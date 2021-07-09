«IT-гиганты согласятся выполнять закон, чтобы не потерять прибыль»

Вплоть до шантажа

Самым распространенным видом взысканий для глобальных IT-компании по-прежнему являются штрафы, которые на деле составляют лишь мизерную часть от их общей выручки. Тем не менее, диджитал-гиганты не боятся идти на конфронтацию с регуляторами, не оплачивая их и пропуская судебные заседания: взять хотя бы недавнее слушание дела против Facebook и Telegram, на которое представители компаний сочли возможным не явиться.

Среди цифровых технологических корпораций распространена и практика многократного обжалования наказаний.

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Примеры такого поведения встречаются повсеместно: иск Apple к ФАС против штрафа в $12 млн долларов, обжалование штрафа Google на 57 млн долларов во Франции за нарушение европейского закона GDPR.

Кроме того, IT-гиганты регулярно пытаются затормозить регуляторные процессы, не гнушаясь при этом шантажа.

Так, в феврале 2019 года, Apple заявила, что принятие закона об обязательной предустановке российского софта на все гаджеты, продаваемые на территории нашей страны, может привести к ее уходу с российского рынка. Однако в конечном итоге компания согласилась соблюдать нормы закона.

Не менее показательным является пример противостояния ИТ-компаний с властями Турции.

В ноябре турецкие регуляторы оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok на 1,175 млн долларов за отказ открыть локальное представительство. После чего компаниям было предоставлено 30 дней, чтобы устранить нарушения и оповестить властей о назначении представителей.

Опыт Турции, Австралии и Китая

В противном случае каждой из них грозили штрафы в размере 3,5 млн долларов и запрет на размещение рекламы. За день до введения запрета, о планах открыть в Турции свои представительства заявили Facebook и Instagram, однако Twitter продолжил упорствовать. Но оценив потери, соцсеть капитулировала, снабдив сообщение о регистрации турецкого юрлица громким заявлением о «миссии Twitter» и стремлении защищать «открытый публичный диалог».

Российскому регулятору также пришлось столкнуться с упрямством Twitter.

Соцсеть отказывалась удалять запрещенный на территории РФ контент, обвиняя Россию в «попытках заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Десятого марта Роскомнадзор применил практику замедления скорости трафика на онлайн-платформе, а уже к середине мая Ведомство заявило об удалении соцсетью более 91% запрещенной в России информации.

Дальше других IT-гигантов зашел Facebook.

В ответ на планы австралийского правительства обязать технологические компании платить местным СМИ за размещение новостного контента на своих платформах, Facebook в феврале 2021 года заблокировал все публикации местных СМИ. Тем не менее, позже стороны достигли соглашения.

Однако, когда прибыли угрожает реальная опасность, IT-компании не рискуют спорить с законными требованиями властей. Показательным может быть пример Apple, согласившейся перенести серверы с данными китайских пользователей в Китай и предоставить правительству полный контроль над дата-центрами. Очевидно, что Китай, известный своим жестким подходом к регулированию, не стал бы идти на уступки американской корпорации.

Законодательная власть не поспевает за IT-прогрессом

Законодатели почти во всех странах мира не успевают за развитием интернета как бизнеса, поделился своим наблюдением в интервью «Газете.Ru» член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Это отставание правового регулирования дает возможность IТ-корпорациям делать все что они хотят, не ориентируясь на закон тех стран, в которых они работают и зарабатывают деньги», — заметил эксперт.

«Не так давно в США пришло осознание этого момента, в рамках внутриполитической ситуации, где ИТ-компании начали играть огромную роль.

Это их внутриполитические разборки, — напомнил Кирьянов. — Что касается других стран мира, им приходится вступать в очень серьезные судебные разбирательства, приходится доказывать корпорациям необходимость соблюдения национального законодательства».

В этом контексте для России важно, чтобы отечественное законодательство собрало в себя лучшие практики из того, что сегодня действует, считает эксперт. «Это должно проходить достаточно оперативно и в рамках законодательного регулирования, и в рамках деятельности надзорных органов, и в судебных инстанциях», — отметил он.

Поведение IT-гигантов вне США остается проблематичным, диджитал-корпорации подчас игнорируют позволяют себе игнорировать местные законы, не платить налоги, не удалять запрещенный контент, ставить под угрозу утечки персональные данные пользователей, подтверждает руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

«Иногда они делают это открыто, вступают в прямую конфронтацию с властями, игнорируют требования местного регулятора, не платят штрафы, не являются на судебные заседания», — отметил он.

Характерно, что в Северной Америке дело обстоит иначе.

Вашингтон имеет все необходимые рычаги влияния на IT-гигантов, поскольку последние находятся в их юрисдикции. «Именно поэтому технологические корпорации, такие как Facebook и Google, стараются избежать конфликта с американским регуляторами, отчитываются перед ним о своей деятельности, оперативно идут на диалог», — констатировал Виноградов.

«IT-гиганты идут на уступки, чтобы не потерять локальный рынок»

Эксперт убежден: чтобы у российских властей была возможность столь же эффективно взаимодействовать с иностранными игроками необходимы соответствующие регуляторные меры, такие как «закон о приземлении».

«Штрафы по-прежнему остаются наиболее распространенным способом борьбы с IT-гигантами, однако их размер чаще всего является незначительным по отношению к доходам компаний, а их эффективность оставляет желать лучшего, — рассуждает член ОП. — Власти переходят к поиску дополнительных способов регулирования глобальных онлайн-платформ, чаще всего ими оказываются такие меры как замедление трафика, блокировка, запрет рекламной деятельности».

В этом случае компании предпочитают пойти на уступки, чтобы не потерять локальный рынок».

Технологические корпорации являются в первую очередь частными компаниями, нацеленными на получение прибыли, подчеркнул эксперт. «Поэтому, несмотря на громкие заявления и попытки оспаривать решения властей, IT-гиганты в итоге все равно соглашаются выполнить их законные требования, чтобы не потерять прибыль», — подытожил Вадим Виноградов.