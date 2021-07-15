«Карманная» консоль для топовых игр: чего ждут геймеры от «убийцы» Nintendo Switch

Steam Deck официально называют не игровой консолью, а «многофункциональным портативным игровым компьютером». Она поступит в продажу в США, Канаде, странах ЕС и Великобритании в декабре 2021 года. Предзаказ откроется уже 16 июля. Когда именно портативная консоль станет доступна в России, не уточняется.

Компания Valve представила 15 июля собственную портативную консоль — Steam Deck.

В корпорации заявили, что их новая консоль способна «потянуть» все современные ААА-игры, при этом от одного заряда она сможет прожить несколько часов. Если же пользователь захочет поиграть в более простые 2D-игры либо посидеть в браузере, то он может рассчитывать на автономность в течение 7-8 часов.

Стоимость нового устройства варьируется от 400 до 649 долларов (в зависимости от объема постоянной памяти – от 64 до 512 Гб).

По словам представителей компании, в Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam.

Консоль работает на операционной системе SteamOS, которая разработана с ориентиром Steam Deck.

Системные характеристики

Гибридный процессор AMD (Zen 2 4c/8t, 2,4–3,5 ГГц);

Графический процессор: 8 RDNA с двумя вычислительными блоками;

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Также Steam Deck оснащена 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц.

Как работает новинка

Библиотека у Steam Deck общая со Steam для ПК. Достаточно войти в свой аккаунт, чтобы получить доступ ко всем купленным играм и привычным функциям, таким как список друзей, чаты, магазин и облачные сохранения.

Работать новинка будет под управлением «новой версии SteamOS», что означает использование Linux в связке с Proton для качественного запуска Windows-игр.

Steam Deck официально называют не игровой консолью, а «многофункциональным портативным игровым компьютером». При желании на устройство можно установить Windows и любые сторонние программы. Steam Deck использует гибридную схему управления, вдохновленную Steam Controller: помимо обычных аналоговых стиков можно использовать пару небольших трекпадов.

«Низкая цена - критически важный момент»

Один из основателей Valve Гейб Ньюэлл отметил важность сохранения низкой цены устройства, пишет издание IGN.

По словам Ньюэлла, разработчики пошли на эксперимент с ценой и выставили ее на низком уровне, чтобы увидеть, как устройство покажет себя на рынке. Он добавил, что Valve пришлось быть «агрессивной» в этом вопросе.

«Низкая цена Stem Deck — критически важный момент для устройства. Но еще важнее для нас было сделать его функциональным и производительным, что являлось основной задачей команды», — подчеркнул один из основателей Valve.

Миллионы устройств

Valve планирует продать «миллионы устройств» и войти в новый для себя рынок - компания видит потенциал в подобных портативных устройствах. Steam Deck поступит в продажу в странах первой волны (США, Канада, страны Евросоюза и Великобритания) в декабре 2021 года. Предзаказ откроется уже 16 июля.

Поставки в остальных странах ожидаются в 2022 году. Когда именно портативная консоль станет доступна в России, не уточняется — на данный момент возможность предзаказа на территории СНГ заблокирована.

Steam Deck некоторыми экспертами характеризуется как «убийца» Nintendo Switch. Консоли похожи по дизайну и предназначению. Однако устройство от Valve обладает более мощным «железом», поддерживает значительно большее количество игр, а также предоставляет возможность устанавливать сторонне ПО, в том числе операционную систему.

При этом ранее сообщалось, что геймеры по всему миру с нетерпением ждали анонса новой модели Nintendo Switch, и японская компания объявила о выпуске обновленного игрового гаджета. Однако ожидания пользователей не оправдались — это была не та приставка, на которую они рассчитывали.

Тем временем в России очень быстро раскупили партию консолей PlayStation 5. Спрос все еще превышает предложение, отмечается в материале «Газеты.Ru».

Тренд на игроманию?

Почти в половине российских семей в компьютерные игры играют преимущественно дети или внуки - об этом сообщили 41% респондентов ВЦИОМ. При этом социологи отмечают, что значительного гендерного различия в увлечении компьютерными играми нет. Так, среди мужчин о том, что в компьютерные игры играет супруга, заявили 8%. Среди женщин 9% сказали, что играет супруг.

Четверть россиян (26%) позитивно относятся к тому, что члены их семьи играют в компьютерные игры, а более половины (54%) - отрицательно. Одна пятая наших соотечественников равнодушны к этому увлечению своих родных (17%).

Из негативных последствий, которые влекут за собой видеоигры, россияне чаще всего называют те, что связаны со здоровьем: возникновение зависимости – 26%, ухудшение зрения – 23%, негативное влияние на психику – 13%, деградация умственных способностей – 10%. Многие также считают видеоигры бесполезной тратой времени (16%) или причиной, провоцирующей агрессию у игроков (10%).

К положительным последствиям компьютерных игр россияне чаще относят развитие логического мышления (10%), повышение скорости реакции (6%) и развитие внимательности (4%). Почти каждый десятый считает, что игры – это способ отдохнуть, снять стресс и отвлечься от проблем (8%). Также 8% опрошенных отметили, что увлечение видеоиграми помогает общему развитию человека и повышает уровень интеллектуальных способностей.