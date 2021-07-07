«Pornhub — следующий»: из-за чего в США прекращает работу популярный порносайт

Порносайт XTube, который принадлежит крупнейшей порнокомпании MindGeek, будет закрыт 5 сентября 2021 года. Как сообщает The Next Web, прямо о причинах такого решения не говорится, но большое количество исков против других ресурсов для взрослых намекает на желание застраховать себя от новых проблем.

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Корпорация MindGeek включает в себя популярные порносайты, такие как Pornhub, RedTube и YouPorn, а также студии, снимающие порно — Brazzers, Digital Playground и Reality Kings.

За последние годы порнохолдинг оказался в паутине множества исков, большинство из которых были связаны с размещением нелегального контента.

Истцами выступают жертвы изнасилований, сексуальных издевательств и порномести (публикации эротического видео в сети после конфликта или расставания), ролики с участием которых оказывались в открытом доступе.

Судебный удар

Последние на данный момент иски были поданы еще в июне. Но, судя по тенденции, это далеко не последнее обращение в суд против MindGeek. По мнению The Next Web, потенциальный риск множества новых исков и стал фактором, решившим судьбу XTube. Отмечается, что ресурс не стал акцентировать внимание на решении о закрытии.

При этом о скором отключении XTube рассказала активистка Лайла Микельвейт, выступающая против торговли людьми и сексуальных преступлений. «Вот и урок: не можете работать легально, не работайте совсем. Pornhub — следующий», — написала она в своем Twitter-аккаунте. Само заявление XTube также крайне трудно найти, оно опубликовано даже не на главной, а внутри справочной страницы ресурса. В нем говорится, что сайт будет закрыт после 13 лет работы. При этом уже сейчас там отключена возможность загрузки фото и видео. Авторам контента, желающим продолжить публиковать свои ролики, администрация XTube посоветовала присоединиться к Pornhub или MyDirtyHobby.

Игнорирование темы исков

Позже в MindGeek предоставили комментарий по ситуации. В компании заверили, что решение связано со стремлением помочь пользователям и авторам XTube, менее популярного ресурса среди сервисов компании. Представитель корпорации отметил, что таким образом аудитория обратится к более популярным сайтам внутри MindGeek: авторы смогут увеличить аудиторию поклонников, а юзеры — получать больше контента. При этом ничего не говорится о том, что закрытие может быть связано с множеством исков.

XTube был основан в 2006 году и стал одним из первых сайтов, позволивших пользователям публиковать свои собственные видео.

Таким образом, у владельцев есть веские основания опасаться наличия на своих страницах множества потенциально опасного контента сексуального характера. В The Next Web подчеркивают, что формат подобных сайтов изначально базировался на публикации нелегальных видео, в том числе и от разных студий или самостоятельных энтузиастов в сети. Закрытие XTube может означать стремление уйти от подобных практик и полностью находиться в легальном правовом поле, отмечает издание.

В российских реалиях

Меры по регулированию порносайтов применяются в разных странах мира, в том числе и в России. «Кейс с XTube — это хороший пример, когда с помощью правовых инструментов удалось добиться закрытия ресурса, нарушающего права и свободы людей», — уверен коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

Он рассказал «Газете.Ru», что

в российских реалиях сценарий закрытия интернет-ресурса из-за большого количества исков от пользователей раньше был невозможен, но в настоящее время подобные практики могут появиться.

По его словам, это связано с изменением законодательства, в том числе ввода обязательств по открытию представительств внутри России.

«Это облегчит и упростит правовое взаимодействие с компаниями и позволит подвести интернет-ресурсы под российские правовые нормы. У юристов и общественных организаций появится возможность быстрее блокировать сайты с незаконным контентом и взыскивать с них ущерб», — подчеркнул эксперт. Дбар добавил, что в дальнейшем сформируется судебная практика по решению спорных вопросов с российскими представительствами зарубежных интернет-компаний.

«Начнутся активные действия. Какие-то ресурсы будут полностью закрыты, другие — подвергнутся замедлению, а иные — приведут в порядок контент», — пояснил специалист.