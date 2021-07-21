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Технологии

Навязчивые стандарты: алгоритмы Instagram рекомендуют публикации о потере веса подросткам

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Valentin Wolf/Global Look Press
Эксперты из Revealing Reality обнаружили, что даже минимальное взаимодействие подростков с контентом про фитнес, похудение и диеты может спровоцировать алгоритмы Instagram на рекомендацию публикаций, подталкивающих на изменение своего тела.

Исследователи, применявшие метод «тайного покупателя», создали несколько профилей в Instagram реально существующих детей, и подписались на те же аккаунты, что и подростки-добровольцы, пишет британское издание The Daily Telegraph. Затем они воссоздали опыт пребывания в социальной сети: лайкнули несколько публикаций, чтобы увидеть, как быстро алгоритм Instagram начнет предлагать потенциально вредный контент во вкладке «Рекомендуемое».

Одному аккаунту, созданному на имя 17-летней девушки, понравилась публикация во вкладке Instagram explore от бренда спортивной одежды про диету. Затем она подписалась на аккаунт, который был ей предложен после того, как в нем опубликовали фотографию «до и после похудения».

Этих двух действий было достаточно, чтобы радикально изменить рекомендации фальшивой девочки-подростка.

Исследователи обнаружили, что ее рекомендательная лента внезапно стала содержать значительно больше контента, связанного с путешествиями и советами по снижению веса, физическими упражнениями и скульптурой тела. Фотографии часто отличались «заметно худыми, а в некоторых случаях, казалось бы, отредактированной/искаженной формой тела».

Еще два эксперимента провели с профилем 15-летней девочки и 14-летнего мальчика, но исключительно просматривая контент несколько минут в день, не лайкая и не подписываясь на него. Результат оказался аналогичным.

Instagram знал, что все аккаунты были зарегистрированы на подростков, но все равно предлагал им ориентированную на взрослого пользователя рекламу. Эксперты считают, что рекомендательные алгоритмы онлайн-платформ, а в частности Instagram, могут усугубить социальные проблемы подростков.

Человек — существо социальное, ему свойственно сравнивать себя с другими.

То, что соцсети с их идеальными отредактированными снимками и увлекательными историями успеха влияют на самооценку подростков - факт не новый. В среде психоаналитиков даже появились такие термины, как фейсбук-зависть и фейсбук-депрессия.

Сравнение с другими заставляет подростков чувствовать себя либо хорошо, если они соответствуют «стандартам» в Интернете, либо плохо, если они этого не сделают. Второе часто приводит к негативным результатам, таким как увеличение неудовлетворенности телом, снижение самооценки и чувство зависти. Эти пагубные психологические последствия способствуют ряду проблем для психического здоровья, таким как расстройства пищевого поведения, повышенная тревожность и депрессия.

Одним из решений данной проблемы может стать регулирование рекомендательных алгоритмов.

В том или ином виде процессы по регулированию использования таких сервисов сейчас реализуются в Евросоюзе, Великобритании, Китае и США. Пользователи должны иметь возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, а в отношении детей и подростков должен действовать свод определенных правил, которые будут ограничивать детей от травмирующего детскую психику контента.

Как сообщил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, сейчас рекомендательные алгоритмы можно отключить только в отечественной «ВКонтакте».

«В Facebook формально такая настройка есть, но она не работает по-настоящему. У других просто без вариантов: ешь, что дает алгоритм. Особенно это заметно на фоне происходящих изменений в Instagram, который официально объявил на днях, что «в вашей ленте теперь будут появляться посты от других пользователей, на которых вы не подписаны. Мы, в России, за право выбора. Поэтому у рекомендательных алгоритмов должен быть выключатель, доступный каждому», – подчеркнул он.

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