Выдвигается и поворачивается: Xiaomi запатентовала «скрытую» камеру

Xiaomi запатентовала новую технологию использования выдвижных камер в смартфоне, об этом сообщает информационный портал GizChina.

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Технология выдвижных селфи-камер используется производителями достаточно давно. Такие камеры позволяют сделать дисплей смартфона больше и избавляют их от «челки» или точки вверху экрана. Однако такую систему крайне сложно реализовать, так как она занимает больше места и требует гибких элементов.

Xiaomi разработала смартфон, который также оснащен такой технологией, однако она не сталкивается с вышеупомянутыми проблемами, так как в системе объектива используется зеркало. Оно отражает изображение на модуль захвата камеры, который его фиксирует. Такая система занимает гораздо меньше места и не имеет сложных гибких элементов.

Кроме того, камеру Xiaomi можно не только выдвигать, но и поворачивать.

Патент был одобрен в начале года, а ресурс Letsgodigital создал качественные рендеры на его основе.

close LetsGoDigital

Как видно на изображениях, модуль камеры будет располагаться в верхней части экрана и выдвигаться вверх. Благодаря тому, что «скрытая» камера подвижна, с помощью нее можно делать не только селфи, но и производить обычную съемку.

Привычный пользователям блок камер, расположенный на задней панели телефона, при использовании такой технологии может не понадобиться. Это, в свою очередь, экономит место и делает дизайн смартфона более лаконичным.

«Скрытая» камера может также использоваться для распознавания лиц, разблокировки телефона, создания панорам и съемки в «нестандартных» условиях благодаря возможности изменения положения отражающего зеркала.

Пока неизвестно, будет ли Xiaomi использовать данную систему в смартфонах, выход которых запланирован на этот год. Однако в настоящее время китайская компания готовится выпустить свой первый смартфон с подэкранной камерой, ранее об этом сообщал сайт GizmoChina.

Презентация смартфона Xiaomi Mi 11 Pro должна пройти в феврале этого года. Смартфон будет оснащен подэкранной камерой третьего поколения, которая, по словам, генерального директора Xiaomi Лэй Цзюнь, ничем не уступает по качеству обычным селфи-объективам. Как ясно из названия, эта камера будет располагаться под экраном и будет визуально незаметна.

Для этого китайская компания разработала специальную технологию расположения пикселей таким образом, чтобы свет проходил в зазоры между ними. Благодаря этому камера получает достаточно света, чтобы изображение было качественным, а дисплей смартфона не жертвовал пикселями.

Ранее компания просто уменьшала их количество, что снижало характеристики цветопередачи, гаммы и яркости в этой части дисплея.