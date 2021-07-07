«Мы действуем в общемировом тренде»: что заставит IT-гиганты выполнять законы РФ

Проникновение иностранных IT-компаний на российский цифровой рынок и, в частности, на рынок рекламы госсектора, заслуживает особенного внимания в свете принятия закон об их «приземлении», подписанного президентом 1 июля 2021 года.

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Документ обязывает онлайн-площадки с посещаемостью от 500 тыс. пользователей из России (такие как Facebook и Twitter) с 1 января 2022 года открыть в стране официальные представительства.

В случае неисполнения закона IT-гигантам, может грозить значительное ограничение деловой активности.

Так, предполагается введение запрета на поисковую выдачу и на распространение российской рекламы на ресурсе-нарушителе, а также рекламы самой цифровой платформы в России.

Кроме того, может быть ограничен прием IT-корпорациями платежей от пользователей из РФ.

Если ИТ-гиганты не будут реагировать на предупреждения со стороны российских властей, их онлайн-площадки могут быть частично или полностью заблокированы.

«Особых требований нет»

При этом, как отметил президент Владимир Путин, у государства нет цели блокировать иностранные технологические компании на российском рынке, однако они обязаны соблюдать законодательство РФ.

По его словам, ничего особенного российские власти от цифровых площадок не требуют.

«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит — это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам», – заявил глава государства.

«В настоящий момент эти компании [ИТ-гиганты] работают по принципу флибустьеров. То есть на нашей информационной территории они исповедуют свои подходы, вводят блокировки наших интернет-ресурсов, размещают запрещенный у нас контент и говорят, что не подчиняются российской юрисдикции, потому что находятся за пределами Российской Федерации. Внесенный закон призван изменить это абсолютно недопустимое положение. Всем этим интернет-компаниям будет предписано зарегистрироваться на территории России, – рассуждал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, – В 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 – доход составил 75 млрд рублей. При таких оборотах компания может позволить и обязана открыть офис в России. И закон обяжет их сделать это»..

В свою очередь, по мнению члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, ни одна из крупных зарубежных интернет-компаний не уйдет из России.

«Мы крупнейший цифровой рынок Восточной Европы, за нас конкурируют, и добровольно свою долю российской аудитории конкурентам никто не уступит», – считает депутат.

«Выполнить условия не составит труда»

Российская аудитория действительно приносит значительная прибыль для международных интернет-компаний, подтверждает председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Работая здесь, интернет-игроки должны соблюдать местное законодательство. И это требование не уникальное для России. Мы видим, как власти Турции, Австралии, Евросоюза вводят законодательное регулирование бигтеха. Здесь мы действуем в общемировом тренде, — напомнил парламентарий. — На прошлой неделе Владимир Путин подписал наш закон, который обяжет иностранные ИТ-компании открывать официальные представительства на территории Российской Федерации и позволит выстраивать эффективный диалог с органами власти, общественными организациями, российскими пользователями».

В случае, если иностранные компании не будут соблюдать законные требования российских властей, они могут потерять прибыль на миллиарды рублей, подчеркнул Хинштейн.

«Также недопустима сегодняшняя ситуация, в которой иностранные компании работают «в серую», уклоняются от уплаты налогов, не предоставляют никаких отчётов и данных о ведении дел и игнорируют решения судов. Крупные игроки должны быть легализованы в российском правовом поле», — убежден депутат.

«Требования закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний максимально просты, — разъяснил Хинштейн. — Отныне все IT-гиганты с российской аудиторией от 0,5 млн пользователей обязаны: учредить российский филиал или представительство; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора; создать на своём ресурсе ящик для обратной связи с российскими пользователями. Считаю, что выполнить эти условия не составит труда».

Работа «в серую» недопустима

Официальные регуляторы должны обладать набором диверсифицированных мер, которые им предоставит «закон о приземлении», считает руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

По его мнению, именно такие меры оказываются гораздо эффективнее разовых штрафных санкций, поскольку влияют на долгосрочную финансовую прибыль иностранных ИТ-компаний.

«Зарабатывая на российском рынке миллиарды, зарубежные цифровые корпорации могут себе позволить содержать постоянные, полноценные и компетентные офисы, — рассуждает эксперт. — Россия, защищая собственные интересы, должна последовательно добиваться соблюдения своих законов на собственной территории. Ситуация, в которой с иностранными IT-гигантами невозможно выстроить эффективный диалог и обеспечить соблюдение цифровых прав граждан, недопустима».

Также недопустима сегодняшняя ситуация, в которой иностранные компании работают «в серую», уклоняются от уплаты налогов, не предоставляют никаких отчетов и данных о ведении дел и игнорируют решения судов, соглашается с Хинштейном Виноградов.

«Иностранные IT-компании фактически оказывают услуги пользователям на территории РФ, а следовательно, должны исполнять требования нашего законодательства наравне с российскими компаниями. В противном случае на российском цифровом рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: борются с деструктивным контентом, платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями и т.д., а другие игнорируют их и за счет этого получают конкурентное преимущество», — резюмировал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации.