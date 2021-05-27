«Анти-селфи»: как приложение Poparazzi открывает «новую эру» для соцсетей

Новое приложение для обмена фотографиями Poparazzi заняло первое место по количеству загрузок среди бесплатных приложений в американском App Store, сообщает Business Insider.

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«Мы хотели избавиться от лишнего давления и создали идеальное приложение. Мы не хотим, чтобы пользователи публиковали только свои фотографии, внимание должно быть направлено на совсем другие вещи: на людей, с которыми вы общаетесь. Вы папарацци вашего друга, а он — ваш», — заверяет компания-разработчик.

В основу сервиса заложена идея «анти-селфи» — пользователи должны подражать папарацци и фотографировать исключительно других людей без применения фильтров и фото-редакторов.

Приложение не дает пользователю использовать фронтальную камеру, делать к публикации подписи и обрезать фото. Также в сервисе не видно количество подписчиков, однако есть количество просмотров. Профиль пользователя состоит из двух разделов: фото, которые сделал он, и фото, на которых его запечатлели другие пользователи.

Приложение практически сразу снискало огромную популярность, и многие инвесторы говорят о том, что его успех может означать начало «новой эры» для социальных сетей. При этом в App Store Poparazzi появился лишь в начале нынешней недели. Аналитики сравнивают дебют этого приложения с запуском таких популярных сервисов как Clubhouse, Snapchat и даже Facebook, пишет Business Insider. На сегодняшний день Poparazzi доступен только для устройств на базе iOS, хотя разработчик планирует в конечном итоге выпустить его и для Android-устройств.

So proud of my friends for launching Poparazzi app today! It's currently #1 in the App Store and they have pretty nice office art as well :) Congrats @poparazzidotcom @chinesemamba and shout out to @suzywillow @rrhoover for the intro years ago. Twitter — ThankYouX (@ThankYouX) May 25, 2021

Руководитель проектов iMARS Elect Любовь Бирюкова считает, что сейчас в социальных медиа начинают действовать другие правила, продиктованные «новой этикой».

«Приложение Poparazzi развернуло камеру, тем самым заставив пользователей перестать любоваться собой и обратить внимание, что происходит вокруг, взглянуть на себя глазами своих друзей. К дерзкому шагу предстать перед всем миром без фильтров готово поколение Z, среди которого приложение и получило популярность», — отмечает эксперт.

«При этом приложение изначально практически закрыло дорогу к монетизации аккаунтов, противопоставив себя эгоцентричному Instagram», — подчеркнула Бирюкова.

Однако, по словам Бирюковой, бренды с опаской будут заходить на новую площадку, которая решила отказаться от постановочных фото и ретуши.

«Компании, которые, напротив, решат отказаться от привычного позиционирования смогут получить выход на новую аудиторию. Активно новый канал коммуникации будут использовать бренды, готовые предоставить карт-бланш своим пользователям по заполнению аккаунта любительскими фото. Это позволит не только расширить аудиторию, но и сделать бренд человечнее», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман уверен, что Poparazzi — повторение циклического тренда.

«Эра фотографий начиналась с простых необработанных карточек, а затем, в процессе цифровизации в сети стали популярны фильтры, маски и профессиональная обработка фотографий до неузнаваемости прямо с телефона», — подчеркнул специалист.

«Но пользователи устали от «вылизанной» картинки, и все больше людей хотят видеть в фотографиях реальную жизнь»,

— считает Шерман.

«В связи с этим в социальных сетях появился тренд — новая искренность, то есть естественные фотографии, которые зачастую не тронуты даже минимальной ретушью. Создатели приложения Poparazzi вовремя уловили этот тренд — этим и обусловлен резкий рост популярности в AppStore. Вопрос остаётся только в одном: на сколько пользователям будет интересно показывать не свою жизнь, а жизнь своих друзей», — рассказал эксперт.