались как профили на MySpace. Именно в том году у Путнама и других студентов одного из колледжей Джорджии появился доступ к Facebook, и молодому человеку стало интересно, как обстоят дела с безопасностью у новой социальной сети. Он создал вирус, позволявший менять внешний вид Facebook, и вскоре получил оффер от компании Марка Цукерберга. Одна из его разработок – фирменный «фейсбучный» видеоплеер.

Вакансия за взлом конкурентов

Джонни Ли – инженер, взломавший в 2008 году пульт дистанционного управления для консоли Nintendo Wii при помощи нескольких шариковых ручек и инфракрасных ламп. Компания Microsoft уже в то время начала разрабатывать бесконтактный сенсорный контроллер Kinect, который в отличие от Wii Remote предлагал тот же пользовательский опыт, но без физического контакта. Узнав об успехах Ли, Microsoft пригласила его в поработать над проектом Kinect.

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