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Технологии

Брат, подросток и пожилая летчица: кто полетит в космос с Безосом

Вместо победителя аукциона на корабль Джеффа Безоса взяли студента

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Джефф Безос

Джефф Безос

Isaiah J. Downing/Reuters
Аноним, выкупивший место на New Shepard, с помощью которой Джефф Безос совершит свой первый суборбитальный полет, внезапно отказался принимать в нем участие. Вместо него освободившееся место на корабле займет 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен. Также вместе с основателем Amazon преодолевать линию Кармана отправятся его брат и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

На борту космического корабля New Shepard замена — анонимный победитель аукциона, который заплатил $28 млн за билет в космос, отказался от участия в запуске. Вместо него на борт корабля Джеффа Безоса взойдет 18-летний подросток, сообщает портал Gizmodo.

Счастливчика зовут Оливер Дэмен, он только закончил школу и готовится к поступлению в колледж.

Его отец — предприниматель из Нидерландов Джос Дэмен, генеральный директор компании Somerset Capital Partners. Сообщается, что бизнесмен заплатил некую сумму денег, чтобы его сын мог принять участие в запуске New Shepard.

«Мы подвинули Дэмена выше в листе ожидания, когда стало известно о свободном месте на первом корабле», — сообщили CNBC в компании Blue Origin.

Аноним, который ранее заплатил $28 млн, не смог принять участие в полете из-за «конфликтов в расписании», пояснили в пресс-службе.

Владелец Blue Origin Джефф Безос отправится на ракете New Shepard на высоту свыше 100 км, то есть преодолеет так называемую линию Кармана, являющуюся своеобразной границей космоса. Вместе с ним полетит его брат Марк, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Таким образом, экипаж Безоса побьет сразу два рекорда: Оливер Дэмен станет самым молодым космонавтом, а Фанк — самым пожилым.

Полет, в котором будет участвовать Безос, станет для Blue Origin первым управляемым запуском на высоту свыше 100 километров. Компания отправляла New Shepard в тестовом режиме около 15 раз. Как только ракета достигает необходимой высоты, от нее отделяется капсула, рассчитанная на шесть человек. Пассажиры несколько минут испытывают невесомость. Далее и ракета, и капсула возвращаются на Землю — последняя при помощи парашюта. Весь полет займет около 11 минут. 

11 июля в суборбитальный полет также отправился другой миллиардер — Ричард Брэнсон. Ему принадлежит космическая компания Virgin Galactic. Дата полета была выбрана, скорее, спонтанно — когда Брэнсон узнал о планах Безоса, то не захотел уступать основателю Amazon титул первого миллиардера в космосе. 

«Когда я был маленьким, стоял в отцом и сестрой и смотрел на Луну, и мне сказали что Базз и Нил ходили по ней. И тогда я подумал, что когда-нибудь полечу в космос», — рассказывал Брэнсон журналистам накануне запуска.

Максимальная высота полета составила 280 тыс. футов (около 85 километров), скорость превысила 3 числа Маха. Спустя примерно 1 час 20 минут после старта суборбитальный корабль успешно приземлился на аэродроме вылета.

Между тем, в Blue Origin отказались признать полет компании-конкурента по-настоящему космическим, так как Брэнсон так и не добрался до линии Кармана.

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