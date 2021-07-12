Ночной дозор: Amazon начнет наблюдать за людьми во время сна

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Раскрыто состояние госпитализированой с коронавирусом Ирины Алферовой 20:16
«Спартак» и «Зенит» устроили перепалку в Twitter 20:12
Джеки Чан захотел вступить в коммунистическую партию Китая 20:05
Причиной ночного шума в изоляторе «Кресты» оказался финал Евро-2020 20:05
«Вильярреал» объявил о подписании контракта с российским футболистом Иосифовым 20:04
ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд 19:56
В Белоруссии признали экстремистскими еще десять Telegram-каналов 19:53
Вакцинация снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом COVID-19... 19:52
Фермеры Черногории пригрозили правительству разливом удобрений по улицам 19:50
Холанд заступился за игроков сборной Англии, подвергшихся оскорблениям после финала... 19:45
Технологии

Ночной дозор: Amazon начнет наблюдать за людьми во время сна

Amazon получила право на изучение скрытых действий пользователей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Amazon разрешено применять специальные устройства для отслеживания перемещений в трехмерных пространствах — и компания намерена использовать это для наблюдения за людьми в процессе сна. Руководство IT-гиганта свои планы объясняет желанием ускорить восстановление организма и выражает уверенность в том, что пользователям такая слежка пойдет только на пользу. «Газета.Ru» рассказывает, зачем Amazon чужие сны и какие цели может преследовать основанная Джеффом Безосом компания.

Американская компания Amazon получила право на изучения процесса сна у американцев. Как пишет агентство Bloomberg, для этого будут использоваться специальные устройства. Официально своей целью корпорация ставит стремление изучить привычки людей во сне. Неофициально, считают эксперты, организация Джеффа Безоса, от управления которой он отошел совсем недавно, пытается таким образом получить еще больше информации о своих пользователях.

Amazon получила разрешение на подобные манипуляции от американской федеральной комиссии по связи (FCC). 9 июля компании выделили право на использование радарного датчика для определения движения и «включения функций бесконтактного отслеживания сна». Обращение со стороны компании было сделано еще 22 июня. Технология радара фиксирует любое действие в трех измерениях, позволяя пользователю управлять его функциями с помощью простых жестов и движений.

Эта опция, уверены в Amazon, может помочь людям с нарушениями подвижности, речи или тактильными нарушениями. Также функция сможет фиксировать действия людей во сне с высокой степенью точности.

«Использование радарных датчиков для отслеживания позволит лучше понимать и управлять здоровым сном. Это может принести значительную пользу для здоровья многих американцев», — говорится в заявлении компании. В Amazon считают, что радарные датчики позволят потребителям распознавать потенциальные проблемы со сном.

Компания не полностью описала устройство в своей документации, но указала на то, что это будет не мобильное устройство. При этом Amazon уже развивает тему здоровья и фитнеса путем выпуска фитнес-браслета Halo. Компания также давно разрабатывает технологию, позволяющую клиентам управлять устройствами с помощью руки или других жестов. Такой функционал фигурирует в патентах, связанных с умной колонкой Amazon Echo.

Руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев видит в подобной практике корпорации риски для пользователей.

«Подобные приложения позиционируются как приложения, заботящиеся о здоровье владельца мобильного устройства, однако после обработки информации о состоянии сна пользователя компании могут настраивать таргетированную рекламу различных товаров и услуг», — поясняет юрист «Газете.Ru».

Он подчеркивает, что официальные приложения вряд ли будут заниматься открытой торговлей данными, но продолжат использовать их в собственных целях.

Скрипилев призывает пользователей внимательно читать пользовательское соглашение, чтобы понять, какие разрешения получают приложения при отслеживании сна и как информация будет использована в дальнейшем.

Похожим образом действия Amazon оценивает управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. По его словам, функцию мониторинга сна могут использовать для повышения качества предложений по товарам и для лучшей настройки рекламы. Он уверен, что основная цель внедрения — развитие направления MedTech (медицинских технологий). Шерман приводит в пример Apple, которая отслеживает длительность сна и активности, чтобы пользователи могли использовать полученные данные для корректировки собственного ритма жизни. Эксперт считает, что у желающих пройти такой мониторинг могут возникнуть подозрения о слежке. Однако специалист склонен доверять Amazon — гигантская корпорация вряд ли будет портить свою репутацию ради небольших сумм от перепродаж данных.

Экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» позитивно оценивает эту инициативу для самой Amazon.

По его словам, разработка — «уже проторенная компаниями Google и Apple дорожка».

«Компания просто догоняет других крупных участников рынка и весьма эффективно позиционирует свой потенциальный вклад в защиту здоровья и информационную безопасность», — считает Лобода. Теперь важно доказать инвесторам, что Amazon это сделал осмысленно, а не в стремлении успеть за модным трендом.

Руководитель Digital-проектов коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров сделал прогноз о том, какие функции могут появиться у потенциального устройства от Amazon. «Изучая наш сон, искусственный интеллект устройства сможет обнаруживать какие-то заболевания или выявлять прочие закономерности нашего организма», — говорит специалист. Он тоже согласен, что в дальнейшем результаты могут быть использованы и в коммерческих целях: интегрироваться в платные медицинские приложения или программы, посвященные отслеживанию ключевых показателей здоровья.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Путин: Киеву не нужен Донбасс
Почему бизнесмены из «лондонского списка» не возвращаются в Россию
Титов уведомил Путина о прекращении работы с «лондонским списком» предпринимателей
«В интересах Саакашвили и России»: кого власти Грузии винят в беспорядках из-за гей-парада
Грузинские оппозиционеры объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера
ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд
Глава СПЧ пообещал помощь пассажиру, открывшему аварийную дверь самолета
Зеленский планирует добиться остановки проекта «Северный поток — 2» на переговорах с Меркель
В Белоруссии признали экстремистскими еще десять Telegram-каналов
Новости и материалы
Раскрыто состояние госпитализированой с коронавирусом Ирины Алферовой
«Спартак» и «Зенит» устроили перепалку в Twitter
Джеки Чан захотел вступить в коммунистическую партию Китая
Причиной ночного шума в изоляторе «Кресты» оказался финал Евро-2020
«Вильярреал» объявил о подписании контракта с российским футболистом Иосифовым
Вакцинация снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом COVID-19 «дельта»
Фермеры Черногории пригрозили правительству разливом удобрений по улицам
Холанд заступился за игроков сборной Англии, подвергшихся оскорблениям после финала Евро-2020
Опубликовано видео, как футболист сборной Англии после финала подарил бутсы юному болельщику
Названа приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке
Состояние упавшего с электросамоката мэра Кисловодска улучшается после операции
Орлов объяснил, почему Манчини выиграл Евро с Италией, но провалился в «Зените»
Акинфеев оценил игру итальянского вратаря Доннаруммы в финале Евро-2020
Израильскую вакцину протестируют в Грузии и на Украине
Путин заявил о готовности России обсуждать с Украиной самые сложные вопросы
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится экстремальная жара
ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в «безвредные» дозы алкоголя
Захарова показала, как измеряли температуру Керри на встрече с Лавровым
Все новости
Пьяных автомобилистов отправят в исправительные центры
Пьяным водителям-рецидивистам ужесточили наказание
В России могут запретить некоторые виды кредитов. К чему это приведет
В банках рассказали о последствиях запрета плавающей ставки по кредитам
«Отдан приказ к бою!»: устоит ли коммунизм на Кубе
На Кубе прошли масштабные акции протеста впервые за 27 лет
735 самолетов за 1,8 трлн: как Минпромторг предлагает поддержать авиацию
Как выделение 1,8 трлн рублей гражданской авиации скажется на военной отрасли
Острова и полуострова: где отдыхают западные звезды этим летом
Как проводят отпуск в пандемию звезды шоу-бизнеса
«Так работать нельзя»: как «царь-пробка» в Екатеринбурге помогла выявить простой на стройке
Мэр Екатеринбурга Орлов дал указание круглосуточно вести ремонт моста, вызвавшего пробку
«Рубец останется у англичан надолго»: звезды шоу-бизнеса об итогах Евро
Лещенко, Мацуев и Пресняков-старший назвали главные открытия и провалы Евро-2020
Как «Талибан*» пытается легализоваться с помощью России и США
В Совфеде не исключили возможности снятия санкций с талибов* в будущем
Криптоферма по-украински: преступники воровали электричество и майнили на PlayStation
На Украине была обнаружена крупнейшая в стране нелегальная криптоферма
«Больно кусаются»: туристы рассказали, как спасаются от божьих коровок в Анапе
Отдыхающие в Анапе россияне рассказали о нашествии кусающих божьих коровок
Охота на мигрантов: как ЕС будет перекрывать «тропу Лукашенко»
Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией
В WhatsApp появятся «одноразовые» сообщения, как в Instagram и Snapchat
В мессенджере WhatsApp появится функция самоудаляющихся после просмотра снимков
Советская Золушка: 75 лет со дня рождения Валентины Толкуновой
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях