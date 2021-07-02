«Слуга и рабыня»: как травят детей по имени Алекса

Британские школьники издеваются над детьми, которых зовут Алекса, из-за одноименного голосового помощника от Amazon сообщает портал «Би-би-си» со ссылкой на слова родителей.

Реклама

Многие дети обращаются к девочкам, как к роботу — выкрикивают их имя и раздают команды.

Так, одна из девочек подверглась жестокому обращению со стороны других детей и даже учителей из-за ее имени, как только пошла в среднюю школу.

«Она даже перестала называть свое имя при знакомстве из-за страха шуток в ее адрес. Она была и до сих пор остается ребенком, но даже взрослые люди считают, что шутить над ней нормально. При этом школа не стала ничего делать с этим и лишь посоветовала ей не обращать внимание», — рассказала мама девочки, отмечая ухудшение психического состояния дочери.

В конце концов шквал издевательств вынудил поменять имя девочке и сменить школу.

«Сейчас ей стало лучше. Мы перевели ее в другую школу и не даем общаться с бывшими одноклассниками — пусть она начнет новую жизнь. Однако мы никогда не забудем о случившемся»,— отметила женщина.



Другая девочка, которой всего шесть лет, также подверглась буллингу из-за имени.

«Все началось, когда дети постарше начали говорить ей: «Эй, Алекса, начни дискотеку». Другие дети тут же подхватили это и стали выкрикивать другие команды. А на днях мы были в парке, и каждый мальчик говорил ей похожие вещи. Она начала замолкать. Я думаю, это влияет на ее уверенность, тем более, что даже взрослые смеются над ней. Моя дочь даже призналась мне, что не хочет, чтобы люди знали ее имя», — сообщила мама пострадавшей.

В Великобритании насчитывается несколько тысяч человек по имени Алекса в возрасте до 25 лет. Обеспокоенные родители призывают компанию изменить название интеллектуальной системы на нечеловеческое, однако Amazon ограничивается лишь сообщениями о том, что компания опечалена происходящим, осуждает буллинг и рекомендует использовать альтернативные обращения к помощнику, так как триггер-слово пользователь может выбрать самостоятельно.

При этом проблема есть не только в Великобритании, но и в других странах.

Лорен Джонсон из США начала кампанию под названием «Alexa is a Human» [Алекса — человек]. Дочь Джонсон также подверглась нападкам со стороны окружающих.

«Все эти шутки уже давно вышли за пределы нормальных. Это стирание личности. Слово «Алекса» стало синонимом слуги или рабыни. Это дает людям право относиться к людям с именем Алекса пренебрежительно», — отметила Джонсон.

Она добавила, что для детей постарше многие шутки про Алексу могут носить сексуальный характер. Причем эта проблема затрагивает и взрослых.

Алекса из Германии также страдает от таких шуток как в личной, так и в профессиональной жизни.

«Если я делаю презентацию на работе, как только я называю свое имя, кто-то всегда дает комментарий, связанный с голосовым помощником», — сказала она «Би-би-си».

Alexa — не единственный голосовой помощник, имя которого также используется реальными людьми.

В России есть ассистенты по имени Алиса и Маруся — от «Яндекса» и Mail.Ru Group соответственно.

Однако представители отечественных компаний заявили, что никогда не получали подобных жалоб.

«Мы не получали сообщений от пользователей про буллинг. Алиса не только помогает, но и дружит с пользователями. Она умеет распознавать голоса детей, чтобы предлагать им любимые песни, читает им сказки, помогает развивать речь с навыком «Легко рассказать». А еще, если выдался плохой день, может подбодрить или сделать комплимент и детям, и взрослым», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

По словам директора по продукту Маруся Анатолия Кульбацкого, Mail.Ru Group также не сталкивалась с жалобами от Марусь.

«Когда мы придумывали голосового помощника, то искали имя близкое и понятное всем и чтобы его по звучанию удобно было обрабатывать распознаванию речи. Одно из самых популярных имен в России — это Маша. Форму «Маруся» выбрали, чтобы помощник не срабатывал каждый раз, когда кто-то обращается к Маше или Марии. Наша Маруся — дружелюбный голосовой помощник, который постоянно развивается и узнает новое. Mail.ru Group как компания внимательно относится к проблеме кибербуллинга и считает важным не допускать его ни в каких формах», — заключил собеседник «Газеты.Ru».