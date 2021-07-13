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Технологии

Спасение от спама: как защититься от навязчивых звонков

Почти 90% россиян страдают от спам-звонков

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Depositphotos
Жители России практически ежедневно сталкиваются со спам-прозвонами на мобильные телефоны, но лишь треть из них предпринимают усилия по борьбе с ними. «Газета.Ru» узнала у экспертов, существуют ли на сегодняшний день действительно эффективные способы защиты от надоедливых звонков.

89% россиян получали назойливые звонки на мобильный за последний месяц. Такие данные на своем сайте приводит Аналитический центр НАФИ. При этом бороться с такими звонками пытается лишь каждый третий.

Назойливый звон

Чаще всего спам-звонки получают жители Центрального и Дальневосточного федеральных округов (93%), чуть реже — жители Сибирского федерального округа (83%), сообщили в НАФИ.

При этом назойливее всего ведут себя спамеры с жителями Москвы и Санкт-Петербурга.

Более половины россиян (53%) сообщили, что спам-звонки доставляют им серьезное неудобство. Чаще всего подобные обращения раздражают мужчин среднего возраста (60% среди 35-44 летних) и женщин от 45 лет и старше (60-63%).

На рынке уже давно существуют приложения-определители номера, которые информируют пользователей, если им поступает входящий звонок с номера, ранее связанного со спамом, назойливой рекламой или попытками мошенничества.

Бороться с явлением таким путем пытается только каждый третий россиянин (31%), а 69% признались, что никогда не устанавливали подобных мобильных приложений.

Наибольшая доля пользователей подобных приложений — люди от 18 до 24 лет (44%), а наименьшая — среди респондентов от 60 и старше (17%).

Способы борьбы

Существует несколько способов защиты от мошеннических звонков, заявил «Газете.Ru» глава отдела специальных проектов Департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Владимир Калугин. По его словам, самый трудозатратный — самостоятельно заносить нежелательные номера в «черный список». Определить мошеннические звонки можно в том числе с помощью сайтов, где базы данных таких номеров формируются самими пользователями. Можно настроить блокировку неизвестных абонентов, если такая функция поддерживается устройством.

«Более эффективный способ защиты от спама — сторонние приложения, которые автоматически определяют мошеннические номера и позволяют их блокировать», — добавил специалист. Калугин пояснил, что есть и отечественные, и зарубежные программы с таким функционалом. Их базовые функции, как правило, бесплатны.

Однако эксперт предупредил, что для работы приложения порой требуют предоставить доступ к телефонной книге, истории смс и звонков, то есть указанные данные могут собираться, анализироваться и передаваться третьим лицам.

Платные антиспам-сервисы операторов связи подойдут тем, кому важна конфиденциальность. «Целесообразнее использовать именно их, поскольку операторы в любом случае располагают биллингом звонков, а пользователю не требуется устанавливать дополнительное ПО на устройство», — подчеркнул Калугин.

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов рассказал «Газете.Ru», что

лучшим способом борьбы со спам-звонками будет сочетание как технических, так и нетехнических мер.

К нетехническим относится постоянное повышение цифровой грамотности: как распознать мошенника, заблокировать спамера, какие данные не стоит сообщать по телефону и так далее. «К техническим относятся специальные решения, которые позволяют определить, кто звонит, не поднимая трубку», — отметил Швецов.

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков в комментарии «Газете.Ru» посоветовал установить приложение с определителем номеров и вносить спам-номера в черный список с помощью встроенных в систему телефона механизмов по блокировке неизвестных звонков.

Он также уверен, что борьбу со спам-звонками нужно осуществлять на уровне государства.

Слободчиков предложил для этого дополнить закон о предустановке российского ПО и внести в список программы, которые определяют нежелательные звонки. «Тогда пользователю не надо будет совершать дополнительных действий, так как все будет работать «из коробки», — заключил эксперт.

Помощь от операторов

В пресс-службе Tele2 рассказали «Газете.Ru», что у компании имеется система защиты от спам-звонков. «На всех тарифах Tele2 действует первый контур защиты: встроенная антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Услуга бесплатна для абонентов, и им не нужно ничего подключать», — подчеркнули в компании.

Представитель оператора уточнила, что в сутки Tele2 обрабатывает с помощью big data примерно 5-6 млн таких вызовов, включая звонки-сбросы. Она также анонсировала появление у Tele2 бесплатной функции по маршрутизации подобных нежелательных звонков в спам-бокс. Таким образом клиент сможет прослушивать сообщения позже или получать их в текстовом виде.

Также оператор намерен ввести определитель номера, который маркирует спамера и дает абонентам возможность выбрать: принять ли вызов или отказаться от него.

В пресс-службе МТС на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что отслеживают сомнительные вызовы с помощью антифрод-системы. «Антимошеннические и антиспам-фильтры работают автоматически на всей нашей абонентской базе. В режиме онлайн мы фиксируем и блокируем большую часть таких звонков. По похожему принципу созданы и функционируют системы для СМС, голосовых и финансовых услуг», — добавил представитель оператора связи.

Также в компании подчеркнули, что на большинстве тарифов у абонентов есть бесплатная услуга «Базовая защита от спам-звонков». Она, как и у Tele2, автоматически перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик. Пользователь может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение и получает СМС о поступившем вызове.

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