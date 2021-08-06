Киберврачи не нужны: россияне выступили против искусственного интеллекта в клиниках

Россияне пока не готовы поручить свое лечение алгоритмам ИИ, выяснила «Газета.Ru». Почти 80% опрошенных не готовы проходить обследование, если его будет проводить робот. Медработники, напротив, положительно относятся к внедрению искусственного интеллекта в медицину и отмечают его высокий потенциал.

Мнения разделились

44% россиян уверены в том, что алгоритмам искусственного интеллекта нельзя доверить постановку диагнозов, назначение лечения, исследование и мониторинг заболеваний пациентов, говорится в исследовании Superjob, проведенном для «Газеты.Ru». Они считают, что необходимые для этого технологии еще недостаточно хорошо развиты. К тому же важную роль в терапии может сыграть личное участие врача и его поддержка.

78% опрошенных не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы в случае собственной болезни.

«Поручить искусственному интеллекту свое лечение готов только каждый пятый россиянин — около 22%.

В том, что алгоритмам искусственного интеллекта можно доверить постановку диагнозов и назначение лечения пациентам, твердо уверены лишь 5% россиян, еще 37% считают, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы частично», — отмечается в исследовании.

Свою позицию некоторые из опрошенных аргументируют тем, что искусственный интеллект способен работать с большой базой данных, многократно превышающей опыт конкретного доктора.

Огромный потенциал

На сегодняшний день ИИ и автоматизация активно вовлечены в работу медицинских учреждений. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании-разработчика ПО для автоматизации роботизированных процессов UiPath, искусственный интеллект может сэкономить около 80% времени медперсонала, затрачиваемого на обработку документов.

Кроме того, машинное обучение поддерживает инновации в медицинских исследованиях. Сервисы на основе ИИ могут отслеживать состояние здоровья пациентов в режиме реального времени. Программные роботы могут предупреждать медсестру или врача о чрезвычайной ситуации на основе данных о кровяном давлении пациента, частоте сердечных сокращений или других жизненно важных показателях.

По данным Forbes, технологии интеллектуальной автоматизации могут снизить раннюю смертность на 10-30%.

«Если посмотреть на статистику 2017 года, то сокращение общего числа смертей на 20% от 56 миллионов человек в год по всему миру, означало бы спасение 14 миллионов жизней каждый год — это эквивалент общей численности населения Швейцарии и Сингапура», — отметили в UiPath.

Внедрение ИИ позволит существенно облегчить повседневную работу врачей и снизить нагрузку на них, соглашаются в пресс-службе СберЗдоровья.

«В целом сфер применения ИИ в медицине может быть очень много. Например, программы, которые анализируют данные пациента из его медкарты, активность, ключевые показатели здоровья и рекомендует ему записаться на прием к врачу. Или обратиться за помощью к врачу телемедицины, если выявленное отклонение от нормы может быть решено онлайн-консультацией», — отметили в представительстве сервиса.

При этом нейросети уже сейчас активно используются в области медицины в РФ. По словам CEO цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Дениса Швецова, с февраля этого года чат-бот на основе ИИ интегрирован в систему ЕМИАС города Москвы.

«Он собирает анамнез пациентов перед терапевтическим приемом, то есть информация о человеке появляется у врача еще до того, как он зашел в кабинет, что существенно экономит время приема, оставляя врачу время на анализ ситуации и принятие решений», — поделился эксперт.

Отрасль — «за»

Раньше ассистенты и администраторы порядка 35% своего рабочего времени тратили на звонки по подтверждению приема, рассказал «Газете.Ru» директор по цифровой трансформации бизнеса Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Егор Сафрыгин. Сейчас этим занимается ИИ, что позитивно отразилось на продуктивности персонала.

По его словам, если речь идет о постановке диагноза, то алгоритм может проанализировать большой массив данных, изучить их и предложить варианты лечения.

«Само принятие решения о назначение той или иной терапии остается на враче. Доктор несет ответственность за пациента, которую не может нести ИИ», — отметил эксперт.

Искусственный интеллект в медицине — одно из самых перспективных и активно развивающихся направлений, считает терапевт и медицинский директор сервиса управления здоровьем Checkme Алевтина Федина.

«Сейчас его используют в США для определения заболеваний на снимках КТ и МРТ. В перспективе нейросети начнут использовать в постановке диагнозов. Медики будут загружать в систему анамнез пациента, анализы, а она будет давать прогнозы и рекомендации. Искусственный интеллект — огромная помощь врачам, это база данных с миллионами результатов пациентов, которая с математической точностью ставит диагноз, исключив человеческий фактор: врач мог устать после смены, что-то упустить или не иметь прецедентов в практике, а нейросети это неведомо», — уверена Федина.

Администраторы клиник также согласились с тем, что внедрение нейросети в работу клиник может положительно сказаться на результатах труда медицинских работников.

«Это значительно сократит трудоемкую работу администраторов и так же позволит исключить человеческий фактор при заполнении документации, что приведёт к максимально корректной работе», — отметила менеджер сети клиник «Медок» Наталия Лазутина.

При этом она не отрицает того, что нейросети в будущем могут полностью заменить администратора.

«Мы живем в то время, когда достижения науки невероятны, и с каждым днем появляются новые технологии, которые делают нашу жизнь проще и совершеннее. Я считаю, что ИИ — это замечательная перспектива и для медцентров, и для медицины в целом», — считает Лазутина.