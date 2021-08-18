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Технологии

AirPods способны определять частоту дыхания. Это могут использовать для обнаружения COVID-19

Эксперты усомнились в эффективности гаджетов, обнаруживающих симптомы коронавируса

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У наушников Apple AirPods нашли скрытую возможность — исследователи выяснили, что гарнитура может фиксировать частоту дыхания его владельца, а значит служить для диагностики респираторных заболеваний. Ряд других гаджетов, не относящихся к категории медицинских, также могут фиксировать проблемы со здоровьем. Однако правильный диагноз способен поставить только врач, предупреждают эксперты.

Гаджеты против COVID-19

Беспроводные наушники AirPods способны отслеживать частоту дыхания пользователя, фиксируя его звук с помощью встроенных микрофонов, пишет портал Mashable со ссылкой на исследование Института машинного обучения Apple.

Это удалось выяснить в ходе эксперимента. Его участники носили аксессуар до, после и во время интенсивных физических упражнений, а исследователи вручную подсчитывали вдохи и выдохи, которые «слышали» наушники. Как оказалось, AirPods справляются с фиксацией частоты дыхания не хуже специальных приборов.

Пока Apple не использует эти возможности своего гаджета в качестве отдельной функции, но все условия для ее внедрения в наушниках уже есть. Это особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации, так как данные о частоте дыхания позволяют диагностировать у человека наличие различных респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Ранее стало известно, что Apple Watch также могут определять частоту дыхания пользователя во время сна, только не при помощи микрофона, а благодаря встроенному в них акселерометру. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Biomedical Engineering, умные часы могут помочь определить наличие коронавируса в организме в 63% случаях бессимптомного течения болезни.

Существуют и другие гаджеты, которые могут помочь в диагностике COVID-19.

Так, компания BioIntelliSense создала датчик BioButton, который крепится к коже и использует алгоритмы для обнаружения возможных симптомов COVID-19. Для этого трекер нужно носить на постоянной основе, не снимая.

В 2020 году была создана нейросеть, которая способна определить наличие коронавируса в организме по звуку кашля, даже если у больного нет очевидных симптомов.

Дело в том, что

даже при бессимптомном протекании болезни коронавирус все равно влияет на издаваемые человеком звуки. Для постановки диагноза нейросеть анализирует следующие параметры: силу голосовых связок, изменения в работе легких и дыхательных путей, а также мышечную деградацию.

Исследователи из Кембриджского университета разработали приложение COVID-19 Sounds для сбора данных о кашле и изменениях голоса и дыхания у пациентов с коронавирусом. Ученые пообещали, что в дальнейшем с помощью ПО можно будет диагностировать и другие заболевания.

Реальная помощь

Носимые устройства позволяют оценить частоту сердечных сокращений с помощью измерения пульса пациента, а некоторые также могут отслеживать и температуру тела, рассказала «Газете.Ru» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

«Наушники AirPods, по заявлению производителя, могут оценить частоту дыхания с помощью встроенных динамиков. Такие данные могут помочь заподозрить развитие у пациента любой острой респираторной вирусной инфекции, а также других патологий. Но для точной постановки диагноза COVID-19 нужно получить анамнез пациента, а также выполнить лабораторную диагностику – ПЦР тест», — сообщила Ткаченко. По ее словам,

Все эти гаджеты не имеют никакого отношения к диагностике или прямой диагностике, однако они позволяют определить учащение дыхания, то есть одышку, подчеркнула главный научный сотрудник Ornament Health AG и доктор медицинских наук Элина Шарифуллина.

«Именно она может свидетельствовать о множестве заболеваний вирусной или бактериальной природы, то есть всех тех заболеваний, которые проходят с каким-то затруднением при прохождения воздуха через дыхательные пути.

И несмотря на то, что в основе этой истории лежит хотя и здравая мысль, это все-таки чистый маркетинговый ход», — считает эксперт.

Шарифуллина признала эффективность некоторых гаджетов в выявлении опасных симптомов на ранней стадии, но предупредила, что окончательный диагноз все же ставит врач.

«Более того, нужно учитывать, что это все-таки техника, а техника имеет способность выходить из строя, нарушаться и сбивать свой привычный режим работы, да и просто — быть разряженной и потому показывать ошибочные результаты», — заключила эксперт.

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