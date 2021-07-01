Пора приземляться: IT-гигантов обязали открыть филиалы в России

К 1 января 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, будут обязаны открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут представлять интересы головных компаний. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Реклама

Депутат Госдумы и член Комитета по информационной политике Антон Горелкин, который принимал участие в разработке закона, в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность в том, что инициатива приведет к улучшению ситуации в IT-секторе страны.

«Отношение зарубежных IT-компаний к России уже меняется: мы видим, что многие из них выполняют требования государства, платят штрафы за нарушения, идут на контакт. Пусть кого-то, как Twitter, приходится для этого дополнительно стимулировать. Закон о «приземлении» ускорит и усилит этот процесс. Тем более, что такие гиганты как Apple и Microsoft, например, уже заявили, что готовы выполнять его нормы еще до вступления их в силу», — заявил Горелкин.

По мнению депутата, категорических отказников среди иностранных интернет-компаний в связи с этим законом не будет, потому что перспектива у такой линии поведения только одна — потеря российского рынка.

«И пусть не говорят, как он мало для них значит. На одной лишь рекламе западные соцсети зарабатывают в России миллиарды. Мы крупнейший рынок Восточной Европы, от нас никто добровольно не уйдет», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Горелкин также отметил, что нет никаких сложностей в том, чтобы успеть открыть в России представительства до 2022 года. По его словам, закон предусматривает минимальный набор требований, для выполнения которых не нужны никакие значительные затраты со стороны компаний — только воля руководства и желание соблюдать российское законодательство.

«На простых пользователях этот закон скажется положительно, так как у них тоже появится возможность реально взаимодействовать с этими компаниями. Кто хоть раз пытался спорить со службой поддержки Facebook или Twitter, понимает, о чем я говорю. А теперь пользователь сможет при необходимости даже подать на иностранного IT-гиганта в российский суд», — заключил член Комитета по информполитике.

Согласно закону «о приземлении», компании, подпадающие под его действие, также обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить в своем сервисе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Кроме того, в документе прописаны меры наказаний за отказ исполнять российское законодательство, включая частичную или полную блокировку ресурса.

Также был опубликован предварительный перечень из 20 IT-гигантов, которые соответствуют требованиям закона, а значит будут обязаны открыть представительства в России уже в самое ближайшее время. Среди них Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, поисковые системы Google и Bing, хостинг-провайдеры Amazon, Digital Ocean, Cloudfire и GoDaddy, онлайн-магазины AliExpress, Ikea и Iherb, а также «Википедия».