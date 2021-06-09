«Цукерберг мне названивал»: Трамп объяснил, почему не забанил Facebook

Дональд Трамп предложил странам мира взять пример с Нигерии и заблокировать Twitter и Facebook, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление экс-главы США.

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«Мои поздравления Нигерии, которая забанила Twitter, потому что он забанил их президента. Больше стран должны заблокировать Twitter и Facebook за то, что они глушат свободу слова, ведь все голоса должны быть услышаны. Тогда появятся конкуренты и займут их место. Кто они такие, чтобы отличать добро от зла, если они сами зло?» — задался вопросом Трамп.

При этом политик выразил сожаление, что не принял мер, когда у него были такие полномочия.

«Может, и мне следовало [забанить Facebook], пока я был президентом. Но Цукерберг мне постоянно названивал и приходил в Белый дом на обеды, рассказывая мне, какой я хороший», — сообщил бывший американский президент. В конце своего сообщения он добавил «2024?», вероятно, намекая на второй президентский срок.

Аккаунты Дональда Трампа в Twitter и Facebook, а также в ряде других крупных сервисов, были заблокированы в январе 2021 года после захвата Капитолия. Администрации платформ аргументировали свое решение тем, что посты политика провоцировали насилие — как до атаки, так и после нее. В Twitter уже заявили, что бан, который получил Трамп, будет перманентным. В Facebook настроены чуть менее строго — на прошлой неделе было объявлено, что блокировка аккаунта Трампа, в том числе и в принадлежащему Цукербергу Instagram, продлится минимум два года.

Если по истечении этого срока посты президента все еще будут нести в себе угрозу общественной безопасности, то бан может быть пролонгирован.

После случая с блокировкой Трампа Facebook планирует отказаться от правил, которые гарантируют политикам привилегии при публикации контента. Независимый Совет по надзору за деятельностью социальной сети предложил применять одинаковые правила ко всем пользователям, вне зависимости от их статуса и положения в обществе.

Twitter был заблокирован в Нигерии в конце прошлой недели. Пользователи, которые захотят обойти запрет при помощи сторонних сервисов вроде VPN, будут подвергнуты судебному преследованию, предупредили власти. Причиной таких мер стало удаление модераторами Twitter сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в котором тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Администрация онлайн-платформы выразила «глубокую обеспокоенность» событиями в стране.

«Доступ к бесплатному интернету является одним из важнейших прав человека в современном обществе. Мы будем работать над восстановлением доступа для всех граждан в Нигерии, кто полагается на Twitter для общения и связи с миром», — заявили в компании.