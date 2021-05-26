На смену «десятке»: как будет выглядеть «Windows будущего»

В рамках конференции Microsoft Build глава компании Сатья Наделла сделал анонс «Windows нового поколения», сообщает The Verge. По словам генерального директора, подробности об операционной системе будущего появятся в ближайшие месяцы.

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«Вскоре мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, которое откроет большие экономические возможности для разработчиков и авторов контента. На протяжении последних нескольких месяцев я сам тестирую эту систему, и я невероятно рад новому поколению Windows. Мы обещаем вам следующее: мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и будем рады каждому, кто ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами подробностями», — заявил Наделла на мероприятии.

В пресс-службе Microsoft отказались раскрыть детали грядущего обновления.

«Как сказал Сатья [Наделла] в рамках Build, Microsoft представит одно из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть более широкие экономические перспективы для разработчиков и создателей контента. Следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей в ближайшие недели», – сообщил «Газете.Ru» представитель пресс-службы IT-гиганта.

Пока доподлинно неизвестно, что конкретно имел в виду Наделла под фразой «Windows следующего поколения». На протяжении последних нескольких лет Microsoft ограничивалась релизами двух крупных апдейтов для Windows 10 в год, добавляя в нее новые функции. Когда в 2015 году была выпущена «десятка», Microsoft пообещала, что это будет «последний Windows», который будет постоянно обновляться, поэтому, если в планах компании ничего не изменилось, вряд ли речь идет о Windows 11.

Не исключено, что Наделла имел в виду грандиозный апдейт, который по своему объему превышает все предыдущие обновления, а потому его можно считать по-настоящему «некстгеном».

Как будет по факту выглядеть «Windows будущего» мы узнаем только после соответствующего анонса от компании. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что Windows нового поколения будет обладать всеми достоинствами, которые сократят текущие недостатки системы – не самые удобные обновления, требующие перезагрузки устройств, замедление и т.д., поэтому система будущего будет снабжена возможностью постоянных обновлений, которые будут проходить в фоновом режиме, незаметно для пользователя.

«Кроме того, система будет на постоянной основой связана с облаком, поддерживать сети 5G, разработки искусственного интеллекта.

Помимо прочего, наверняка уйдут вперед и возможности ввода информации и поиска — сенсорный, голосовой, с помощью взгляда.

Таким же образом будут усилены средства защиты и безопасности, которые будут основаны на биометрических данных пользователя, соответственно, система будет снабжена возможностями распознавания», — считает эксперт.

«Среди всех тенденций, которые звучат в свете выхода новой Windows, можно выделить экономическую составляющую, а именно – более гибкую возможность монетизации сторонних приложений, — рассказал Вадим Малышев, исполнительный директор коммуникационной группы iMARS. — Если раньше классическим способом заработка разработчиков были показ рекламы и платная подписка, то в следующих обновлениях наверняка можно ждать каких-то совершенно новых форматов, ранее недоступных для этой оболочки в том числе из-за проблем с безопасностью. В принципе, я бы выделил эти два направления – экономика и безопасность – которые развиваются в обязательной связке. Логично, что встроенный брандмауэр также должен выйти на новый уровень».