«На данном этапе майнить — выгодно»: как изменилась криптодобыча за последние 10 лет

С момента первого добытого биткоина прошло 12 лет, а сфера майнинга уже успела пережить несколько этапов, начиная с добычи криптовалют на домашних компьютерах. Что изменилось за время существования этой сферы, каковы сроки окупаемости криптооборудования, как начать майнить и законно ли это в России — разбиралась «Газета.Ru».

Как и на чем майнят?

3 января 2009 года Сатоси Накамото, чья личность до сих пор остается загадкой, добыл первый биткоин. Для этого он не нуждался в особом оборудовании: из-за отсутствия конкуренции майнеров в первые годы все вычисления происходили на базе процессора (CPU), который стоит в каждом компьютере.

Однако, чем больше майнеров – тем больше вычислительных способностей требуется, чтобы справиться с конкуренцией.

Со временем добытчиков стало настолько много, что производительности самых «крутых» процессоров 2010 года стало не хватать. Тогда хитрые пользователи придумали новый способ добычи криптовалюты при помощи видеокарт (GPU), также активно использовался тандем CPU+GPU. Немногим позже появились и новые решения в виде ферм – сборки нескольких видеокарт на одной материнской плате, что ускорило процесс добычи, но и в то же время породило еще большую конкуренцию.

В условиях постоянной сложности фермы совершенствовались, отказываясь от подключения к монитору и добавления все большего количества видеокарт. Этот период дал огромный толчок индустрии – теперь майнингом интересовались не только энтузиасты, которые пришли в самом начале. Появились новые игроки, которые были настроены очень серьезно.

В 2011 году на рынке появились полевые программируемые логические матрицы (FPGA). Эти устройства позволили достичь большего уровня энергоэффективности, в отличие от тех же затратных видеокарт. Однако стоимость самих устройств была во много раз дороже GPU-сборок, что усложняло их окупаемость. Прожили такие сборки недолго, ведь появились новые и совершенные устройства.

ASIC – это плата, которая была создана специально под добычу «крипты» на конкретно заданном алгоритме. Такая узконаправленность устройства позволила достичь невероятно высоких показателей хешрейта в сравнении со всеми предыдущими типами устройств.

«На первом этапе майнинга сложность оборудования была невысокой, достаточно было простого компьютера, чтобы получать определенный профит. На втором этапе появились «риги» (компьютеры с видеокартами), сложность майнинга выросла, и все стали майнить на видеокартах. Третий этап – это применение «асиков». Технология развивается, сложность майнинга растет, это требует применения все нового, более совершенного оборудования», — сообщил «Газете.Ru» основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников.

Таким образом, 12 лет назад в мире появилась новая индустрия и новый вид заработка. Майнеры вынудили производителей электроники ускориться в создании более эффективных решений.

Лимит их стараний был достигнут в пандемию — после 2020 года в мире случился самый массовый коллапс за всю историю электроники, а именно дефицит полупроводников, который сказался не только на майнерах, но и на обычных пользователях любой техники.

«Очевидно, что из-за дефицита чипов в мире после 2020 года цены выросли на всю технику. И на видеокарты, и на другое оборудование для майнинга цены выросли в разы, — отмечает Булочников, — сказывается популярность криптовалют и востребованность оборудования – с одной стороны. С другой – дефицит чипов отражается на любой бытовой технике и ПК, где эти чипы используются. Это глобальная проблема, которой рынок майнинга также не избежал».

Как начать майнить?

Помимо огромной конкуренции в сфере криптодобычи, есть и проблемы, с которыми столкнется начинающий майнер. Одна из них — это стоимость оборудования. Если бы он начинал в 2010-х, то ему было бы достаточно обычного компьютера, который тогда стоил еще дешевле. Сегодня для этого потребуется куда больше вложений.

В среднем сейчас устройство для майнинга стоит около 300 тысяч рублей, и эти цифры относительно стабильны.

Основатель Chatex Булочников предупреждает, что, если закупать оборудование, не особо разбираясь в рынке и особенностях техники, все будет дорогим. Поэтому данный вопрос стоит как следует продумать, проконсультироваться и выбрать оптимальный для себя вариант техники.

Если же новичок готов вложиться в оборудование, это не решит всех проблем, с которыми ему придется столкнуться, ведь сроки окупаемости оборудования могут быть самыми разными.

В среднем, срок окупаемости оборудования для майнинга может составлять от четырех месяцев до полутора лет.

«С одной стороны, сложность майнинга постоянно растет. Для того чтобы добыть, например, один биткоин понадобится больше времени и более производительные решения, чем раньше, – рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер акселератора Next Block Владимир Смеркис. — С другой стороны, благодаря росту курса крипты это окупается.

На данном этапе – майнить выгодно.

Из-за этого мы сейчас наблюдаем такой ажиотаж вокруг этой темы».

Булочников добавил, что если майнер изначально нацелен на крупные суммы, то ему пригодится большое количество оборудования, чтобы получать как можно большую прибыль в монетах.

Смеркис же считает, что многие люди занимаются майнингом «ради удовольствия», а «крупные суммы» для каждого человека разные.

«Например, мой товарищ занимается майнингом ради удовольствия. У него мощный игровой компьютер, который не заточен изначально под майнинг. Он добывает «эфир», и его средний заработок в день — $8. Это компьютер, который немного шумит и греется. Умножьте это все на масштаб, который вы хотите, и можно сделать вывод», — заключил эксперт.

Кто этим занимается?

Чем сложнее становился процесс майнинга, тем больше не связанных с этой сферой людей в нее приходило. С 2009 года в майнинг приходят разные по социальному статусу и возрасту люди люди — по словам Булочникова из Chatex, это были и студенты, и люди старшего возраста (за 50 лет).

«Например, был у нас клиент 55 лет – строитель, прораб, который просто покупал на выручку за стройматериалы «асики», которые ставил к нам на площадку, и так зарабатывал. Среди майнеров может оказаться кто угодно по возрасту, статусу и доходам», — сообщил Булочников.

Владимир Смеркис отметил, что люди на рынке майнинга существенно изменились за последние несколько лет.

«Сейчас в нем больше профессиональных людей, которые более фундаментально относятся к этому. Ощущается разница в масштабах и подходах. Если раньше мы могли наблюдать «балконный» майнинг, который был очень популярен, то сейчас это больше прерогатива профессионального подхода с большими инвестициями», — считает Смеркис.

Майнинг – это вообще законно?

Добыча криптовалют не запрещена российским законодательством, в то же время приравнивается к предпринимательской деятельности. Нужно декларировать полученные доходы и платить налоги, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» Аарон Хомский, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund.

В случае выявления ФНС неуплаты налога придется уплатить штраф в размере 40% от неуплаченного налога и сам налог, в особо крупных размерах грозит лишение свободы на пять лет.

«Вступивший в силу 1 января 2021 года закон о ЦФА запрещает использование криптовалют в качестве платежного средства, но не предполагает запрета на их владение, они признаны имуществом. У майнеров появилось обязательство не позднее 30 апреля подавать отчет о владении криптовалютами, если сумма поступлений или списаний составляет не менее 600 тыс. рублей. Обязательство возникает даже в том случае, когда майнер добыл криптовалюту, но не успел конвертировать доход в рубли. Если налогоплательщик не подаст соответствующий отчет ему будет грозить штраф в размере 50 тыс. рублей плюс 10% от максимальной суммы в рублях», — сообщил Хомский «Газете.Ru».