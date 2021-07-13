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Технологии

Пять причин плача: в Испании создали переводчик детских криков

Испанский стартап нашел способ определять, почему плачут младенцы

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Depositphotos
Специалист по управлению данными из Испании создала технологию расшифровки детского плача. Всего выделяется пять причин детского негодования, однако с течением времени их становится сложнее определить — начиная с трехмесячного возраста дети начинают манипулировать взрослыми посредством истерик. Ожидается, что стартап также сможет помочь в выявлении аутизма у ребенка.

К созданию проекта перевода детского плача ученого и эксперта в области управления данными Анну Лагуну подтолкнул ее ребенок, причину криков которого девушка не могла понять, сообщает Business Insider, .

В поисках решения проблемы она записала его плач и стала искать закономерности между первопричиной криков и их тональностью.

«Многие проекты возникают или по ошибке или по необходимости. Мой — один из последних», — объяснила Лагуна создание стартапа Zoundream.

Сперва Лагуна пыталась выяснить, одинаково ли плачут дети с разных уголков мира. Если бы, например, крик немецкого ребенка отличался от крика испанского ребенка, это значительно сократило бы потенциальную аудиторию программного обеспечения, а также жизнеспособность всего проекта. После сбора информации с помощью научных публикаций и анализа звуковых образцов Лагуна пришла к тому, что все дети хоть и плачут по-разному, но пытаются донести одну и ту же мысль.

Сейчас компания специализируется на разработке программного обеспечения для перевода криков новорожденных в возрасте до шести месяцев.

Причины криков можно разделить на пять типов: голод, сон, боль, вздутие живота и требование внимания.

Этот метод классификации лучше работает, если речь идет о младенцах до трех месяцев, когда плач более искренний.

Потом ребенок начинает врать и манипулировать родителями с помощью плача. Другими словами, люди учатся лгать прежде, чем говорить.

Чтобы улучшить качество переводов, Zoundream начала собирать записи криков детей пользователей по всему миру. Также компания в ближайшие годы планирует интегрировать технологию в детские коляски, браслеты и даже в камеры видеонаблюдения, чтобы облегчить жизнь родителям. Таким образом взрослый будет моментально узнавать причину плача.

Кроме того, следующей целью Zoundream поставила поиск способа обнаружения у младенцев различных заболеваний на ранних стадиях развития.

«Крик ребенка, больного аутизмом, очень характерен, очень хриплый. На спектрограмме это видно совершенно отчетливо», — поделилась Лагуна.

Благодаря таким закономерностям родители смогут обнаружить отклонения здоровья ребенка от нормы в раннем возрасте.

«В случаях ранней диагностики аутизм обнаруживается примерно в возрасте двух лет. Представьте себе, если бы это можно было сделать до шестимесячного возраста», — рассказала Лагуна.

Аутизм классифицируется и он имеет разную степень, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель health tech компании AIBY Оля Осокина. Постановка диагноза включает определение нескольких разновидностей синдрома аутизма, с различной степенью тяжести и нарушений в области социальной коммуникации, развития речи и присутствия повторяющихся и стереотипных действий, а также ограниченных областей интересов.

Что касается Zoundream, то компания, построив спектрограммы, нашла первые предпосылки того, что плач аутиста отличается от плача ребенка без синдрома.

«Однако вероятность экспоненты в модели, что это не аутисты, а будущие взрослые с другими психологическими расстройствами, высока. Скорее, это ошибка первого рода из математической статистики. Определить синдромы Каннера или Ретта у девочек с помощью плача вполне вероятно, подключив ИИ или машинный алгоритм на основе большой статистики данных. Остается один вопрос: откуда взять такое количество информации. А это означает, что

программа должна записывать плач всех новорожденных и после подтвержденного диагноза сопоставлять данные», — рассуждает Осокина.

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По ее словам, компания действительно может определить у ребенка наличие заметных в двухлетнем возрасте степеней аутизма. Однако определить высокофункциональный аутизм и синдром Аспергера с помощью анализа плача не получится, так как эти заболевания менее заметны даже в два года.

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