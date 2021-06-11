Нейросеть лучше: половина россиян хотела бы заменить депутатов искусственным интеллектом

Впечатляющие цифры

Каждый второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом — об этом говорится в исследовании SuperJob, поступившем в «Газету.Ru».

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В опросе приняло участие 1600 респондентов из всех округов России старше 18 лет. 53% из них одобряют идею замены депутатов на ИИ.

По их мнению, нейросеть будет реально учитывать интересы населения и не будет способствовать росту коррупции.

«А можно всех депутатов заменить хорошо написанным скриптом», — шутят участники исследования.

Остальные 47% не хотят, чтобы работу депутата на себя брал алгоритм, так как опасаются «восстания машин», недостаточной прозрачности механизмов принятия решений и вероятного мошенничества. При этом чаще замену депутатов одобряют мужчины и молодежь: среди респондентов до 24 лет эту идею одобряют 62%.

Ранее подобное исследование было проведено и среди населения стран Евросоюза, сообщает The Next Web. В ходе исследования выяснилось, что 51% респондентов, большинство из которых принадлежит к молодежи, положительно относятся к идее заменить искусственным интеллектом часть мест парламентариев.

Интересно, что большая часть населения высказалась «за» в таких странах как Испания, Италия, а также Эстония, а «против» — Германия, Нидерланды и Великобритания.

По мнению европейских аналитиков, эта статистика больше указывает не на эффективность ИИ в нынешних условиях, а на негативное отношение людей к текущему правительству.

Депутаты против

Люди совсем не наивны, предполагая, что ИИ может принимать более адекватные решения, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Однако, по его мнению, такие люди не совсем понимают, зачем нужен депутат.

«Работа депутата это прежде всего не решения принимать и даже не сочинять законопроекты. Депутат — это в первую очередь представитель. Он представляет во власти интересы определенного социального слоя избирателей, определенной территории, возраста, политических взглядов. Это проводник их политических прав и требований на самый верх государственного управления», — объясняет Горелкин.

По его словам, аппарат или алгоритм может принимать решения, но не может никого представлять.

«Поэтому альтернативой представительской демократии была бы не передача законодательной инициативы ИИ, а прямая демократия, как в древнегреческих полисах, где каждый гражданин сам представлял себя во власти. Но у прямой демократии, даже с использованием современных средств связи, есть свои ограничения. И главное из них — количество. Она может быть реализована на уровне села или небольшой городской общины, но современный крупный город, управляемый напрямую волеизъявлением граждан, представить невозможно. На этом уровне и возникает потребность в депутатах», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР и член Совета Федерации РФ Вадим Деньгин отметил в беседе с «Газетой.Ru», что он категорически против подобных идей.

«Искусственный интеллект не может заменить живой ум. На мой взгляд, депутаты в большинстве случаев, представляя интересы граждан в парламенте, действительно решают большинство проблем. И когда я был депутатом Госдумы я также обращался в большое количество инстанций и кабинетов, чтобы решить проблемы людей. ИИ этим заниматься не будет», — объяснил Деньгин.

При этом он отметил, что человек, который пришел за помощью к депутату, хочет быть услышанным и понятым, чтобы его сторону приняли — нейросеть просто не в состоянии этого сделать.

«Конечно, сейчас все цифровизируется и мы наблюдаем все больше технологий вокруг нас. Но в данном случае, пока нельзя говорить о замене депутата на ИИ, и я не уверен, что это вообще когда-нибудь произойдет», — рассуждает Деньгин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также сомневается в том, что в России сейчас можно отдать власть роботам. По его словам, ИИ не может сочувствовать и переживать, да и человеческие ошибки, порой, оказывают большее позитивное влияние, чем механически выверенное решение.

Идея, обреченная на провал

Политика — это всегда определенная точка зрения на решение весьма сложных проблем, это всегда — компромисс мнений и интересов разных людей, часто с противоположными взглядами, считает Александр Неймарк, СЕО Digital Doubles.

«С одной стороны, люди не могут уследить за всеми мельчайшими изменениями ситуации и, поэтому, искусственный интеллект, может выступать хорошим помощником для принятия решений. С другой стороны, если принятие решений полностью переходит в руки искусственного интеллекта, люди могут утратить контроль над ситуацией, а решения рискуют превратиться в сухие и рациональные, а жизнь более многогранна, чем набор простых формул и очевидных выводов», — объяснил Неймарк.

По его словам, часто решение сложных проблем, особенно на уровне государства и общества, лежит вне логики, в сфере этики, эмоций, добродетели, нравственности и сострадания.

«Жизнь человека пока не может быть отдана в руки роботов»,— уверен эксперт.

Директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев отметил, что на сегодняшний день депутат при принятии решений руководствуется тремя вещами. Первое — это аналитика, второе — это право, третье — здравый смысл.

«То есть анализируя данные, предоставляемые статистикой, депутаты принимают новые законодательные нормы, в зависимости от результатов аналитики вносят правки или дополнения. И все это проходит фильтр здравого смысла. Искусственный интеллект действительно можно задействовать в этом процессе, поскольку аналитика — это работа с цифрами и переменными, и принятие части законов можно действительно делегировать ИИ.

Но решения, которые требуют здравого смысла, иррационального подхода, опоры на культурный опыт, эмоциональную составляющую, ИИ принять не сможет.

Сегодня нейросеть может стать лишь помощником в принятии максимально объективных решений, но последнее слово должно оставаться за человеком», — рассуждает эксперт.

Зарубежные эксперты придерживаются аналогичного мнения, отмечая при этом, что обученный человеком искусственный интеллект не будет объективно принимать решения. Дело в том, что при создании нейросети люди прививают ей свое предвзятое отношение к чему-либо, таким образом создавая ИИ-фанатика или сексиста. При обучении ИИ берется несколько ответов от разных групп людей, которые часто сформированы непропорционально. Так, если в группе будет больше людей с определенными стереотипами, то нейросеть выразит поддержку именно им, не обращая внимания на меньшинство. Таким образом, полностью непредвзятые роботы, принимающие важные решения в обществе, пока все еще остаются фантастикой.