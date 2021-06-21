Ждите этим летом: какими будут новые «раскладушки» от Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 может выйти 3 августа 2021 года, сообщает портал TechRadar.

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Согласно слухам, 1 июня было запущено массовое производство смартфона, что может указывать на его скорый анонс, примерно, через один или два месяца.

Стоить складной смартфон будет немало — ожидаемая цена 2000$ [ около 146 тыс.руб], однако портал SamMobile предполагает, что Galaxy Z Fold 3 будет стоить $1600 [ примерно 117 тыс. руб].

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За такую сумму покупатель приобретает и новый функционал, который включает в себя возможность управления смартфоном с помощью одного из главных атрибутов линейки Samsung Galaxy Note — стилуса S Pen.

Внедрение стилуса указывает на изменения дисплея — он станет в два раза толще, чем был в Z Fold 2 и будет выполнен из другого материала, который сможет лучше реагировать на S Pen. Также ходят слухи о том, что внешний дисплей уменьшат, тем самым оставляя место для аксессуара.

close Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 TheGalox_/Twitter/Samsung

Еще одной особенностью Samsung Galaxy Z Fold 3 может стать камера, встроенная прямо в экран смартфона, так что мешающих просмотру контента точек или вырезов на дисплее больше не будет.

Остальные камеры будут такими же как и на второй модели серии.

Galaxy Z Fold 3, как ожидается, будет поставлять в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и бежевом. Что касается спецификаций: емкость памяти будет составлять 256 Гб, аккумулятор будет емкостью 4275 мАч. Также некоторые источники указывают на то, что телефон будет работать на новом «секретном» процессоре.

Samsung Galaxy Z Flip 3

С выхода Galaxy Z Flip прошло уже больше года, и скорее всего следующая модель серии выйдет 3 августа вместе с Z Fold 3, сообщает портал TechRadar. Сейчас телефон уже находится в массовом производстве.

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Как сообщается, следующий смартфон линейки будет анонсирован под названием Galaxy Z Flip 3. Стоимость гаджета может составлять от $1380 до $1449 [от 100 тыс. руб. до 105 тыс. руб.], согласно разным источникам.

Дизайн смартфона будет двухцветным и выполнен в разных цветовых вариациях: темно-зеленый, светло-фиолетовый, бежевый, серый, черный, розовый, темно-синий и белый.

close Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 LetsGoDigital/Samsung

Предположительно, у смартфона будет увеличенный наружный экран, около 3-х дюймов, основной экран будет таких же размеров, как и раньше.

Будущий Galaxy Z Flip будет гораздо прочнее своего предшественника и будет иметь новый шарнир и улучшенный материал дисплея. Также есть вероятность того, что Galaxy Z Flip 3 может работать со стилусом Samsung S Pen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 может продаваться в нескольких вариантах: с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ, что также может повлиять и на цену устройства. Аккумулятор будет иметь емкость более 3300 мАч, однако более точной информации пока нет.