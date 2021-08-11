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Технологии

Подэкранная камера и датчики здоровья: Samsung представила новые смартфоны

Samsung презентовала «раскладушку» Galaxy Z Fold 3

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Валерий Романов/«Газета.Ru»
На мероприятии Samsung Unpacked южнокорейская компания представила новые «раскладушки» Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, «умные» часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также стилусы S Pen Fold Edition и S Pen Pro. «Газета.Ru» уже протестировала новые гаджеты, а также выяснила, какими будут цены на устройства в России.

Galaxy Z Fold 3

Смартфон Galaxy Z Fold 3 получил 7,6-дюймовый основной AMOLED-дисплей, добавилась поддержка S Pen. Важно отметить, что стилус в серии Galaxy Z применяется впервые.

У большого экрана появилась подэкранная камера. При использовании устройства в раскрытом виде она достаточно заметна справа вверху.

Девайс получил процессор Snapdragon 888 и 12 Гб оперативной памяти. Вес смартфона составил 271 г. Он получил усиленную защиту корпуса в виде специального стекла Gorilla Glass Victus, устойчивого к падениям и царапинам. В складном виде толщина смартфона все еще внушительная — около полутора сантиметров.

В Samsung рассказали, что в смартфоне используется новая технология, обеспечивающая на 29% более высокую яркость дисплея при меньшем потреблении энергии. Частота обновления экрана в 120 Гц теперь доступна и на внешнем экране, а не только на основном. В результате плавная прокрутка страниц и не менее быстрое взаимодействие с устройством стало возможным и на малом дисплее.

Смартфон будет доступен в черном и зеленом цветах по цене в 159 990 руб. за версию 256 Гб и 169 990 руб. за версию 512 Гб.

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Валерий Романов/«Газета.Ru»

Galaxy Z Flip 3

У Galaxy Z Flip 3 обновился внешний экран — он стал в четыре раза больше дисплея-предшественника.

Теперь этот 1,9-дюймовый Super AMOLED-дисплей позволяет узнавать об уведомлениях и сообщениях без необходимости открытия гаджета.

Главный, 6,7-дюймовый дисплей тоже получил обновление — адаптивную частоту обновления экрана 120 Гц.

Третье поколение складного смартфона также может похвастаться улучшенными функциями камеры. Режим Flex теперь позволяет делать селфи без помощи рук.

Если устройство частично сложено, то пользователь сможет перенести видео в верхнюю половину экрана, а иконки регулировки яркости и громкости — в нижнюю.

В основе смартфона лежит чип Snapdragon 888, дополненный 8 Гб оперативной памяти.

Flip 3 выпустят в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах. Цены в России: 89 990 руб. за версию с 128 Гб и 94 990 руб. — за 256 Гб. На сайте Samsung будут доступны дополнительные эксклюзивные цвета: серый, розовый и белый.

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Валерий Романов/«Газета.Ru»

Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic

Новые смарт-часы от Samsung — первые гаджеты на платформе Wear OS, созданной южнокорейской компанией совместно с Google. Владельцы часов смогут использовать приложения Google, например, «Карты», и сервисы Galaxy, такие как Samsung Pay и SmartThing.

Watch 4 получили датчик BioActive. Он используется для измерения трех показателей — пульса, ЭКГ, а также биоимпедансного анализа.

С помощью часов можно будет фактически пройти личный медосмотр: контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и определять состав тела.

Часы также можно подключить к смарт-телевизорам Samsung, чтобы следить за сожженными калориями и показателями сердечного ритма на большом экране.

С помощью оболочки One UI Watch совместимые приложения автоматически устанавливаются на носимое устройство, если их загружают на смартфон, а общие настройки между гаджетами синхронизируются.

Watch 4 получили первый в истории носимых устройств Galaxy 5-нанометровый чип. Разрешение экрана Galaxy Watch 4 составит 396х396 пикселей, а Galaxy Watch 4 Classic — 450х450 пикселей. Обещают, что аккумулятор обеспечит до 40 часов автономной работы.

Watch 4 будут доступны по цене в 19 990 руб. за модель 40 мм и 22 490 руб. — за 44 мм. Watch 4 Classic появятся в продаже по цене 27 490 и 29 990 руб. за модели 42 мм и 46 мм соответственно.

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Валерий Романов/«Газета.Ru»

Galaxy Buds 2

Для новых беспроводных наушников Galaxy Buds 2 от Samsung разработали специальное меню «Проверка положения наушников» в приложении Galaxy Wearable, чтобы пользователь мог правильно начать работу с устройством.

Компания заверила, что функция активного шумоподавления снижает уровень фонового шума до 98%. В новых наушниках возможна настройка этой возможности. Владелец может выбрать один из трех уровней интенсивности передачи звуков окружающей среды.

Система шумоподавления на основе машинного обучения также фильтрует множество отвлекающих фоновых звуков во время телефонных разговоров, чтобы голос пользователя звучал четче для собеседника.

Galaxy Buds 2 будут доступны в черном, белом, оливковом и фиолетовом цветах за 10 990 руб.

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Валерий Романов/«Газета.Ru»

S Pen Fold Edition и S Pen Pro

S Pen Fold Edition создан специально для Z Fold 3 и не поддерживает Bluetooth. Стилус работает на выделенной частоте, по которой автоматически определяет устройство. S Pen Pro работает через Bluetooth и может переключаться с Z Fold 3 на другие устройства Galaxy.

Обе версии пера оснащены выдвижным наконечником с технологией ограничения силы нажатия для защиты основного экрана Z Fold 3. Найти утерянный S Pen можно через приложение SmartThings. Fold Edition появится в продаже за 4190 руб., а Pro — за 10990 руб.

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Валерий Романов/«Газета.Ru»

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