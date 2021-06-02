Сотни жалоб: последнее обновление «перегревает» iPhone

Обновление iOS 14.6 привело к слишком быстрой разрядке аккумуляторов у ряда моделей iPhone, сообщает MacRumors. О проблемах с батареей сообщили сразу несколько пользователей официального форума техподдержки Apple.

Реклама

Один из пострадавших заявил о том, что апдейт существенно снизил время автономной работы его iPhone 11 Pro и чехла с дополнительным аккумулятором, которыми он пользуется на постоянной основе. Если раньше смартфон оставался на уровне 100% в течение дня, а смарт-чехол разряжался до 20%, то после обновления до версии 14.6 устройство разрядилось до 2%, а аксессуар — до 15%.

Другой пользователь сообщил о том, что его iPhone 12 Pro не только быстрее теряет заряд, но и перегревается при обычном использовании браузера.

Важно отметить, что способность держать заряд в течение дня варьируется от батареи к батарее, так как зависит от многих факторов. Однако если верить сообщениям пользователей, столкнувшихся с проблемой, в данном случае она затрагивает большое количество моделей iPhone, как современных, так и более старых, поэтому вероятнее всего причина кроется именно в программном, а не аппаратном обеспечении.

Между тем, некоторые пользовали форума Reddit обвинили в происходящем приложение с подкастами — якобы, его удаление устраняет проблему с быстрой разрядкой и перегревом. Эта информация пока не подтверждена.

В Apple не дали официального комментария по этому вопросу. Вероятно, проблема будет решена со следующим патчем операционной системы.

Накануне стало известно о том, что будущая линейка iPhone 13, анонс которой должен состояться осенью 2021 года, получит более емкие батареи, чем iPhone 12. По слухам, «старшие» модели будут оснащены OLED-экранами с частотой обновления 120 Гц, для которых, естественно, потребуются более емкие аккумуляторы.

По словам инсайдера, iPhone 13 mini получит аккумулятор емкостью 2406 мАч, iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч, а iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч.

Наибольший прирост емкости зафиксирован у флагмана — так, батарея iPhone 13 Pro Max будет примерно на 18% вместительнее, чем батарея iPhone 12 Pro Max.

Помимо улучшения аккумуляторов Apple предположительно готовит обновленную систему камер для новой линейки. Согласно инсайдерской информации, все четыре новых модели получат технологию стабилизации изображения Sensor-Shift, что позволит значительно улучшить качество съемки. На данный момент этой технологией оснащена только флагманские модели бренда — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Кроме того, линейка iPhone 13 будет укомплектована фирменным процессором Apple A15.

Также ранее портал MacRumors сообщил о том, что «яблочные» смартфоны, которые должны увидеть свет этой осенью, получат дизайн как у предшественников, но станут чуть крупнее. Так, согласно рендерам, смартфоны 13 линейки iPhone будут иметь толщину 7,57 мм, что превышает показатель iPhone 12 на 0,17 мм. Это также может служить доказательством того, что устройства получат более емкие аккумуляторы, которым понадобится дополнительное место для установки в корпус.