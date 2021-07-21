Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung

Стала известна официальная дата проведения Samsung Unpacked — презентация пройдет в онлайн-формате 11 августа. Сама компания намекнула, что на мероприятии будут представлены новые «раскладушки» — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Чего ожидать от южнокорейского вендора — в материале «Газеты.Ru».

Samsung официально объявил дату проведения летней презентации Unpacked — мероприятие пройдет 11 августа 2021 года в онлайн-режиме, сообщает портал The Verge.

Ожидается, что корейский вендор покажет новые модели смартфонов, наушники, а также смарт-часы.

Как сообщает портал, Samsung предлагает покупателям пройти регистрацию на сайте, чтобы получить возможность зарезервировать свой будущий флагман еще до официального анонса.

По данным инсайдеров, 11 августа компания покажет Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. На это намекает и официальное приглашение на презентацию, где можно увидеть контуры обоих устройств.

Galaxy Z Fold 3 может должны представить в трех цветах: белом, черном и зеленом. Ожидается, что смартфон будет поддерживать стилус S Pen и работать на «секретном» процессоре. Емкость памяти составит 256 ГБ, объем аккумулятора — 4275 мАч.

Galaxy Z Flip 3 могут выпустить в фиолетовом, черном, золотом и зеленом цветах. Предположительно, внешний экран вырастет в размерах, а основной дисплей сохранит ту же диагональ, как у второй генерации. Объем памяти устройства будет составлять 128 ГБ и 256 ГБ, а аккумулятор будет иметь емкость свыше 3300 мАч. Смартфон также будет поддерживать стилус S Pen.

При этом важно понимать, что из-за внедрения поддержки S Pen могут изменить и дисплей. На нынешних моделях Samsung используется ультратонкое стекло, будущие флагманы могут получить более прочный экран.

Еще раньше инсайдеры предполагали, что на летней презентации Samsung анонсирует новые часы Galaxy Watch Active 4 и Galaxy Watch 4 Classic.

Оба устройства будут работать на новой операционной системе One UI Watch, разработанной совместно с Google и анонсированной на Google I/O. Известно, что ОС получила новый пользовательский интерфейс. Теперь при установке приложения на телефон будет автоматически загружаться и на часы.

One UI Watch предлагает несколько новых функций. Меню настроек было переработано, и теперь оно больше похоже на меню телефона. Часовые пояса и заблокированные контакты со смартфона автоматически будут синхронизироваться с часами.

Не исключается и анонс новых наушников Galaxy Buds 2. По слухам, они будут иметь функцию активного шумоподавления. В аксессуаре улучшат качество звука, а сами наушники смогут подключаться к нескольким устройствам одновременно.