Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире

Проект советского разработчика Алексея Пажитнова, созданный на языке Pascal для компьютера «Электроника-60», спустя годы стал самой известной игрой в мире. В случае с «Тетрисом» даже те, кто никогда не играл раньше, становились геймерами. В день рождения Tetris «Газета.Ru» вспомнила самые необычные и интересные версии культовой серии.

Тот самый

«Tetris не был для меня первой игрой, он был для меня самой главной игрой», — рассказывал креативный директор Xsolla и журналист Андрей Подшибякин в ролике, посвященному 65-летию Алексея Пажитнова, создателя самой известной игры в мире. За долгие годы Tetris так и не потерял культового статуса, который он получил практически вскоре после выхода. Проект пережил десятки, если не сотни, перевыпусков на самых разных игровых платформах.

Простейший игровой процесс оказался удивительно приятным и затягивающим даже для людей, которые раньше никогда не играли в игры.

Неофициально День Tetris отмечается именно 18 июля. Дата не связана с выходом первой версии или днем рождения Пажитнова. Считается, что в этот день в 1985 году Tetris появился на специальной портативной консоли под названием Brick Game. Для подавляющего большинства россиян это был тот самый первый Tetris, в который они играли сутками напролет.

Приставки и портативные устройства — далеко не единственные, где доступен Tetris. Телевизоры имели игру в качестве дополнительной функции, есть даже портированная версия для осциллографа. Tetris встроен в текстовый редактор emacs и в программу-клиент μTorrent. Сложно назвать хоть одну вычислительную платформу, где бы не было или не могло быть этой игры.

Сколько людей, столько и версий

Важную роль в повышении популярности проекта в России и мире имела версия Tetris для портативной игровой консоли Game Boy и приставки NES, а также ее многочисленных неофициальных клонов, таких как «Денди», «Сюбор» и так далее. Именно в этих версиях играла мелодия песни «Коробейники», которая за рубежом ассоциируется именно с Tetris. Даже в настоящее время музыканты публикуют ролики с каверами на эту композицию, именуя ее Tetris Theme (то есть «тема из Tetris»).

Самая главная суть Tetris не менялась, но за годы были выпущены разные вариации, в которых присутствовало множество интересных находок.

Чаще всего игра имеет классический двухмерный формат. Однако существуют трех- (Blockout) и четырехмерные (HyperTetris) версии Tetris, и даже n-мерный (Polytope Tetris). В некоторых версиях игра ведется не на очки, а на открытие спрятанного изображения. Есть облегченные варианты Tetris без сложных фигур и без увеличения скорости игры. Существуют версии, где Tetris имеет блоки разного цвета, а линии исчезают по диагонали (TetColor, Acid Drop).

Была создана и усложненная версия под названием Pentix, в которой используется больше фигур: 18 пентамино (пять одинаковых клеток, по-разному соединенных между собой), семь фигур тетриса и четыре фигуры из меньшего числа клеток. Есть и реализация игры, где элементами фигур являются только треугольники (Crazy Tetris).

В 2006 году вышла игра Alexey's Dwice, разработанная самим Пажитновым, сочетающая в себе элементы Tetris и небольшое подобие сюжета.

Игроку предлагается защищать деревню от падающих с гор ледяных и снежных глыб. Игроку нужно подбирать глыбы одинаковой формы, чтобы они исчезали.

Одной из последних крупных коммерческих версий является Tetris Ultimate, который разработчик Ubisoft выпустил совместно с компанией Tetris. Ultimate позволял соревноваться на скорость с игроками из разных стран мира по сети, а также имел множество нестандартных режимов. Среди них: Марафон (набрать максимум очков за 15 уровней), Ультра (установить рекорд по очкам за три минуты), Спринт (убрать как можно быстрее 40 рядов) и Схватка (обыграть оппонента). Проект вышел в 2016 году сразу на Nintendo 3DS, Xbox One, PlayStation 4, PS Vita и ПК.

Пост-Tetris

Последователем Tetris можно считать игру Lumines, головоломку из 2004 года, разработанную в Японии. В ней игроки вращают и сбрасывают квадратные блоки, содержащие два цвета. Цель — создать на игровом поле заполненные прямоугольные формы одного цвета, которые затем исчезают. За это начисляются очки. По мере прохождения меняются два основных цвета блоков и музыка в игре. Придумал проект основатель студии Enhance Тэцуя Мидзугучи.

В одном из коротких интервью Мидзугучи вспоминал о своем увлечении Tetris. По словам разработчика, он провел за Tetris множество часов не только за Game Boy, но и у аркадных игровых автоматов.

Изначально Мидзугучи хотел создать Tetris с музыкой, но из-за проблем с лицензированием эта идея трансформировалась в собственный проект.

Огромное влияние на Lumines оказала портативная консоль PSP от Sony, тогда ставшая хитом. Это было одно из немногих карманных устройств того времени, у которого был разъем для наушников, чем и решил воспользоваться разработчик, сделав композиции частью геймплея.

В итоге новый проект ждала судьба Tetris — первая часть стала лишь началом множества сиквелов, переизданий на новых игровых платформах и была крайне благосклонно оценена критиками. Своя версия Lumines вышла в 2016 году для смартфонов на iOS и Android, а в 2018-м появился Lumines Remastered, в которой улучшили графику и эффекты — сразу на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.