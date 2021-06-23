«Магический» ковер или новый способ мониторинга здоровья

Специалисты из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института создали ковер Magic Carpet, который может отслеживать позы человека без использования камер, сказано на официальном сайте учреждения.

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Большинство действий, которые ежедневно совершаются людьми, так или иначе связаны с землей: люди бегают, ходят, делают упражнения, и в конце концов просто стоят.

Все эти взаимодействия содержат огромное количество информации о теле человека и его положении в пространстве.

Предыдущие исследования могли получить эти данные исключительно с помощью камер, однако такой подход, по мнению исследователей, нарушает конфиденциальность. Поэтому было принято решение изобрести иной вариант сбора данных.

С помощью искусственного интеллекта и датчиков «умный» ковер фиксирует то, какие действия выполняет человек, стоя на устройстве. Затем нейронная сеть определяет, что именно делает человек: приседает, растягивает спину или поднимает руки.

«Только представьте себе, как это устройство можно использовать для создания постоянной и более удобной системы мониторинга здоровья людей», — отмечает ведущий автор исследования Юйюэ Ло.

Magic Carpet имеет площадь около 3,3 квадратных метра и сделан из чувствительной к давлению пленки и проводящих нитей — в которые встроены более 9000 датчиков.

Система была обучена с помощью синхронизированных видео и тактильных данных, на основе этого ковер воссоздает движения того, кто находится на нем. Каждый из датчиков на ковре преобразует давление от тела человека в электрический сигнал, на основе которых создается 3D модель движущегося.

«Ковер можно использовать для тренировок. Основываясь исключительно на тактильной информации, он может распознавать активность, количество повторений и подсчитывать количество сожженных калорий», — говорит соавтор работы Юньчжу Ли.

Однако у «магического» ковра есть погрешность в определении положения верхней части тела приблизительно в 10 сантиметров, и его точность оценивается в 97%, при этом движения нижний части тела устройство распознает гораздо лучше.

Кроме того, ковер не может распознавать движения без явного контакта с полом, например, поднятие ноги в воздух или положение тела при скручивании.

В будущем ученые планируют расширить возможности системы для двух пользователей и более качественного и точного получения информации о движениях человека. Исследователи надеются получить больше информации из тактильных сигналов, например, о росте или весе человека.

Основатель health tech компании AIBY Ольга Осокина считает, что возможная область применения технологии — огромна.

«Например, сиденья в автомобилях смогут реагировать на движения пассажиров и сократить до 12% аварий происходящих из-за отказа внимания водителя. Одна из вариаций уже работающей технологии — коврики, которые станут матрасами для реабилитационного центра. Это будет прорывной темой для сбора и анализа данных о малоподвижных пациентах. Кроме этого, будет доступна динамика улучшений, что не было до этого замечено человеческим глазом», — считает Осокина.

Одно из ключевых преимуществ этой технологии — ее бюджетность, уверена руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

По ее словам, сначала мониторинг здоровья производился посредством камер, однако это нарушало конфиденциальность пациентов, так как было видно лицо и иные детали. Затем системы начали задействовать времяпролетные камеры — они позволяли уже не распознавая конкретную личность а оценивать положение человека в пространстве как 3D-объекта за счет того, что измеряли скорость, с которой световой импульс достигает объекта и возвращается к сенсору.

«Однако этот способ мониторинга дорогой, а технология «умного коврика» имеет преимущество в цене. При этом не распознавая конкретного человека, с ней возможно наблюдать за его действиями и таким образом обеспечивать сохранность персональных данных людей», — отмечает Бакшутова.

Помимо цены стоит отметить и другие преимущества технологии. По словам эксперта, «умный» коврик может помочь следить за людьми, у которых наблюдается нарушение мобильности и склонность к падениям.

«Коврик позволяет мониторить динамику реабилитации. Дело в том, что такая технология базово основана на тактильности наших стоп. Это свидетельствует о том, что любое движение человека сказывается на положении стоп настолько сильно, что его можно даже распознать, обучив «умное» устройство. Тут есть и обратная зависимость: если у человека есть нарушения позиции стоп, нарушения свода стопы, это точно повлияет на большую часть внутренних процессов в его организме и позицию любой части опорно-двигательной системы», — заключила Бакшутова.