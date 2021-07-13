Apple изменит дизайн iPad mini

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Назван возраст знаменитого голого великана, высеченного кем-то на холме в Англии 19:08
Новый российский истребитель создается на базе МиГ 19:07
УЕФА возбудил дело в отношении футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020 18:58
Фонд Памяти группы Дятлова показал новые странные улики 18:58
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендацию ЕСПЧ о признании однополых браков 18:55
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России однополые браки 18:52
В Эстонии женщине сделали прививку от коронавируса вместо вакцины от клещевого энцефалита 18:46
Трёх африканских футболистов осудили за незаконный переход российской границы 18:45
Житель Иркутска объяснил, почему угрожал выбросить ребенка с балкона 18:40
Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса 18:36
Технологии

Apple изменит дизайн iPad mini

СМИ: новый iPad mini выйдет осенью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
frontpagetech.com
Apple полностью переработает внешний вид нового iPad mini шестого поколения, который может дебютировать этой осенью, говорят инсайдеры. Так, модель лишится привычной кнопки «Домой», а рамки будут гораздо тоньше, чем раньше. Как эволюционировал модельный ряд планшета — в материале «Газеты.Ru».

Apple работает над созданием нового iPad mini, который выйдет уже осенью 2021 года, пишет портал 9to5Mac.

Известный своими точными прогнозами касательно устройств Apple аналитик Марк Гурман сообщил, что iPad mini 6 будет похож на новейший iPad Air и будет оснащен мощным процессором.

По словам Гурмана, пользователей ждет самый большой редизайн за всю девятилетнюю историю iPad mini.

Согласно слухам, модель лишится кнопки «Домой», а рамки будут гораздо тоньше, чем раньше.

close
100%
Ipad Mini

Ipad Mini

Apple
Стекло вместо алюминия: iPad перейдет на беспроводную зарядку
Реагируя на возросший спрос во время пандемии, компания Apple приступила к разработке новых моделей планшета...
04 июня 11:56

Уменьшенная версия iPad появилась на свет в 2012 году, спустя два года после выхода оригинального планшета.

По сути с появлением iPad mini пользователи получили все возможности обычного iPad в более компактном корпусе.

iPad Mini был представлен в качестве ответа на вопрос, поднятый старшим вице-президентом по маркетингу корпорации Apple Филиппом Шиллером.

«Что еще мы можем сделать, чтобы помочь клиентам найти больше применений для iPad? Чтобы они могли его использовать в местах, которые они никогда не представляли, и так, как раньше не делали?» — таким вопросом задавался Шиллер.

Во время презентации версии mini главный маркетолог Apple заявил, что это не просто «сжатый» iPad, а совершенно новое устройство.

Оригинальный iPad Mini поддерживал iOS 6.0 и был оснащен чипом Apple A5. Его процессор представлял собой двухъядерный процессор ARM Cortex-A9, а «оперативка» составляла всего 512 МБ. Дисплей же огорчил многих пользователей, так как качество изображения не дотягивало до того, которое мог предоставить экран Retina, установленный в базовой версии iPad.

close
100%
Ipad Mini

Ipad Mini

Apple

Второй iPad Mini появился через год после первого. Mini второго поколения поставлялся с iOS 7 и был оснащен чипом A7.

Большим изменением стало то, что в новый Mini добавили дисплей Retina, которого не хватало его предшественнику. Новая версия также предлагала размер памяти в 128 ГБ, в то время как оригинал предоставлял всего 64 ГБ. Цена на устройство также увеличилась.

close
100%
Ipad Mini 2

Ipad Mini 2

Apple

2014 год подарил пользователям третью модель iPad mini. В нее впервые за историю линейки был встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID, также устройство имело поддержку Apple Pay. Однако в остальном планшет не сильно изменился.

close
100%
Ipad Mini 3

Ipad Mini 3

Global Look Press

iPad Mini 4 дебютировал в 2015 году, однако на презентации Apple упомянула о нем мимоходом. Все, что сказали о новом iPad Mini 4, было лишь то, что Apple взяла мощность и производительность iPad Air 2 и добавила их в мини-версию планшета.

«Невероятно мощный, но в то же время маленький и легкий», — отметили на презентации.

close
100%
Ipad Mini 4

Ipad Mini 4

Apple

Лишь спустя четыре года Apple обновила iPad mini. Последняя версия «яблочного» планшета вышла в 2019 году, получив более быстрый процессор A12 Bionic и поддержку Apple Pencil.

close
100%
Ipad Mini 5

Ipad Mini 5

Apple

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель
«Принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концерна МиГ
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19
Врачи рассказали, как безопасно привиться от гриппа и коронавируса в одно время
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России однополые браки
Стали известны возможные преемники Авакова на посту главы МВД
Депутат: российские фанаты — миролюбивые, а англичане и немцы — полуфашистские банды
Стала известная причина массовой драки мигрантов в Москве
Новости и материалы
Назван возраст знаменитого голого великана, высеченного кем-то на холме в Англии
Новый российский истребитель создается на базе МиГ
УЕФА возбудил дело в отношении футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020
Фонд Памяти группы Дятлова показал новые странные улики
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендацию ЕСПЧ о признании однополых браков
В Эстонии женщине сделали прививку от коронавируса вместо вакцины от клещевого энцефалита
Трёх африканских футболистов осудили за незаконный переход российской границы
Житель Иркутска объяснил, почему угрожал выбросить ребенка с балкона
Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
Жена задержанного за угрозу выкинуть ребенка с балкона рассказала об инциденте
Елизавета II с отвращением восприняла выставку свадебного платья Кейт Миддлтон
В Госдуме назвали два условия сотрудничества России и Украины в сфере энергетики
В Туве по выходным перестанет работать общественный транспорт
Девочка превращается в огромную панду в трейлере «Я краснею»
Петицию о переигровке финала Евро-2020 подписало более 100 тысяч человек
Опубликовано видео американского самолета-разведчика над Черным морем
Винер-Усманова: посмотрите на Путина — мачо, любимец всех женщин мира
Все новости
«Не по-братски»: как на Украине воприняли статью Путина
Зеленский похвалил статью Путина и предложил обсудить ее лично
Ревновал и избивал жену. Подробности инцидента в Иркутске
Угрожавшему скинуть с балкона ребенка может грозить до 10 лет лишения свободы
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог
Что выходит в кино на этой неделе
Спасение от спама: как защититься от навязчивых звонков
Почти 90% россиян страдают от спам-звонков
«Люди ведомы эмоциями»: муфтий осудил массовую драку мигрантов
Муфтий напомнил о запрете на агрессию в месяц Зуль-хиджа после драки мигрантов в Москве
Пять причин плача: в Испании создали переводчик детских криков
Испанский стартап нашел способ определять, почему плачут младенцы
Маск покидает Землю
Глава SpaceX Илон Маск купил билет на космический корабль Брэнсона
Разговор особый: как полиция США меняет голос при встрече с афроамериканцами
Ученые нашли расизм в беседах полицейских США с чернокожими водителями
«Не нам решать»: когда ВОЗ и ЕС одобрят «Спутник V»
В РФПИ рассказали о предстоящей инспекции ВОЗ по «Спутнику»
«Странные «хотелки»: некурящим предложили увеличить отпуска
В ОП считают, что некурящим работникам требуется дополнительные 10 дней отпуска
«Был жуткий звук». Что известно о взрыве в гостинице в Геленджике
Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях