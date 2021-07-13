Маск покидает Землю

В минувшие выходные бизнесмен Ричард Брэнсон побывал на орбите Земли. За его полетом с космодрома наблюдал глава SpaceX Илон Маск. Как выяснилось впоследствии, миллиардер уже купил билет на космический корабль и в скором времени тоже отправится на орбиту.

Вслед за другом

Бизнесмен Ричард Брэнсон побывал в невесомости на борту космического корабля SpaceShipTwo своей компании Virgin Galactic 11 июля. Планировалось, что запуск повысит спрос на билеты на будущие рейсы.

SpaceShipTwo — это ракетоплан (самолет с ракетным двигателем), который является главным детищем зарождающегося бизнеса Virgin Galactic в области космического туризма. В салоне установлено шесть посадочных мест.

За полетом Брэнсона с космодрома в американском штате Нью-Мехико наблюдал гендиректор Tesla Илон Маск. Известно, что два миллиардера поддерживают теплые отношения. Так, утром 11 июля Брэнсон опубликовал в Twitter совместное фото с Маском: «Здорово начинать утро вместе с другом».

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk Twitter Twitter — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Представитель компании Virgin Galactic сообщил The Walt Street Journal, что Маск также купил билет на корабль. Причем, как уточняет The Verge, еще до полета Брэнсона.

В предполетном интервью британской газете The Sunday Times Брэнсон подтвердил эту информацию. «Илон — друг, и, возможно, однажды я полечу на одном из его кораблей», — пояснил он.

Неясно, насколько далеко Маск в списке ожидания посадки на грядущий рейс. Представители Tesla и SpaceX не комментировали этот вопрос.

Билеты продаются по цене $250 тыс., и компания уже собрала $80 млн от желающих отправиться в полет. По оценке журналистов, в настоящее время очередь на космические полеты состоит из примерно 600 человек.

Известно, что билеты выкупили уже такие знаменитости, как певец Джастин Бибер и актер Леонардо Ди Каприо.

Игра на опережение

Главный конкурент Virgin на рынке космического туризма — компания Blue Origin еще одного миллиардера, экс-главы Amazon Джеффа Безоса.

Космическая презентация Безоса, в рамках которой он самостоятельно отправится в полет на суборбитальной ракете New Shepard, запланирована на 20 июля — на неделю позже полета Брэнсона. Дата выбрана в честь 52-й годовщины высадки на Луну аппарата Apollo 11. Это будет первый пилотируемый полет ракеты New Shepard. В экипаж войдет не только Безос, но и его брат Марк.

Компания также выставила на аукцион третье место на борту миссии — оно было продано за $28 млн.

Ожидается, что личность человека будет раскрыта ближе к дате запуска. Четвертым и последним человеком, летящим 20 июля, будет летчик-первопроходец, 82-летняя Уолли Фанк.

Миссия Blue Origin будет примерно повторять то, что уже сделала Virgin — речь идет именно о суборбитальных полетах, а не путешествии в сам космос.

Что касается компании Илона Маска SpaceX, то она ориентирована на правительственные контракты на переправку астронавтов и грузов в космос. Однако на сентябрь запланирована первая миссия с частным астронавтом. Ожидается, что это будет более длительный и гораздо более дорогой полет на орбиту, чем у Virgin Galactic и Blue Origin.